El cuento para niños “El Árbol y la Luna” (Editorial Caja Negra) tiene su versión en quechua y la joven autora Ariana Vásquez, quien escribió el libro cuando tenía diez años, nos cuenta su experiencia literaria.

¿Cómo nace tu pasión por la escritura?

Mi pasión por la escritura nació en mi infancia, cuando mi mamá solía contarme historias sobre un personaje llamado Celestina antes de dormir. Esas historias desencadenaron mi imaginación y mi deseo de crear mis propias historias de fantasía. A los 8 años, tuve una asignatura en el colegio que me pidió escribir un cuento sobre un evento de mi vida. Fue entonces cuando escribí sobre una broma que le había hecho a mi mamá y a mi abuelo, y ese fue el punto de partida para mi pasión por la escritura.

Hablemos de tu primer cuento. ¿Cómo surge la historia?

Mi primer cuento surgió de una combinación de imágenes e intereses personales. Mientras observaba imágenes de árboles, bosques y lunas resplandecientes, me inspiré para dar vida a los protagonistas de la historia: el Árbol y la Luna. Desde una edad temprana, siempre he sentido preocupación por el medio ambiente. A mí me resulta interesante la naturaleza y cómo, como sociedad, debemos cuidar y preservar nuestro entorno. Particularmente, el tema del calentamiento global me inquietaba, ya que es un desafío crucial que enfrentamos como planeta. Decidí, entonces, que mi cuento no solo sería una historia mágica sobre el enlace entre un árbol y la luna, sino que también llevaría consigo un mensaje profundo sobre la importancia de proteger nuestro hogar. A medida que la historia tomaba forma, el Árbol y la Luna se convirtieron en símbolos de la interdependencia entre la naturaleza y el cielo, y cómo nuestras acciones pueden repercutir en ambos.

¿Por qué deciden sacar una versión en quechua?

Decidí crear una versión en quechua de “El Árbol y la Luna” con el propósito de ampliar el alcance de mi mensaje sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y proteger nuestro hogar. El quechua, siendo una lengua ancestral y significativa para muchas comunidades en Perú, otorga un valor cultural y simbólico único a la historia. Al ofrecer esta versión en quechua, mi objetivo fue compartir un mensaje universal que trascendiera barreras lingüísticas y culturales. Quería recordar a las personas, sin importar su idioma, que todos tenemos la responsabilidad compartida de cuidar nuestra Tierra, nuestro hogar común.

¿Qué es la escritura para ti?

La escritura es mi refugio, un lugar donde libero mi mente y dejo fluir mis pensamientos e imaginación sin temor al juicio. Es un espacio seguro donde puedo expresar mis ideas, emociones y visiones de manera auténtica y sin restricciones. A través de las palabras escritas, me sumerjo en un sinfín de mundos y personajes, dándoles vida en historias que antes solo existían en mi mente. Es una puerta hacia lo inexplorado. En cada línea, encuentro una oportunidad para reflexionar sobre mi crecimiento personal y comprender el mundo que me rodea. Es como una ventana que me permite explorar mis sueños, enfrentar mis temores y aspiraciones con una claridad única.

Una de las experiencias más gratificantes para Ariana ha sido la oportunidad de compartir sus conocimientos y valores con niños de 8-10 años a través del proyecto Manos Verdes, en donde su objetivo es educar a las próximas generaciones para que puedan ser el cambio que el mundo necesita.

