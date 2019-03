Jorge Quispe, matemático: "El problema es que los profesores no inspiran"

Nació y creció en Carabayllo, entre animes, cómics y la resolución de problemas matemáticos. El resultado es que hoy Jorge Quispe se define como académico, profesional, científico y emprendedor social. Y enseña programación con pokemones a menores de bajos recursos económicos.

Con un libro viejo de Baldor practicaba matemáticas. Su primera computadora la tuvo a los 18 años; fue una máquina usada que un tío le regaló. En casa no sobraba el dinero y eso no frenó sus aspiraciones. Sus padres no llegaron a ser profesionales, pero son sus pilares e inspiración. Hoy es matemático con una visión social.

Utiliza los números tanto para la educación como para la investigación y solucionar problemas en los negocios. Ha creado CodeHunters Lab, donde enseña gratis a chicos de Independencia y Carabayllo a desarrollar aplicaciones y programas para computadoras. “La tecnología no solo es para ganar plata, sino para lograr un impacto positivo en la humanidad”, aclara Jorge, quien ya piensa en utilizar la inteligencia artificial para la seguridad ciudadana.

¿Cómo se enseña a programar con pokemones?

La programación tiene bastantes conceptos complejos y abstractos. Para que los chicos entiendan, o uso lo que se enseña en la universidad o les enseño con ejemplos de la vida diaria. Una vez que reconocemos las características de los pokemones, hacemos dinámicas y eso lo pasan a lenguaje de programación. Son chicos entre 14 y 18 años. Desde el primer día saben qué quieren crear y siempre alineado a los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU. La idea es que entiendan que en el mundo hay muchos problemas y que a través de la tecnología se pueden solucionar de forma divertida.

En tu caso, ¿qué fue primero: las matemáticas o los pokemones?

Me gustaban todos los animes, Dragon Ball, Pokemon y, al mismo tiempo, me gustaban las matemáticas. Era muy sencillo para mí. Lo que para otros era un castigo para mí era una diversión. Es más, con mis propinas me compraba compendios de matemáticas.

¿Las matemáticas son como un juego?

De alguna forma, sí, porque en el fondo los juegos resuelven problemas también. Las matemáticas son un reto.

¿Por qué a muchas personas les cuesta enfrentarse a las matemáticas?

El problema es que los profesores no inspiran. Un profesor no solo debe enseñar, sino también debe inspirar a los chicos. Los videojuegos llevan mucha matemática, usas plano cartesiano, intervalos, conjuntos de números, etc. Si en el colegio te explicaran cómo determinadas cosas de las matemáticas se usan en los juegos, engancharías a los alumnos. Lamentablemente, los profesores no tienen esos conocimientos o no tienen ganas de inspirar.

¿Por qué las matemáticas son tan especiales?

Empezaron siendo útiles para contar objetos, luego para calcular movimientos, para la comunicación y ahora están presentes en casi el 100% de las cosas. Acompañaron al hombre en el desarrollo de todas las áreas del conocimiento humano, desde las ciencias hasta las artes.

"Se van a automatizar casi el 100% de las carreras profesionales. El ser humano pasará a un plano de supervisión y para eso tiene que saber programar”, expresa Quispe (Francisco Neyra/Perú21). "Se van a automatizar casi el 100% de las carreras profesionales. El ser humano pasará a un plano de supervisión y para eso tiene que saber programar”, expresa Quispe (Francisco Neyra/Perú21). Francisco Neyra

¿Las matemáticas se pueden aprender mejor si las enseñas desde las artes?

Si las personas entendieran en qué parte de su día a día están presentes las matemáticas, las valorarían más, sentirían más curiosidad y las respetarían más. Hay gente que dice que las matemáticas no sirven mientras mandan un mensaje de texto, que se encripta y almacena en paquetes de datos que se mandan por la red. Y todavía lo postean en Facebook: “Las matemáticas no sirven”, pero esta red está construida con base en algoritmos matemáticos. Las matemáticas no se deben enseñar tanto como una ciencia pura y dura, sino como una ciencia que está incluso en la historia.

¿Si en principio no fuiste bueno para las matemáticas, siempre serás así?

Es relativo. En CodeHunters hacemos que los chicos agarren las matemáticas no como algo que están obligados a aprender, sino porque es una herramienta para lograr cumplir su sueño de crear su aplicación. Tratamos de brindar oportunidades a chicos que, de alguna otra forma, no podrían tenerlas. Encontramos talento tanto en hombres y mujeres; por eso nuestro proyecto es para ocho chicos y ocho chicas.

¿De acá a unos años, saber programar será tan importante como saber escribir?

Estoy seguro de que el aprendizaje de programación será tan o más necesario como aprender otro idioma. Para 2025, según cifras del BID, se van a requerir más de 1.25 millones de programadores en la región latinoamericana y hoy la única forma de aprenderlo es de manera autodidacta o en la universidad, que está un poco desfasada. En el colegio no hay políticas claras para propiciar espacios donde los chicos aprendan a programar.

"Me gustaban todos los animes, Dragon Ball, Pokemon y, al mismo tiempo, me gustaban las matemáticas", comenta el emprendedor social (Francisco Neyra/Perú21). "Me gustaban todos los animes, Dragon Ball, Pokemon y, al mismo tiempo, me gustaban las matemáticas", comenta el emprendedor social (Francisco Neyra/Perú21). Francisco Neyra

¿Y el Estado sabe las oportunidades que se están perdiendo?

Claro, pero no hay políticas al respecto. ¿Quiénes crean los proyectos de ley? Los congresistas. Y que yo sepa, no hay ningún científico de datos o matemático congresista. La mayoría son abogados o gente que a las justas acabó el colegio. No hay especialistas que tengan conciencia de esta situación. Por otro lado, las profesiones se van a automatizar. Ya existen algoritmos de inteligencia artificial que realizan posts de noticias con base en otros posts de noticias. Incluso, la parte de redacción en muchas empresas va a prescindir de seres humanos. Lo único que queda es que seas capaz de gestionar o usar esos algoritmos para monitorearlos.

¿Está bien que la tecnología termine desplazando a las personas?

Está bien. Antes el transporte era manejado a caballos. Es la evolución natural y seguirá pasando. Se van a automatizar casi el 100% de las profesiones. El ser humano pasará a un plano de supervisión y, para eso, tiene que saber programar.

Autoficha:

- “Soy Jorge Quispe, nací en Carabayllo y me crié ahí. Tengo 25 años. Estudié Matemáticas en la UNI y, actualmente, estoy a cargo de CodeHunters Lab. Soy científico de datos, me dedico a la consultoría en ciencia de datos para empresas. Planeo hacer una maestría en Inteligencia Artificial en el extranjero”.

- “Mis padres son de Huancayo. Vinieron a Lima en los ochenta para trabajar. Se conocieron en el colegio y aquí se volvieron a encontrar. Soy el tercero de cuatro hermanos y el único científico. La tecnología te impulsa a seguir aprendiendo cada vez más”.

- “Iba a viajar a Boston para la competencia mundial de emprendimientos sociales, pero hubo contratiempos en la entrega del apoyo. El reto era solucionar el problema del desempleo juvenil y en mi caso era con CodeHunters. Por eso clasificamos en el primer puesto. Ya hemos enseñado a unos 300 chicos”.