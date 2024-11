Jorge Pimentel: “La poesía te quiere solo”

“Esta es una primicia”. Así empieza el poeta. Lo hace en clave periodística, como cuando escribía en los diarios del siglo pasado.

Se retira y vuelve con la primicia. Un fólder con hojas bulky que parecen pergaminos, que traen escritos los primeros versos que aterrizaron en él, los manuscritos de lo que hoy es Jardín de uñas (Fondo de Cultura Económica del Perú, 2024), el esperado conjunto que se publica 32 años después de haber sido creado y que agrupa 126 piezas poéticas.

Textos confeccionados en un centro de rehabilitación de Santa Clara en 1992. Dejó el nosocomio al medio año, pero tales poemas siguieron confinados hasta el día de hoy. “Esperaba escribir, pero no esperaba que se aparezca este milagro”, me dice Jorge Pimentel (Lima, 1944), cofundador del emblemático movimiento poético Hora Zero, el poeta de cejas endemoniadas, mirada inocente y sonrisa generosa, como la de un niño.

¿Cómo y en qué momento un paciente de hospital advierte que necesita hojas y lapicero para escribir poemas?

Ah ya, te cuento. ¿Nos sentamos? Todo empezó cuando... Mi proceso poético ha ido en paralelo al periodismo. He trabajado con grandes directores de periódicos, como Guillermo Thorndike. Él decía “los mejores periodistas son los poetas” (risas). Me llevó a un suplemento y me dijo “haz lo que quieras”. A él le gustaban los creadores, los que inventan cosas. Y al ‘Chino’ Domínguez (fotógrafo) le gustaba trabajar con poetas. Le dije vamos a hacer un tema con relojes que hay en Lima. “Primero vamos a estudiar la situación”, me dijo y nos fuimos al Cordano (sonríe). “¿Será una crónica?”. No, voy a escribir poemas, le dije. Y le escribí poemas a cada reloj (risas). De ahí hicimos otro sobre muñecas, fuimos a Tacora… ¿Quieres que te las traiga?

Se levanta. Va en busca de aquellas páginas. Las trae en un fólder. Pasa las hojas y encuentra la suya. Afina la vista con sus lentes y recita: “Mientras otros no sueltan prenda, ella se desnudaba fácil. Y desnuda, contaba sus tristezas, que eran mandil blanco percudido en chifa…”. Y continuó recitando. “Cansada y con voz ronca, se arrancó las pestañas para cambiarlas por un arco y una flecha”. Seguimos pasando las páginas de aquellos diarios, de cuando los poetas invadieron la prensa limeña… “Todavía sigo siendo periodista”, anuncia.

¿Por qué lo dice?

En esta situación del periodismo he sido feliz. Todo el mundo mira, pero nadie lee. Los periodistas tienen que leer y deben tener calle, mirada, pendejada, todo. Trabajé también con Eloy Jáuregui, un maestro del periodismo. Tulio Mora, Enrique Verástegui, Juan Ramírez, todo Hora Zero en periodismo.

Imagen

¿Qué lo llevó a internarse en el hospital donde escribió ‘Jardín de uñas’?

La mezcla de malos tragos: una copita en los cierres diarios, por ejemplo; las conferencias de prensa que cubrir, donde repartían comida; la media res del Superba; la cerveza; el gin. Todo eso me hizo efecto. Trabajaba como loco y también se bebía. Pero jamás he estado borracho, porque tenía que llegar temprano al diario, porque era el editor jefe, no podía traicionar a Guillermo Thorndike, porque él me puso en ese cargo. Pero un día me levanté para ir a trabajar y me quedé sin aire. El efecto de todas estas mezclas de trago, todos los días, sin emborracharme, me produjeron una intoxicación. Me llevaron al hospital. Me pusieron una inyección y me pasó todo. Pero el médico dijo “mucho trabajo, estrés, intoxicación; no hay nada malo, pero falta un poco de calma”. Había el Hospital Santa Clara y fuimos para una cura de sueño. Estaba estresado totalmente por toda esta aventura de poetas e historias maravillosas, todos los días eran felices, fue un año y pico maravilloso ya en Página Libre, donde estaban todos los artistas, eran una fiesta los cierres, las conversaciones.

¿En qué momento empezó a escribir ‘Jardín de uñas’?

A mi mujer le dije: “Tráeme dos millares de hojas papel bulky y 10 lapiceros Lucas Pen”. Lo mejor para un poeta es estar ‘preso’. Al principio era un jardín bucólico, con un montón de gente, que ni conocía. De repente, fui conociendo solo el jardín. Los gatos. La noche. El día. Cómo se mueven las flores. Cómo se mueve ese ambiente subterráneo que hay en un jardín. Y los personajes que llegan ahí me fueron contando sus historias. Los primeros poemas fueron “Un gato mordiendo una paloma”. Los poemas salían. Dos, tres. Comencé a escribir. Se me vino la luz. La iluminación bajó. La poesía te premia así, pues. Ya cuando te desahuevas, te quitas tu vanidad…, y ahora estaba solo. Y la poesía te quiere solo para que puedas verla, reconciliarte con la naturaleza, con el aire, con tu tranquilidad. Y me comenzaron a salir poemas cualquier cantidad. Dos, tres, cuatro. Me levantaba temprano. Seguía escribiendo. Si no hubiera estado ahí, no habría salido este maravilloso libro, Jardín de uñas.

Imagen

¿Por qué tuvieron que pasar 32 años para publicar?

Dejo madurar mucho los poemas.

¿Pero más de tres décadas no es demasiado?

Me enterqué en no publicar. Y empecé a escribir otros libros. Ahorita tengo cinco libros inéditos, hay uno que tiene 40 años de haber sido escrito, que se llama Muerte natural.

¿El poeta no quiere que lo lean?

Yo soy poeta fundador de Hora Zero. He manejado un ejército de poetas. A ver, maneja 175 poetas. Tienes que darle su alimentación, no dejarlos solos. Era un movimiento de poetas y muy importante en Perú y Latinoamérica. La logística era que a un poeta no le falte su ron ni su rin (para llamadas por teléfono público) por si te perdías o si estabas tirado sin plata.

¿La poesía es una gimnasia o es algo que ya traes, una condición?

Puede ser que no la tengas, pero puede pasar algo en tu vida. Y también no te puede salir nunca. Puede ser también por terquedad, por desahuevarte, por poner tu mente abierta, libre.

Hay que ir desnudo a la poesía.

Ahí puede venir la poesía. Alejarte de vanidades, alejarte de que vas a triunfar, alejarte de que serás un gran poeta. No. Escribir poesía es una cosa diabólica.

¿Hoy baila con el demonio?

No… Nunca he bailado con el demonio. Mi formación es volverme un niño, volverme sensible, puro. A pesar de todo el tráfago de tu vida, de todo lo que has visto, de este país, del mundo, hay que conservar tu pureza e inocencia para avanzar en la poesía, como flotando en el aire.

En todo caso, pisa cierta gloria: publicó un libro y los lectores lo celebran.

Quiero dar más recitales… Quiero retroceder: cuando termino de escribir Jardín… Es un secreto, ah... Cuando termino de escribir Jardín… dije he encontrado oro. Salí del hospital, llegué a mi casa y pensé: quiero volver. Era oro. Quiero volver, dije. Entonces, mentí. Al doctor le dije que me sentía mal todavía. Quisiera volver. Y volví. Pero no tenía nada. Volví para seguir extrayendo oro del jardín de uñas. Entré. La enfermera me dijo: “Señor Pimentel, aquí no se vuelve”. Me ubicaron en mi cuarto. Y ya no escribí nada. Estuve como un mes y no salía ningún poema.

¿Y por qué?

Solamente se te presenta una vez la virgen. Ya no había nadie de los que había conocido ahí. La poesía me dijo ya basta, ya tienes ya, no seas ambicioso.

Imagen

Insisto en preguntar: ¿por qué no publicó esos poemas hasta ahora?

Porque nadie me tocó la puerta y no me interesa. Ya es mío y lo tengo guardado.

Es paradójico que siendo padre de Jerónimo Pimentel, editor de Penguin Random House, usted no haya recibido propuestas para publicar.

Es paradójico (risas). Cuando Jerónimo entra a Random House, me dijo “no voy a poder publicar ni a ti, ni a tu hermano, ni a tus amigos, ni a nadie” por una cuestión elemental. Jerónimo puso esa línea. Claro, he publicado con otros, pero nunca he visto plata, no firmaba contratos, bueno…

En “La penumbra alumbrada de Juan Bullita” escribe: “Y no tengo cinco soles. / Ahora sí soy un poeta peruano”.

(Risas)... Pero sobre por qué no he publicado, no sé, hay algo que te va dejando… No sé cómo explicarlo. Yo esperaba que este libro sea bien publicado. Lo dejé reposando, pero me he pasado, son 32 años. Y ahorita estoy escribiendo otro libro. Escribo a mano.

¿Qué se tendría que decir de Jorge Pimentel en 100 años?

Que fue el fundador del movimiento Hora Zero con otros poetas. Y que renovó la poesía peruana, latinoamericana y mundial. Poesía escrita desde Perú. Una poesía que se universalice desde aquí. No hacerme universal yéndome a Francia o Inglaterra. No. Esa es la gran lucha que hemos tenido y por la que estoy luchando, y sigo. Ser universal escribiendo desde el Perú. Para eso he nacido. Tengo dos partidas de nacimiento: la oficial y mi verdadera partida de nacimiento es la fundación del movimiento Hora Zero, ahí nací, nací en la poesía y vamos a seguir escribiendo y publicando. En esta pregunta puede terminar la entrevista…

Se levanta. Vuelve con más hojas y explica cómo escribe: Toma café. Piensa. Mira a la calle. Pasan las horas. No hay nada en la hoja en blanco. De repente, pasa una chica y se fija en lo ondulante de su cabello, que vuela. O quizás una hoja que cae del árbol. O un pajarito que se acerca saltando. “Te vas poniendo leve”, me dice. Al día siguiente vuelve a la misma posición. Esta vez agarra el lapicero. Quizás le sale una línea. “Bonita, algo fino”, precisa. Ya tiene algo, una línea. Al día siguiente, de nuevo. Esa línea aumenta a dos, a tres. Luego a cuatro, a cinco. “Lo primero que tiene que salir es un lenguaje nuevo”, advierte... De repente, acerca las hojas y otra vez, empieza a recitar: “…Párate y levántate, y borda esta última escena, en donde estás solo entregando nostalgias, apedreando la noche”. Y siguió recitando...

Autoficha:

-“Yo no escribo en casas, escribo en bares que elijo. Jardín de uñas lo comencé a corregir en un bar. Escribo afuera y corrijo en casa, en la noche; pongo un poco de música, a un pianista peruano que se llama Chuquisengo y voy corrigiendo poco a poco”.

-“Pero luego sacaba a pasear el libro. Leo, reviso, corrijo. Solo. Soy feliz. Y no hay nadie que me esté hablando. Hasta que me llamó Dante Trujillo (editor del FCE) y me dijo que querían publicar mi obra completa. Pero le conté que tenía un libro inédito, Jardín de uñas”.

-“Uno empieza a escribir suave, vas armonizándote, delicadamente, con ternura. Y luego arranca la cosa diabólica. La poesía te va mandando más armas, que son las palabras, cómo las encadenas; te vuelves brujo, diablo. Eso le gusta a la poesía, que te dediques a ella exclusivamente”.

