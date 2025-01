José Carlos Yrigoyen: "La poesía nos ha demostrado que hay una belleza en la derrota”

Dos libros y José Carlos Yrigoyen al medio.

En una mano trae la reedición de Poesía en rock (Ediciones Altazor, 2024), revisada y aumentada, catorce años después de su primera edición. Páginas testimoniales que trazan la geografía de la poesía y los poetas desde el punto de vista de la generación del 68, que cambió el curso de la poesía peruana y que trajo nombres como Jorge Pimentel, Carmen Ollé, Eloy Jáuregui y Mariela Dreyfus. A la vez, esta publicación, de alguna forma, celebra casi 30 años de amistad con Carlos Torres Rotondo, coautor de la obra.

En la otra mano, Yrigoyen tiene su más reciente poemario: El libro de Zoe (Personaje Secundario, 2024), conjunto que escribió desde la paternidad, que conmemora 15 años. Libro que lleva el nombre de su hija, y que habla de ella.

¿Qué tienen en común ambos textos? Además de la poesía, tal vez la nostalgia del tiempo.

En ‘El libro de Zoe’ escribes: “Si solo piensas en la poesía no llegarás a ninguna parte / me dijo hace unos años mi padre…”. ¿En qué circunstancias te decía eso?

Es una persona muy pragmática y que tiene ideas muy distintas a las mías. Él es abogado y es un buen pintor, a pesar de que es autodidacta. Pero creo que él tuvo una experiencia cuando era joven: pintaba muy bien, quería dedicarse a eso y su padre le dijo que se iba a morir de hambre. Y se volvió abogado, muy sensato. Yo fui menos sensato: estudié Derecho, terminé la carrera, pero si hay algo que mata a la poesía es el mundo de las leyes. Estudié Derecho porque quería un título y no me interesaba estudiar Literatura. Pero yo quería escribir poesía claramente desde los 17 años... Todo tipo de fe la perdí hace tiempo, pero no he perdido la fe en la poesía. Y como toda fe que se respeta, la poesía es una fe que permite dudar.

¿La fe no debería ser perfecta e inmaculada?

Fe que no duda, está muerta, decía Unamuno. La fe tiene que confrontarse a sí misma muchas veces. La narrativa es mucho más disciplinada, te exige un plan, te exige una forma de ser oficinista que la poesía no tiene, menos mal.

¿El poeta es más ambulante?

Jorge Pimentel es un hombre que se ha pasado caminando por las calles de Lima 50 años para hacer poesía. Antonio Cisneros ha viajado por todo el mundo para escribir sus poemas. La poesía es movimiento; en el último de los casos, un movimiento interior.

¿Tener una familia no es una forma de detener a un poeta?

Sí. Cuando dejé de escribir poesía el 2007 con un libro que publiqué en México, al año más o menos nació mi hija; y efectivamente, conseguir un trabajo fijo, una casa, una familia te estabiliza y no hay nada peor para la poesía que estabilizarte, porque te tranquiliza, te vuelve menos observador, te vuelve menos crítico, más cómodo y parece que todo está bastante bien hecho. Por lo menos, es mi caso. Por varios años intenté escribir poesía, pero salí repelido, no tenía nada que decir. De pronto, terminando la pandemia, sufrí una desestabilización emocional muy fuerte.

¿Por una cuestión familiar?

No. Era, digamos, una cuestión más personal, existencial, profesional, muchas cosas se mezclaron. Había escrito tres novelas, un libro sobre el fútbol peruano y parecía que estaban bien, pero no me parecía que era lo mejor que podía hacer.

¿Dudabas de ser escritor?

Nunca he dudado de ser escritor, he dudado de escribir. No me gustan las etiquetas en un país donde muy fácil se dan. Pero sí dudé sobre qué sentido tenía lo que había hecho. Y hasta ahora sigo dudando. La duda en la literatura es un ingrediente. Y de esa duda comencé a escribir poesía de nuevo.



Vuelvo a 'El libro de Zoe'. Cuando el hijo o la hija cumple 15, 16, 17, 18 años, ¿poco a poco se va dejando de ser padre?

Yo creo que cambian muchas cosas. Uno tiene que resignarse a tener un ser más autónomo y uno tiene que observar más que prescribir o proscribirle cosas. Mi hija tiene una muy fuerte personalidad, quizás más fuerte que la mía y eso la ha hecho, hasta cierto punto, muy independiente... Esta pregunta es uno de los motivos por los que yo he escrito este libro. La idea de que la paternidad es más fugaz de lo que uno piensa. La infancia es eterna, pero cuando uno es padre, pasa muy rápido. Uno cree que ciertas actitudes de tus hijos van a permanecer más tiempo. Y uno se da cuenta de que el dolor que tienen es más complejo y difícil de consolar. Ver a tus hijos crecer demasiado rápido, ver que sufren y no puedes hacer nada, son quizás de las cosas más frustrantes de la paternidad. Entonces, bajo esas ideas he escrito este libro. Me aventuro a decir que es un libro distinto a lo que suele escribirse sobre paternidad, que suele ser celebratoria, cómplice. En cambio, en este libro tengo la idea de que el poeta quiere comprender, tomar la mano de su hija y eso no ocurre nunca en el libro. Esa insatisfacción motiva a escribir el libro.

Pero también siento que hay una nostalgia del autor por la adolescencia. El escritor extraña la adolescencia.

¡Cómo no! (risas). Para mí el hecho de envejecer es ya de por sí terrible. Pero a mí, como ocurre con ciertos héroes griegos, me han dado todavía una pena mayor a envejecer: estar en un lugar (como profesor de colegio desde hace 15 años) donde ves todos los días a los jóvenes crecer e irse y tú te sigues quedando y envejeciendo.

El mundo pasa frente a tus ojos.

Y yo cada día estoy más viejo. Certifica todos los días no solo mi envejecimiento sino mi finitud. Tengo 48 años y sé que no voy a vivir 48 más.

Pero el poeta Leoncio Bueno hace rato ya pasó los 100.

Leoncio es un caso anormal en todo el sentido de la palabra. Leoncio Bueno tiene una vida maravillosa. Ha sido uno de los grandes poetas populares peruanos. Ha sido asaltante de bancos, ha sido líder obrero, ha sido el primero que escribió con verdadera calle. Pero mi caso es una vida más rutinaria y casera. Y tus hijos también te muestran de que el tiempo es mucho más breve de lo que uno imaginaba y te da la iniciativa de aprovecharlo. Una cosa que he visto en muchos autores peruanos que llegan a los 70 años es que no han hecho todo lo que podían hacer, pensaron que siempre había un tiempo más.

¿Hay que vivir con la urgencia de hacer todo?

Cuando tienes cosas que decir, esa urgencia es imperativa. Pienso en Rosas Ribeyro, que murió hace un par de años, un autor que tenía mucho para hacer y escribió poco, y siempre las dudas lo atormentaron, pero no salió de la duda. Pienso en un Robles Godoy, todo lo que pudo hacer… En el Perú es muy fácil caer en ese pasmo.



‘Poesía en rock’ también tiene nostalgia.

Totalmente, porque es un Perú que ya no existe. Era un Perú más pobretón, violento, duro, pero era un Perú que tenía ciertas cuestiones que se han perdido: la inocencia que tenían para cambiar las cosas, pero no era la inocencia del tonto, del incauto, era la inocencia del airado, del adolescente vivaz y lúcido y que cree que todavía es posible cambiar las cosas, inclusive desde la poesía, lo cual exacerba esa inocencia geométricamente.

Una inocencia que podía tener al ‘Che’ Guevara y Vargas Llosa escribiendo en una misma revista (Estación Reunida).

Así es. Para el libro con Carlos, como parte del trabajo hemerográfico, hemos rebuscado en centenares de periódicos y revistas… Entonces, que un domingo te llegara el suplemento dominical de El Comercio, el suplemento de La Crónica, el suplemento de Ojo, el suplemento de La Prensa, y cada uno de este grosor (hace un gesto con los dedos)…, que las páginas culturales estén llenas de firmas importantes, con reseñas, comentarios a libros, entrevistas a autores, era un país al que le faltaba todo, pero no le faltaba eso. Había un ambiente cultural dinámico, que promovía un intercambio. Siempre he creído que la poesía peruana está, junto con la chilena, entre las dos mejores de América Latina, y creo que eso no ha cambiado. Pero nos falta entendernos.

Hay un video de Antonio Cisneros recitando desde lo alto de un edificio en una plaza de Chile, casi dando un concierto. Eso hoy sería improbable.

El poeta ha perdido su rol social. Esa importancia del poeta como una voz, como un protagonista. El recital, por ejemplo, se ha perdido. Pero nunca se han publicado más libros de poesía que ahora. Hay un movimiento circular, lo que pasa es que no lo sabemos canalizar. Se dice “la poesía antes se vendía más”. Mentira, la poesía siempre se ha vendido poco.

Alguien diría: “si no se vende, no debería existir”.

La venta no tiene nada que ver con el valor intrínseco de las cosas. No podemos pensar así. La poesía es nuestra rama literaria más importante y sobresaliente de todas.

En ‘El libro de Zoe’ escribes: “No conoce la belleza de rendirse, la sensualidad de la claudicación”. ¿La derrota está infravalorada?, ¿creemos que todo debe ser triunfo, que todo debe vender?

(Risas). Siempre cito a Pasolini para estas cosas: decía que creía en la antropología de la derrota. Yo también. Yo creo que hay una belleza en la derrota. La poesía nos ha demostrado que hay una belleza en la derrota. Vallejo nos ha demostrado esa belleza. En este país siempre se le exige a la gente obtener resultados, que son inevitables evidentemente en la vida real, pero simplemente enfocarse en eso me parece empobrecedor.

Un paréntesis: En ‘Poesía en rock’ hay un pasaje provocador: “Los poetas escuchaban rock, los rockeros no leían poesía”. ¿Hoy pasa lo mismo?

Sí. Creo que no ha habido nunca grandes conexiones entre la poesía y el rock peruano. Ha habido algunas, pero no de manera constante como podría pasar en otros sitios como Estados Unidos. Hay una minoría de músicos que leen poesía, pero en general no.

Cierro paréntesis. A propósito de la poesía y la derrota, entonces, ¿tenía razón tu padre?

Si tomamos la frase de manera literal, tenía razón: en el Perú la poesía no te lleva a ninguna parte. Pero yo estaba convencido desde el primer día de las dimensiones de la derrota a la que iba a llegar. Pero uno no va a la guerra para ganarla necesariamente. Uno va a la guerra para lucharla y para ser grande en ciertas derrotas. Hay derrotas peores, como ser abogado sin querer serlo.

¿Tu hija quiere ser poeta?

No, no quiere. Tiene 15 años. Quiere ser bióloga o quiere hacer teatro... Ojalá que sea bióloga (ríe a carcajadas).

Autoficha:

-“Soy José Carlos Yrigoyen Miró Quesada, tengo 48 años. Enseño en el colegio La Inmaculada, de tercero a quinto de secundaria. Cuando Zoe nació, no tenía trabajo y me dieron la oportunidad en el colegio. Pensé que me quedaría seis meses”.

-“Enseño Comunicación y Metodología... Tengo otro proyecto con Carlos Torres que no puedo contar, muy avanzado y vinculado a la poesía, algo nuevo, a ver si en 2025 sale. Como vamos, creo que es el mejor libro que hemos escrito”.

-“Sigo escribiendo poesía. Volví en 2021 con Ciclo del Partido de la Caridad, luego salió Roberto Miró Quesada, sobre mi tío, un intelectual peruano de izquierda. Y seguí escribiendo poesía y salió El libro de Zoe. Creo que estoy en una racha creativa”.

