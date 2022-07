Sin darse cuenta, ya sabía cocinar. Fue casi natural ingresar a una cocina. “Era imposible que no me dedicara a la cocina”, me dice sobre lo que le tocó vivir hacer 41 años, cuando tenía 9 –el menor de cuatro hermanos– y debía ayudar a su madre, Isolina, que entonces creó La Red con una barra, tres sillas y un menú económico.

Lo que empezó para Isolina como una alternativa para sacar adelante a su familia, en el camino se convirtió en su obsesión; sentir que José del Castillo heredó, a pesar de que al comienzo no tenía ninguna inclinación formal hacia la cocina. “Pero siempre trabajé con mi madre, no he trabajado para nadie ni en ningún otro lado”, me dice el cocinero que luego creó Isolina en Barranco y Las Reyes en Miraflores. Siempre bajo la bandera de la cocina criolla limeña, su forma de saborear al Perú.

Estamos en La Red, a unas cuadras del lugar donde empezó todo. Este local, sobre la avenida La Mar 391, en Miraflores, lo tiene desde el año 1999, cuando José se puso oficialmente el traje de cocinero.

-En medio de las crisis en la política y el fútbol, la gastronomía –con Central, Maido y Mayta– y el atletismo –con Kimberly García– nos devuelven la alegría.

La cocina, además de unir, traer alegrías, de juntar a la familia y a los peruanos, ha sabido siempre guardar su humildad. La cocina peruana y los cocineros ya dejamos de ser hace tiempo personas que solamente cocinan rico sino que también buscan a través de su trabajo lograr cambios, ayudar a la comunidad, ser una herramienta social importante para el desarrollo.

-Fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Pero, como alguien me dijo, son uno de los sectores que se vienen recuperando más rápido. ¿Es así?

Nos hemos recuperado rápidamente, he sentido más unión entre los cocineros, con nuestros propios clientes. No estamos todavía en niveles de antes de pandemia, pero sí siento que vamos por un buen camino.

-A estas alturas, ¿la gastronomía tendría que ser como un símbolo patrio?

Es el mejor momento para celebrar alrededor de la cocina. Yo creo que el Perú como nación sí merece ser festejada. No debería haber nada que nos prive de poder celebrar.

-Siempre nos estamos refugiando en el calor de un caldo de gallina o en la generosidad de un lomo saltado.

La cocina, además de unir, reconforta, la cocina consuela, acompaña. La comida, para el peruano, es la mejor manera de refugiarse ante cualquier problema. La cocina es ese espacio que hace que te olvides de todo, que el tiempo en que te tomas una sopa o te comes una salchipapa o te comes tu emoliente con pan con huevo, en la mañana antes de ir a trabajar, es un pequeño momento donde te puedes olvidar de todo.

-¿Dirías que desde la cocina criolla te has encontrado con el Perú?

La cocina en general ha hecho que yo me encuentre con ese Perú de verdad, no el Perú que los limeños vemos en la calle. Todas las cocinas coinciden en el orgullo por tu tradición y tu producto. Pasa en la Amazonía, pasa en la costa, en el norte, en el Ande.

-¿Ese encuentro fue a raíz de algo en particular?

No con un plato en sí, sino con una cultura. Siento que el andino se siente mucho más arraigado a su cocina. En el Ande cada plato es una celebración, cada plato tiene una fiesta, cada producto tiene una celebración, hay un ritual dentro de la preparación de la comida, es mágico. Lo he sentido mucho en Arequipa, Cusco, Huancayo. Hay orgullo de su producto y su tradición. Como cocineros es nuestra responsabilidad educar a la gente en cuanto a conocer primero tu tradición.

-¿Qué te enorgullece del Perú?

¡Tantas cosas! Su gente, el valor de los peruanos, la capacidad que tenemos para salir de los problemas.

-Pero también se dice que tenemos una capacidad singular para meternos en problemas, sobre todo cuando no elegimos bien a nuestras autoridades.

Pero creo que tenemos más facilidad para salir de ellos (ríe). También me enorgullece la historia de la gastronomía, la diversidad de climas y productos. Somos privilegiados y como cocinero me siento mucho más privilegiado. Como cocinero hay una infinidad de temas para seguir investigando, siento que nunca acabaría.

-¿Y qué te molesta del Perú?

Lo malo que somos para elegir, la poca memoria que tenemos, lo cobarde que somos muchas veces para no poner el pecho y reclamar. Si no es en mancha, no la hacemos (risas), esa es clásica del peruano. Antes era el piraña de balcón y ahora es el machito de redes sociales.

-¿En qué platos está el Perú?

La cocina limeña criolla es la que recibió más influencia producto de la migración.

-¿Qué plato sintetiza mejor al Perú?

Por todo lo que significa el Perú para el mundo y el ejemplo de lucha y transformación de diversidad, de entendimiento, de tolerancia creo que el cebiche, es el plato donde se resume lo que el peruano puede hacer, donde no hay razas; hay cebiche en todo el Perú y más aún por el significado social que tiene, uno de lucha, con toda la cadena que participa para que un cebiche llegue a una mesa. El cebiche es el plato que sintetiza lo que el Perú hizo, hace y quiere para el futuro.

-Y el Perú es un cebiche picante, ¿no?

Recontra picante, y no para lo malo sino picante por divertido. El cebiche es una fiesta.

AUTOFICHA:

- “Soy José Antonio del Castillo Vargas. Tengo 50 años, los acabo de cumplir en abril, pero nunca he sentido mi edad, es solo un número. Actualmente, trabajo con La Red (Miraflores), Isolina (Barranco) y Las Reyes (Miraflores), que es una barrita de comida criolla”.

- “Todos los cocineros en pandemia aprendimos a ser casi conductores de televisión, profesores de cocina, expertos en transmisiones virtuales porque nos ayudó a sostenernos. Y lo sigo haciendo. Ahora somos influencers, somos de todo, pero en el buen sentido”.

- “Estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual; no las terminé. De ahí estudié Administración y luego Cocina. Quiero hacer más restaurantes, no descarto la idea de otro Isolina. Me gustaría hacer otro libro de recetas, contar la historia de Isolina; me he metido a un taller de narrativa, me gustaría escribir”.

