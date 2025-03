José Peláez: “En El Gran Chef tratamos de entregar cultura a nuestro estilo”

Desde el 15 de diciembre último es papá de Lucas.

Iba a ser una cesárea para el 23 del mismo mes. El día 14, José asistió a dos matrimonios de dos entrañables amigos. Ambos, en el sur de Lima, pasando el kilómetro 90 de la Panamericana. “Iba a ser mi última fiesta antes de ser papá”, me dice. A las 9 de la noche, sonó su teléfono. “Sería bueno que vayas regresando”, le dijo su esposa por las contracciones que empezó a sentir. Camino a casa, volvió a sonar el teléfono. “Nos encontramos en la clínica”, ella cambió de planes. Llegó a la clínica vestido de terno después de dos matrimonios y el médico le dijo: “Tranquilo, todo está bien, pero tu hijo ya está para nacer”. Hasta ese momento, no había planeado ser papá al día siguiente, solo tener una resaca de dos matrimonios. A las seis de la mañana, nació Lucas.

MIRA: Genaro Rivas: “Tal cual la gastronomía, Perú tiene todo para ser potencia en la moda”

Este episodio fue una razón medular para tomar un receso en la conducción de El Gran Chef. Tres meses después, vuelve al set de Latina para conducir el popular programa de televisión, que llega a su temporada número trece desde este martes 11 de marzo, a las 7:45 p.m., bajo el nombre de El Gran Chef Famosos Extremo.

José Peláez no solo es padre y conductor de televisión. También es creador de contenido digital, runner, administrador, actor, locutor y pronto, tal vez, autor de algún libro. Escribe una historia por hoja. Las reglas son: que sea a mano y sin corregir los errores. En esas páginas está su vida.

Tu sueño era la actuación. Y ahora me dices que más te gusta conducir que actuar. ¿Por qué?

Siento muchísima libertad cuando conduzco. Trato de tener un estilo propio.

Parte de tu estilo es la voz, ¿no?

Por un lado, la voz. También abrazar los errores, me gusta equivocarme.

¿Por qué?

Porque es natural, es divertido, los errores son divertidos. Cuando uno se equivoca y retoma es lo que pasa en la vida. Muchas veces trato de ser grandilocuente, pero al mismo tiempo trato de ser lo más natural posible. Siento más libertad de juego en la conducción antes que en la actuación; y, por otro lado, me juzgo muchísimo menos. De repente, conducir me sale mejor que actuar.

¿A qué se debe el éxito de El Gran Chef?

Yo creo que le dimos en el clavo con una fórmula que había sido y, al mismo tiempo, no había explorada: mezclar la comida con la chacota. Cuando mezclas la comida con la chacota y le añades un ingrediente importantísimo, como los famosos y los ves fracasar o sufrir al pelar una papa, lo que hace es acercarte más que nunca al público y que el público piense: “Yo puedo ser mejor que él en eso: en cortar una papa”.

El horario en que están es muy competitivo. ¿El rating es un reto?

Yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible.

¿No miras los números?

De vez en cuando los miro. En lo que pensamos constantemente es en hacer un buen trabajo. No pensamos en lo que hace la competencia. Ahora, las decisiones del programa no dependen de mí. Yo soy un soldado del programa. No tengo ninguna facultad sobre las decisiones importantes del programa. Pero sí me consta que junto con el equipo estamos tratando constantemente de tomar las mejores decisiones posibles, como ¿cuáles son los doce mejores famosos que podemos traer en esta temporada? Y tratamos de hacer un grupo variado, que sea distinto.

¿Se podría decir que existe una pugna entre la ‘televisión buena’ y la ‘televisión mala’?

(Risas). No. Yo creo que son propuestas de entretenimiento.

Lo digo porque el factor diferencial de El Gran Chef es que se trata de televisión para toda la familia, televisión con buena onda si se quiere.

Nosotros tenemos una propuesta: hacer televisión para toda la familia, donde tratamos de entregar cultura a nuestro estilo, también tratamos de entregar comedia e intentamos hacerlo con nuestra propuesta audiovisual.

¿No hay ‘televisión mala’?

(Ríe y se queda en silencio). Es que ¿quién soy yo para decir qué es la ‘televisión buena’ y la ‘televisión mala’?

Eres un conductor querido y de uno de los programas más populares de la televisión peruana.

Yo creo que se trata de propuestas de entretenimiento. Lo malo es aquello que va en contra de las normas, lo malo es aquello que rompe las reglas, malo es aquello que es ilegal.

En algún momento se etiquetó a ciertos programas como “televisión basura”.

Eso sería un insulto de mi parte hacia el público que consume esos programas. Considero que toda forma de entretenimiento, en la medida que no haga daño, es válida. Cada uno tiene su propuesta y trata de luchar por el público. Tratamos de hacer una propuesta lo más constructiva posible.

También eres runner. ¿En qué se parecen correr a ser conductor de un programa popular como El Gran Chef?

En todo. Hay que aprender a dosificar la intensidad para llegar bien… Creo que lo más difícil en mi trabajo es ser consistente. Uno o cinco programas buenos los hace todo el mundo, pero hacerlo todos los días y volver y volver y volver… creo que la chamba es esa. El trabajo no es lo que haces delante de la cámara, sino cómo mantenerte lo suficientemente bien para, a pesar de estar cansado, la gente no lo note. La parte difícil de mi trabajo es ser consistente y siempre estar listo para lo que se viene.

Autoficha:

-“Soy José Manuel Peláez Velarde-Álvarez. Mi papá se llamaba José Manuel y nació en España. Él a los 18 años migró a Cuba, donde fue preso político por 13 años en la época de Fidel. Colaboró con los contrarrevolucionarios. Regresó a España y terminó en Perú por un trabajo”.

-“Tengo 37 años, nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo en España, fui becado. Mi idea era terminar la universidad y estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de España, pero estalló la crisis allá”.

-“Volví al Perú y trabajé como productor ejecutivo de una empresa de marketing BTL, pero luego empecé a buscarme la vida en el mundo del entretenimiento. Llegar a la radio fue casual… Mañana se estrena la película animada Kayara, donde le puse la voz al villano. Estoy recibiendo ofertas para actuación”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: