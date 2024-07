Cada domingo la familia Palao iba a misa. Pero Jorge y sus cuatros hermanos andaban distraídos. El padre de ellos lo notó y consiguió una exquisita edición ilustrada de la Biblia, que en la portada tenía impresa el arca de Noé con todos los animales ingresando a la nave. Un día la dejó sobre una mesa, lo suficientemente visible, como un caramelo que endulce la curiosidad de sus hijos. “Todos lo leímos, pero el que más entusiasmo mostró fui yo”, es el recuerdo de cuando tenía 5 años. Abrió aquel libro y abrió un universo.

“A partir de esa Biblia, mi interés por la lectura fue muy rápido y tuve la suerte de tener siempre acceso a la lectura”, dice Jorge Palao, quien hoy lidera Pop Fiction, editorial con la que Perú21 acaba de establecer una alianza para publicar la saga ‘Clásicos de la literatura en cómics’, colección que empieza este jueves 18 de julio con Drácula de Bram Stoker.

No solo fue aquella Biblia. Creció entre aromas a tinta y papel, porque su padre era artista gráfico y tenía una imprenta. Trabajaba todo el día y por las noches dibujaba. Al despertar, por las mañanas, Jorge tropezaba con los dibujos terminados y cubiertos con hojas de papel manteca.

¿Llegó a trabajar con su padre en la imprenta?

Sí… Entré a estudiar Derecho en la Católica, pero se presentó la oportunidad de irme a estudiar a España. Ingresé a la Universidad Complutense de Madrid, y cada vez que yo venía de vacaciones aprovechaba para que mis padres se vayan de vacaciones y yo iba a la imprenta.

¿Qué estudiaba en España?

Empecé con Ciencias Políticas, pero terminé Economía. Entonces, yo me quedaba administrando la imprenta.

¿Y usted también dibuja?

Hace unos 14 años con un primo hermano concebimos un manual que, justamente, lo sacamos con Perú21: Diez claves para ser un empresario de éxito, una colección de diez tomos para emprendedores, proyecto que no solo se vendió en el Perú sino también en Bolivia y Ecuador.

¿Por qué no se quedó en España siendo economista?

Volví al Perú por una situación familiar. No estaban pasando por un buen momento ni económico ni empresarial. Hice un diagnóstico de la empresa y vimos que los servicios de impresión también tenían que ser de acabados. En España viví la experiencia de los diarios que empezaban a sacar fascículos coleccionables. Le presenté el proyecto a El Comercio y desarrollamos el primer servicio de encuadernación para el público lector: dejaban su coleccionable y nosotros lo encuadernábamos. Así me inicio en lo editorial. Era parte de la estrategia para salir de la crisis, estamos hablando del año 94. No solo hacíamos impresión sino acabados. Pero el primer aporte como contenido fue Diez claves para ser un empresario de éxito, donde fui coautor de la obra. Estoy pensando hacer una nueva edición.

¿Pop Fiction nace como un gusto particular o por una oportunidad de negocio?

Vi que el tema de los cómics empezaba a llegar con fuerza al Perú, había licencias adquiridas de sellos editoriales como Marvel y DC, y tuve la oportunidad de conocer a un editor en Argentina, donde ya había un público maduro. Me ofreció una selección Marvel y la adquirí para Perú. Pero ahí detectamos que esas licencias no serían permanentes; entonces, el editor argentino, Pablo Muñoz, y yo concebimos este proyecto de hacer una editorial con proyección latinoamericana. Ahí nace Pop Fiction y descubro que el mundo del cómic es amplísimo.

Jorge Palao lidera la editorial Pop Fiction. (Foto: Javier Zapata).

Hoy en tiempos de redes sociales, donde lo visual es todo, llevar clásicos de la literatura a lo gráfico es una buena oportunidad.

Es una herramienta muy eficaz de seducción. Yo he empezado a leer el formato literario a partir del formato gráfico. Por ejemplo, me pasó con Rebelión en la granja. La mejor estrategia para incentivar la lectura es el formato gráfico.

Eso quiere decir que uno se puede interesar por la lectura a cualquier edad y no necesariamente desde el formato clásico.

Claro. Por ejemplo, este año leí Rebelión en la granja y tengo 57 años. Por eso no hay límite de edad. Todo lector adulto tiene un niño con ganas de ser motivado a través de alguna lectura gráfica. Basta con tocar ese punto de sensibilidad infantil que tenemos todos para conducirnos a nuevas experiencias. Y por cierto, me pareció maravillosa la lectura de Rebelión en la granja.

Además, puedes leer el mismo libro en dos formatos y son dos experiencias diferentes.

Es más, probé leer el formato clásico y el gráfico en simultáneo y enriquece un montón. Incluso, recomiendo esa experiencia de leer a la vez ambos formatos.

¿Qué pensaría su padre del trabajo que está haciendo?

Donde esté, debe estar saltando de felicidad por todo esto.

Porque quizás usted hizo lo que él no se atrevió.

Mira, le hubiera gustado entrar en este negocio editorial gráfico porque era su esencia artística, pero le iba tan bien y le dedicaba tanto tiempo a sus clientes que creo que no le dio tiempo de pensar en otras cosas. Le dio mucho valor agregado a su trabajo, a sus clientes directos, que eran bancos, laboratorios, etcétera. Gracias a ese esfuerzo me dieron la oportunidad de estudiar en España. Y la vida es así, son círculos, porque ahora también volveré a España con este proyecto editorial propio…

Es un logro.

Sí (baja la voz).

AUTOFICHA:

“Soy Jorge Antonio Palao Castañeda. Tengo 57 años. Nací en Lima. Estudié Derecho en la Católica, dos años, de ahí me pasé a la Universidad Complutense, hice un año Ciencias Políticas y me pasé a Economía, que lo terminé y me gradué. Siempre hice emprendimientos propios”.

“Estoy entusiasmado de reeditar Diez claves para ser un empresario de éxito, pero con cierta tecnología porque concebimos ahora el proyecto editorial como una herramienta más efectiva si logramos compatibilizarlo con inteligencia artificial, un plan de negocio a la medida”.

“He publicado unos 150 títulos. Me gustaría que en el Perú tengamos una buena cantidad de guionistas. Ir a España me permitirá estar en contacto con editoriales importantes para establecer alianzas porque me gustaría, con Perú21, fomentar el desarrollo de estas habilidades y destrezas a nivel escolar”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: