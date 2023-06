Jorge Falcóni es un apasionado de la música desde temprana edad y, a sus 33 años, ha construido una importante trayectoria en la industria del entretenimiento. Empezó su carrera organizando conciertos en Perú, lo que lo llevó a descubrir su pasión por el mundo de los artistas y el espectáculo. Tras trabajar en reconocidas agencias de publicidad y colaborar en campañas publicitarias con artistas, Jorge se sumergió en el universo de la estrategia de contenidos, donde logró posicionar Movistar Música como un referente en la escena peruana.

Hoy, como Director de Desarrollo de Negocios para Sony Music US Latin, se enfoca en forjar alianzas estratégicas con marcas que buscan aprovechar el poder de la música y la imagen de los artistas. Este año lideró el exitoso acuerdo de Cyzone con Evaluna; una de las campañas más destacadas para ambas compañías en los últimos años. Conversamos con él sobre el momento de la industria musical y el reto de los artistas peruanos para posicionarse como referentes en la región.

¿Cómo es tu día a día en Sony Music? ¿Qué haces cómo director de negocios?

Soy el nexo entre las marcas y los artistas. Lo que hacemos en el área es buscar estas oportunidades orgánicas donde tanto las marcas como los artistas se puedan apoyar mutuamente. Siempre digo que algunas de las cosas que más nos impactan a diario son la publicidad y la música, la diferencia es que, por lo general, a la música sí le haces caso. Trabajar con marcas y artistas es una forma muy bonita de sacar proyectos publicitarios adelante.

Hace poco trabajaste en la campaña de Evaluna Montaner con CyZone. ¿Cómo fue el desarrollo de esa campaña?

Cuando llegué a Sony, al mes siguiente empezó la pandemia. No había conciertos, no había nada. Todos los negocios que pudimos manejar fueron digitales y ya con el tiempo se abrió esta posibilidad de trabajar con Evaluna y gracias a dios se cerró ese acuerdo. Después de cerrarlo viajamos a Miami para ver lo de la grabación y sesión fotográfica. Hubo mucha química entre ella y la marca y eso es lo que buscamos en Sony Music, que la conexión de las marcas con el artista sea totalmente orgánica.

¿Cuánto tiempo de trabajo puede tomar una campaña como esa?

Han sido casi cuatro meses de trabajo, incluyendo el tiempo de negociación fueron unos 6 meses. Fue algo de largo aliento.

Tu relación laboral con la música empieza en Lima organizando conciertos, ¿cómo así decidiste empezar con eso?

Siempre fui cercano a la música, de hecho uno de mis sueños frustrados fue ser músico. En esa época eran muy pocas las opciones que uno tenía para armar una carrera. La manera que me desquitaba era, cuando aún estaba en el colegio, organizamos conciertos en la escena underground con bandas de punk. Siempre he sido seguidor de la música independiente, algunos años después empecé a traer bandas y artistas que a mi me gustaba y sabía que ningún otro productor los iba a tratar. Todo eso fue un gran aprendizaje.

En el Perú tenemos artistas con mucho talento, pero les cuesta posicionarse a nivel internacional, ¿tienes una lectura de por qué pasa eso?

Definitivamente tenemos mucho talento, pero la internacionalización depende de muchos factores. En general, creo que un género que tiene mucho futuro de internacionalización es la cumbia. Tal vez muchas personas no lo ven así, pero ahora mismo estamos viendo un fenómeno con el regional mexicano con un artista como Peso Pluma, a la cumbia le puede tocar su momento. Otro factor clave es toda la parte privada que hay detrás que les dá el soporte, es por eso que es importante que las marcas trabajen con los artistas.

¿Crees que falta una visión de negocio?

Depende mucho del norte que el artista quiera trazar para su carrera. Una cosa es decir “quiero ser el próximo superstar peruano” o “yo quiero hacer buena música o “quiero tocar en tal festival”. Entonces, creo que lo importante es que cada uno de ellos entienda cuál es su esencia y hacía dónde quieren ir para tener marcados cuáles son esos pasos que tienen que seguir.

A veces parece que al público peruano le cuesta dar una oportunidad a sus propios artistas, ¿lo ves así?

Hoy hay mucha más visibilidad de los artistas peruanos, pero lo que siento es que el circuito musical de Perú carece de una identidad que sea fácil de reconocer. Creo que ese debería ser el objetivo que tenemos que formar, cuál es esa identidad de la música peruana que, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, permite decir: “eso es música peruana”. Sinceramente creo que la cumbia es uno de esos géneros que tiene ese ADN que tú puedes escuchar y lo puedes identificar con el Perú, pero creo que los artistas del Perú todavía están en búsqueda de esa identidad.

Además de tener un norte claro, ¿qué crees que debería tener en cuenta un artista que está empezando su carrera?

Mi mejor recomendación es que disfruten el proceso, no tener tanta ansiedad por llegar a la cima porque la fama es la consecuencia del trabajo duro. Ser artista es una carrera muy dedicada, muy sacrificada y lo peor que puedes hacer es que, por ser artista, querer darse ciertas licencias. La paciencia y saber recibir feedback también son importantes. La música es una industria muy conectada con las emociones.