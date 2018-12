Joseph Zárate: "El periodismo es un servicio público, con el sentido del deber"

Hace unas semanas Joseph Zárate viajó a Pucallpa. Lo hizo para encontrarse con el hermano de Edwin Chota, el líder indígena que murió hace cuatro años luchando contra la tala ilegal que amenaza aún al olvidado pueblo amazónico de Saweto. No era el primer encuentro entre ambos, pero sí el más importante. Joseph, un joven de sonrisa tímida y peinado inquebrantable, llevaba en el brazo un ejemplar de su primer libro que iba a entregar a Fernando. Al hermano de Edwin lo acompañaba su esposa. Al recibir el libro, se emocionaron.

Edwin es el protagonista del perfil que da inicio a Guerras del interior (Debate), un libro que, más allá de narrar luchas medioambientales, sacude conceptos que pretenden permanecer intactos. Las crónicas sobre Máxima Acuña y el pequeño Osmán Cuñachi completan el trío de historias necesarias para cuestionar nuestro papel en la realidad.

El título, Guerras del interior, evoca distintos enfrentamientos. ¿Cuándo decides llamar así a tu primer libro?

Los hechos de las crónicas tienen como escenario el interior del país, suceden por riquezas que están al interior de la tierra, pero, además, son conflictos generados también en el interior de las personas. Lo tenía pensado desde un inicio y así decido proponer el proyecto a la editorial.

¿Qué motiva a un periodista a escribir acerca de temas ambientales?

En 2016 pude haber publicado el libro con las crónicas que tenía, pero quería que, más que un producto, sea un artefacto para que la gente se cuestione. Para mí, el periodismo es un servicio público, que hace que las personas se informen y derriben algunos conceptos preconcebidos.

Además, existe una conexión especial entre las historias y tu familia…

Durante 2017 me pregunté por la conexión con esas historias. A través de esas preguntas, que no son necesariamente periodísticas, comencé a revalorar mi conexión personal, que tiene que ver más con mi familia. Mi abuela nació en una comunidad de la Amazonía. A través de ella también he experimentado mucho de lo que han vivido las personas que retrato en el libro: la ferocidad de la cultura predominante.

Este libro no solo fue un crecimiento profesional…

El periodismo, y en especial este libro, me ha permitido conocerme a mí mismo, preguntarme quién soy y quién soy yo al momento de contar esas historias. Como digo en el epílogo, no es que yo les esté dando voz a esas personas, sino yo mismo me la estoy dando.

Las tres crónicas hablan sobre el oro, madera y petróleo. ¿Por qué elegiste estos temas?

En términos históricos, estos tres elementos siempre han estado y, sobre la base de esas industrias, nos hemos formado como país. Muchos de los conflictos que tenemos son por el extractivismo de estos materiales. Han formado nuestros conceptos de desarrollo. El libro discute justamente eso: ¿es la única manera de progreso?, ¿cuál es el concepto de desarrollo indígena?, ¿por qué en la teoría tienen derechos, pero en la práctica no? Cuando lees las historias trágicas, te das cuenta de que la marginación de estos pueblos indígenas siempre ha tenido que ver con negarles cierta soberanía con sus territorios.

¿Los conflictos sociales han pasado a nuestra normalidad como país, a ese espacio compartido con la inseguridad, discriminación y corrupción?

En el caso de Edwin, hasta ahora no hay nadie en la cárcel por su asesinato. No hay ningún culpable. En el caso del derrame de petróleo en Loreto, es lo mismo. ¿Qué pasaba si eso sucede en El Olivar de San Isidro? ¿Los políticos y economistas de Lima estarían tranquilos?

En tu libro también reflexionas sobre la “perversa paradoja del desarrollo” o de cómo algo tan terrible como un derrame de petróleo puede terminar siendo, de alguna manera, provechoso para una comunidad…

Los seres humanos somos contradictorios. Tú sabes que fumar es dañino, pero lo haces. Sabes que vas a comprar tu ropa, pero dicha tienda explota a sus trabajadores. ¿Me entiendes? Es tan perverso el sistema que no hay malos y buenos, pero lo más terrible es no querer ver, ser indiferente. Lo que intento hacer es poder romper esa pared de indiferencia.

¿En qué medida llegaste a sentir empatía por las historias?

Son historias trágicas, pero los protagonistas tienen la voluntad de sobrellevar los malos momentos y eso es conmovedor. Son fuerzas invisibles. Edwin, Máxima intentan sacar las cosas adelante. Eso me conmueve mucho, hace que me cuestione mis privilegios. Las historias son como espejos, puedes sentir empatía por lo que sucede con los personajes.

¿El periodismo está en falta con las temáticas medioambientales?

Quienes practicamos el periodismo tenemos el sentido del deber; de lo contrario, practicaríamos otro oficio. Cada uno tiene cierta inclinación sobre ciertos temas. En mi caso, escribí sobre aquello que me quemara, sobre lo que pasa en el mundo rural. En función de eso, yo intento poner al servicio de esas realidades mi capacidad. Considero que es importante que si vamos a practicar el periodismo, lo hagamos con compromiso.

¿Qué persona te gustaría que lea el libro?

Que lo lean el presidente, los ministros, empresarios, la gente que ejerce el poder o que toma decisiones. Sería increíble que el libro lo puedan leer los escolares.

¿Qué crees que te hubiese dicho tu abuela si leyera Guerras del interior?

De hecho, me hubiera felicitado, quizás me hubiese agradecido. De alguna manera el libro es un homenaje a ella. Todo este interés, el hallazgo del vínculo de mi familia con esa zona, es gracias a ella, a las historias que me contó cuando era niño. Eso hizo que el libro fuera más orgánico. No solamente en los lectores, sino en mí mismo.

AUTOFICHA

Nací en Lima, en 1986. Crecí en San Martín de Porres, luego he vivido en Tablada de Lurín, Condevilla, Miraflores, Barrios Altos, Surquillo. Ahora vivo en Bocanegra, en el Callao. Gané el premio Ortega y Gasset 2016 y hace poco el García Márquez 2018. Dos de los más importantes en periodismo”.

“En 2012, comencé a publicar en Etiqueta Verde crónicas sobre comunidades que se enfrentan a grandes poderes. A finales de 2015, me fui a Barcelona a hacer una maestría. Vi que mi trabajo tenía un hilo conductor. Es ahí cuando pienso en hacer un libro que compile esas historias”.

"El periodismo que practico utiliza las herramientas narrativas para reflexionar sobre algunas cuestiones, como la idea de progreso, vivir mejor o cuál es el papel que tenemos en los conflictos sociales, como consumidores. Considero que la crónica periodística debe estar al servicio de eso”.