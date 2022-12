El acordeón de su padre sigue sonando. Sastre, agricultor y deportista, tenía un trío que interpretaba pandillas de la selva. Las vacaciones las pasaban en Indañe, también en Moyobamba, cerca del riachuelo y con el acordeón en brazos. “Desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, he escuchado su acordeón”, me dice el hijo, don Jorge Rodríguez Grández. Está parado en medio de su oficina, que es como un museo musical. También luce sus primeros amplificadores de la década del 70, recortes periodísticos, premios, discos, cuadernos con composiciones. Está parado al lado del acordeón y de la foto de su padre.

La oficina está en su casa, en el distrito de San Martín de Porres, donde fue el primer ensayo, donde le tocó vivir cuando dejó Moyobamba. En 1973 publicaron el primer longplay Sonido selvático y desde entonces la historia de Los Mirlos no paró de escribirse. Hoy se presentan en el Festival MUCHO en São Paulo, Brasil. Regresan y el 7 de diciembre estarán en Vichama Conciertos y el sábado 17 serán parte del Festival Internacional del Vinilo y del Festival Reactívate. Ya se alistan para, en marzo de 2023, presentarse en el afamado festival mexicano Vive Latino al lado de artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers. Todo mientras se sigue exhibiendo el documental La danza de Los Mirlos, dirigido por Álvaro Luque, en festivales internacionales, en paralelo con la promoción del recién publicado disco vinilo Corazón amazónico.

A la radio de su casa en la calle Comercio, en Moyobamba, llegaba la señal de Radio Caracol de Colombia. Sonaban “La pollera colorada” y también temas de Enrique Delgado con Los Destellos, como “El avispón” o “El eléctrico”. Canciones que interpretaba con su primer grupo Los Saetas, con quienes migraron a Lima, donde finalmente se convirtieron en Los Mirlos y alzaron vuelo, hace casi 50 años.

-Sus hermanos fueron policías. ¿Usted por qué no siguió ese camino?

Yo vine y postulé para la Escuela de Oficiales. Quería ser investigador, quería ser de la PIP, sin uniforme, como un tío. Pasé el examen médico y físico, el de conocimientos, la entrevista general. Estaba contentísimo y dije “ya ingresé”. Fuimos a ver el cuadro de méritos y no estaba.

-Pero si hubiera sido de la PIP, ya no existirían Los Mirlos.

De repente (ríe). Ya luego estudié para ser docente. Y cuando formé Los Mirlos, conseguí una vacante acá. Así lo he llevado, paralelo los dos: mi carrera como músico y maestro.

-¿Por qué no renunció a ser profesor?

Iba a renunciar. Le dije a mi mamá que me iba a retirar de la docencia, me iba a dedicar más a la música. Ella no quería. Yo ya estaba casado y mi señora tampoco quería.

-¿Cuál era la razón de su madre?

Por mi tranquilidad, por mi seguridad, porque ya tenía una familia, un bebé. Y seguí hasta que llegó el momento de jubilarme. Pero con Los Mirlos no hay cuándo me retire (ríe).

En 2023, Los Mirlos llegan al Festival Vive Latino.

-¿Por qué Los Mirlos están vigentes?

Porque hemos mantenido el estilo de Los Mirlos, su esencia e identidad que tiene la guitarra. Nuestras raíces culturales amazónicas hemos tratado de plasmarlas en nuestras canciones.

-¿Cómo nació ese sonido de la guitarra?

Cuando íbamos a grabar, escuchamos diferentes efectos y quería ponerle a la guitarra un sonido que nos identifique y diferencie de lo que hacía el maestro Enrique Delgado. Entre todos elegimos el sonido.

-“La danza de Los Mirlos” sonó en el avant premiere de Black Panther 2: Wakanda Forever de Marvel luego de que el actor Tenoch Huerta dijo que era su cumbia favorita. ¿Cómo nació?

Es una obra de Gilberto Reátegui (el exguitarrista, quien ya falleció). Es un clásico de América, es considerada un himno de Latinoamérica.

Hoy tocan en Brasil.

-¿Por qué han alcanzado el sitial que tienen hoy?

Modestia aparte, siempre hemos estado ahí. Desde los años 78, 79 y 80 comenzamos nuestra proyección internacional, licenciamos nuestras producciones en otros países. Alberto Maraví (sello Infopesa) tuvo la visión. En Buenos Aires, en esos años, llegamos a los primeros lugares en las radios, ya éramos recontra conocidos.

-¿Cuánto influenciaron Los Mirlos en la creación de la cumbia villera?

En parte. Claro que había otros exponentes, como el Cuarteto Imperial, Los Wawancó. Pero Los Mirlos impactaron con las guitarras. Recorrimos varias provincias de Argentina. Y grabamos la película Vacaciones del amor, en la que también figuraba Camilo Sesto, y que nos dio más publicidad.

-¿No pensaron quedarse a vivir en Argentina?

Querían que yo me quedara, pero yo no podía, tengo familia acá y estaba trabajando como profesor.

-¿Se arrepiente?

No, no. Igualito me pidieron en México.

También serán parte del Festival Internacional del Vinilo.

-Con Argentina hay una historia. Algunos músicos sí se quedaron y tocaban como ‘Los Mirlos’ allá. ¿Qué pasó?

El año 87 se quedaron Gilberto y varios más. Bueno, acá en Perú la cosa estaba fuerte con el terrorismo. Ellos se quedaron y les dije: “Trabajen con otro nombre, porque el nombre lo tengo protegido”. Pero empezaron a trabajar como Los Mirlos porque los empresarios son vivos también.

-¿Usted no les abrió un juicio o tomó acciones?

No tenía tiempo para eso. Con Danny Jhonston (actual guitarrista) buscamos otros músicos. Hace 10 años atrás regresé a Argentina para un festival: 40 mil personas bailando en el Bosque de La Plata, puro argentino, horario estelar. Al segundo día toqué en Niceto Club, estaba llenecito de argentinos y en la tribuna estaba Pablo Lescano de Damas Gratis (el grupo argentino de cumbia más popular); luego subió al escenario y comenzó a cantar en “Eres mentirosa”; un respeto único que tiene a Los Mirlos.

Los Mirlos en Vichama Conciertos.

-¿Ha pensado en el retiro, don Jorge?

A mi hija le prometía que, cuando cumpla 50 años, les dejaba la posta.

-¿Qué edad tiene?

Bueno, no te puedo decir mi edad, porque mi mamá no quiere que diga mi edad. “Hijito, no digas tu edad, para qué”, me decía (risas). Ahí está mi mamá, te está escuchando arriba (risas).

Y no podían faltar en el festival Reactívate.

-¿Qué representan Los Mirlos?

Música, amor y pasión por la selva. El mirlo es un ave inteligente.

-Y creo que la carrera de Los Mirlos ha sido manejada de una manera serena e inteligente.

Sí. El mirlo existe en el mundo, en Francia, en España, y hemos viajado a esos países, donde habita el mirlito, qué lindo, ¿no? (sonríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Jorge Rodríguez Grández. Nací en Moyobamba, orgulloso de mi tierra. Nací en casa con ayuda de la partera. La música la he aprendido en el transcurso de la vida. Me gusta escribir, cantar. Tengo unas 50 maquetas de canciones nuevas”.

- “Los Mirlos ha publicado como 30 discos vinilos, aparte de casetes y CD. Siempre me han dicho: ‘Don Jorge, ponga trompetas, saxos’, pero no he cedido porque en 1980 me compré un sintetizador y ese sonido apoya a la guitarra”.

- “Nos piden retornar a Colombia. Estamos viendo regresar a EE.UU. y Europa. La historia de Los Mirlos debe continuar, tengo el apoyo de mis hijos y más adelante, seguro, vendrán mis nietos. Escribo El cantar de Los Mirlos, el libro del grupo, que quiero que vaya al Vive Latino”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

TE PUEDE INTERESAR