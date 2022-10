Es martes y alista maletas. Al día siguiente volará a Lima para ser parte del tributo a su padre. “Estoy en mi casa, que es su casa”, me dice sin dejar de sonreír, sin dejar de mirar a la cámara de la videollamada. Detrás de él tiene un estante ocupado por muñecos de Star Wars.

En el mes de setiembre de hace tres años, falleció José Rómulo Sosa Ortiz, o José José. Esta noche un grupo de cantantes peruanos le rendirá homenaje. En la lista figuran Jorge Pardo, Jimmy Santi, Jean Paul Strauss, Homero del Perú y Julio Andrade. Reunión que tendrá como invitado a José Francisco Carmelo Augusto Sosa Loreña, o José Joel, hijo de la voz de “El triste”. Animación de Koky Salgado. La cita es en Scencia Centro de Convenciones (Av. La Molina 1131-1135, La Molina), desde las 7 p.m. Entradas en eticketperu.com.

Primero fue fan de Star Wars antes que de José José. Y su padre fue cómplice en ese hallazgo. Fueron juntos al estreno en México de la primera película de la popular saga. Desde entonces, empezaron a coleccionar todo lo relacionado al universo creado por George Lucas. Cada vez que el cantante estaba de gira, llamaba por teléfono para contarle que había encontrado un nuevo muñeco o una nueva nave. José Joel me dice que hasta ahora cierra los ojos y mira todo: la imagen de ambos en el cine, frente a aquel episodio inicial. “Son recuerdos muy bellos que tengo con mi papá siendo papá”, agrega. Cerremos los ojos para recordar al príncipe de la canción.

-En tu infancia, José José estaba en todo su esplendor. ¿Sentiste su presencia como padre?

Faltó mucho, sí. Y nazco en ese boom gigantesco de José José. Fueron casi 15 años ininterrumpidos de éxito tras éxito. Ahí es donde tengo mi infancia, pero curiosamente tengo muchos recuerdos maravillosos de él. Estaba mucho de gira, pero cuando llegaba a la casa, llegaba para ser papá. Disfruté a José José como nadie más pudo disfrutarlo por el hecho de que fue mi padre: me tocó verlo en los escenarios, me tocó aprender de él, cantar con él. No era un papá estricto, pero sí era recto, muy justo, muy amigable.

-Cuando llegaron los momentos difíciles para tu padre, ¿le recriminaste algo?

Pasamos por un momento complicado, pero le agradezco la amistad que teníamos. A mis 11 años de edad me enteré de su problema de alcoholismo, pero me enteré sentados en la sala, me enteré de una manera muy adulta. Me explicó lo que era el alcoholismo. Lo pude entender, incluso apoyar.

-Leía en tus redes que alguna vez llegaste al Perú con José José en una gira.

Tuvo que haber sido en el 95, 96. Grabamos “La fuerza de la sangre”, que es el dueto que tengo con él, casi, casi después de que, gracias a Dios, tuvo un tercer aire, porque mi papi se nos andaba yendo. Regresa con el disco Grandeza mexicana, en el que estaba el dueto. Y dentro de toda la gira, pisamos Perú. Le aprendí mucho como hijo, como amigo, como hermano, como padre y como artista. Mi papá fue un ser humano muy honesto, muy entregado, muy humilde y toda esa es la escuela que hasta hoy trato de defender.

Tributo a José José.

-¿La intensidad en la carrera de tu padre no te hizo pensar en, más bien, vivir lejos de ese ambiente?

En ningún momento me forzaron a que yo fuera artista. Imagínate, con mi papá cantante y mi mamá actriz... Poco a poco fui agarrándole el gusto a mis 13 años. Mi mamá me dijo por qué no iba a audicionar a la obra de Vaselina. Me lo vendió como algo tan normal, pues dije: “Le voy a ir”. Ahí me di cuenta de que traía la capacidad para cantar, bailar, actuar. Yo sabía que, por supuesto, mi papá era un gran cantante, pero realmente no me movía más allá de eso. Cuando empiezo a enamorarme a los 13, 14, 15 añitos, que empiezas a tener tu noviecita, es cuando realmente me cae el veinte de quién era José José, de qué lograba su música.

-No te dabas cuenta de a quién tenías a lado.

Es que toda mi generación de amigos también se empieza a enamorar; entonces, toda mi generación empezó a cantar José José. Ahí me vuelvo fan de José José.

-¿En qué momento sentiste que era difícil ser hijo de José José?

Pues mira, más que difícil, era una responsabilidad. Cuando decido ser cantante, mi mismo papá me dijo: “Tienes que poner mucha atención en lo que vas a hacer, porque te tocó ser hijo de un gran cantante. Y siempre vas a estar bajo la lupa si lo haces bien o mal, si lo haces igual, mejor o peor”. Es una responsabilidad muy bella que he podido desempeñar mucho en teatro musical, cosa que mi papá nunca hizo.

-Bueno, está tu madre actriz, Anel Noreña.

Sí. Crecí entre actores, cantantes, bohemios, compositores, entre gente artista. Pero siempre tuve un cuidado muy bonito por parte de mamá y de papá.

-¿Qué de tu padre tienes?

Definitivamente, su honestidad, su humildad.

-¿En qué se equivocó él?

Siento que el éxito le llegó muy pronto. Me habría gustado que tuviera un poquito más de raíz en cuanto quién es, en cuanto a su familia, en cuanto a de dónde venía, porque el éxito le llegó de una manera impresionante, y creo que eso lo tumbó. Pero, gracias a que hubo un núcleo familiar muy fuerte, logramos salir adelante.

-¿Qué hizo bien?

Hizo una maniobra maravillosa en echar para adelante a su familia. Vino de una familia complicada: mi abuelo alcohólico, sus primos abusaban de él. Tuvo una infancia y juventud complicadas.

-Pero, cuando tu padre falleció, hubo una turbulencia familiar.

Mi hermana Marisol y yo venimos de mi mamá, la señora Anel. Y luego ya vino Sarita, que llega de su relación con la señora Sara. Pero no hubo la misma educación ni los mismos momentos.

-¿Esa tensión está resuelta?

Desgraciadamente, no. Hay una situación bastante complicada. Al día de hoy, no hay una comunicación certera con la familia de Miami, porque ellos buscaban lo suyo, nunca quisieron hacer equipo con nosotros.

-¿Qué representa José José para la música?

De los más grandes exponentes que nos han dejado un cofre maravilloso de música maravillosa.

-¿Qué tenía para lograr interpretar tan bien?

Estaba tocado por Dios. Yo le dije: “Papá, a ti tocaba ser José José, por esa manera tan única que encontraste”. Es algo sobrenatural.

-¿Qué te respondía?

Se reía, ya era José José.

-Si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías?

Lo agarraría a besos y abrazos. Y le diría “quédate, vamos a cenar, vámonos al cine, vamos a jugar Star Wars”.

AUTOFICHA:

- “Soy José Francisco Carmelo Augusto Sosa Loreña. José por mi padre y abuelo, Francisco fue mi bisabuelo paterno, Carmelo porque fueron a pedirme a la Virgen del Carmen en Veracruz para que saliera bien y Augusto es mi bisabuelo materno”.

- “Tengo 45 años. Nací en Ciudad de México. Terminé bachillerato y no pude continuar estudiando. Yo quería estudiar Medicina. Pero tuve que trabajar para mantener mi casa. He participado en más de 30 obras de teatro, empecé a los 13 añitos”.

- “Me puse José Joel para honrar a mi papá y también a mi mamá, que es Anel. Y ahora estamos reactivándonos. A lo mejor en unos cinco años podamos contar otra historia sobre José José (en un filme), quizás contar la historia de amor entre mis padres”.

Edward Malaga