Jorge Fidel Acurio: “La sal de Maras tiene propiedades curativas para la artrosis”

Es el último de siete hermanos y sufrió la crisis familiar. No acabó sus estudios escolares: en segundo de secundaria dejó el colegio y se dedicó a trabajar. Migró a Lima, pero finalmente volvió a Cusco.

Jorge Fidel Acurio es el presidente de la comunidad campesina de Maras, el distrito cusqueño de unos 4,000 habitantes y que está dentro de la provincia de Urubamba, a 45 minutos en auto de la Ciudad Imperial.

En Maras hay un paraíso: la salinera, donde entre el 85% y el 90% de la población tiene pozas de sal, que son como pequeñas piscinas de distintos tonos claros, entre marrones, rosas y blancos, como un mosaico noble de la naturaleza.

La sal de Maras recibió el reconocimiento como Producto Emblemático en los Premios Summum 2024. Don Jorge volvió a Lima hace unos días para recibir el galardón en representación de su distrito.

Contesta mi llamada desde su casa, en el pueblo, a unos dos kilómetros de la salinera.

¿Cómo trabajan en las salineras?

En tiempo de lluvia dejan de trabajar, porque tampoco hay sol (el que permite evaporar el agua y obtener la sal). La salinera se convierte de blanca a roja. Desde el momento en que deja de llover, se empiezan a limpiar las pozas y se comienza a trabajar hasta que vuelva a llover, que es más o menos en octubre. Cada tres días se tienen que regar los pozos, llenarlos de agua, porque después de tres días se secan. Y cada 30 días hay cosecha. El trabajo en las salineras es prácticamente todo el día, porque hay tantos pozos y tantos dueños…

¿Cuántos pozos hay?

Hay más de seis mil pozos y hay quinientos y tantos dueños. Los pozos miden dos metros por dos, máximo dos por tres.

Usted me dice que no tiene un pozo. ¿Por qué?

Mis padres tuvieron, pero lo negociaron. Y ahorita para adquirir es difícil, porque ya no quieren vender, porque la salinera se ha convertido, además, en un atractivo turístico. El turista paga su entrada. En temporada alta son unos 1,000 turistas diarios los que vienen. Vienen para ver las pozas, es un sitio espectacular. A este pueblo vienen hasta 500 carros de turistas por día. Este pueblo tiene mucho por ofrecer.

Si no tiene pozos, ¿a qué se dedica?

Me dedico a la agricultura; a producir maíz blanco, trigo, cebada, haba, arveja, papa.

¿Por qué sus padres vendieron los pozos?

Hace años los han vendido… Hace 30, 40 años las salineras no tenían valor, el mismo producto no tenía valor. No había propaganda ni turismo. El turismo recién es de hace 15 años.

¿A partir de qué empezó el turismo?

Desde que Machu Picchu fue declarada una de las maravillas. A raíz de eso, las ruinas como Moray y las salineras se han popularizado.



¿Cómo potenciar este crecimiento en Maras?

Las salineras están creciendo. Primero eran explotadas por una empresa transnacional, pero en el 81 el pueblo se decidió a recuperarlas. Se hicieron marchas de sacrificio al Cusco. Eran empleadores que nos maltrataban, nos explotaban, nos daban un pago irrisorio, nunca nos daban herramientas; si alguien se enfermaba, se curaba con su propio peculio. Al ver tantas injusticias en las salineras, tomamos la decisión de hacer una marcha de sacrificio al Cusco y logramos recuperar las salineras para la administración de la municipalidad. Desde el 81 la municipalidad administró hasta, más o menos, el 98. La sal no se vendía, no se comercializaba mucho porque no había mucha propaganda. Como no se vendía, el municipio decidió entregarlo a los trabajadores. Ellos se han convertido en una empresa privada, han formado su directorio y poco a poco han ido creciendo. Y ahora las salineras son conocidas a nivel mundial. Hoy los comuneros se están desarrollando económicamente, han tenido posibilidades de construir sus casas, tienen una vida mejor y pueden educar a sus hijos; por eso, hay bastantes muchachos profesionales. Antes no teníamos dónde educarnos, mucha gente de mi época no son profesionales.

¿Pero cómo potenciar todo este presente?

Falta la ampliación de la carretera. Falta un montón. Incluso, falta espacio, porque las salineras se encuentran en la quebrada y no hay espacio. Estamos conversando con el presidente de las salineras para ceder unos terrenos de la comunidad y que ahí hagan su planta de tratamiento, porque la planta que ahora existe está colapsando. Tenemos cantidad de terrenos, pero no podemos explotar porque nos falta agua. Desde hace 40 años la irrigación viene desde 40 kilómetros y tampoco no alcanza. Y como usted sabrá, así como ocurre a nivel nacional, acá también tenemos centros de salud, pero faltan médicos, faltan equipos de salud.

¿Cómo asume la población este buen momento con la sal de Maras?

Migran, pero en mínimo porcentaje. Hace 20, 30 años todo el mundo se iba a Lima. Acá no había futuro, las salineras no tenían valor y la agricultura era bajísima. Pero hoy en día la gente está regresando.

¿Qué propiedades diferentes tiene la sal de Maras en relación con la sal común?

La sal de Maras tiene hierro, minerales, propiedades curativas para la artrosis y más. Y hay variedades: hay sal rosada, sal aromática (para lo cual usan yerbas), sal ahumada. El turismo compra eso.

Sus padres vendieron sus pozos porque en ese tiempo no había futuro. ¿Qué pensarían ahora?

Teníamos siete pozos… Pucha, se hubieran sentido orgullosos.

Autoficha:

-“Soy Jorge Fidel Acurio Espinoza, tengo 64 años. Somos siete hermanos. Tengo un hijo. Como he sido el último hermano, he sufrido bastante porque mi padre ya no tenía posibilidades para educarme, de tantos hijos que tenía. Por eso yo planifiqué tener un solo hijo”.

-“Estudié hasta segundo de media, porque en casa no había plata. De ahí me fui a Lima a trabajar porque no había futuro en Maras. Trabajé de ambulante, de todo, para poder educar a mi hijo, a quien lo tuve cuando tenía 30 años. También fui mototaxista, vendía comida”.

-“Mi hijo estudió Periodismo en la Jaime Bausate y Meza. Ahorita está en Lima. Hace 15 años regresé a Maras, porque teníamos propiedades y la gente que dejamos para que trabajen querían apropiarse de los terrenos, la viveza. Siempre voy a Lima porque allá están mi señora y mi hijo”.

