Jorge Cuba: "El fútbol ya no es un golpe de suerte”

Jorge Cuba es abogado, profesor de lengua y escritor. Aunque a estas tres profesiones le podríamos agregar una más: deportista. Pero no de los que se ponen de corto, sino de los que van recolectando historias en la cabeza. Jorge, de sonrisa amplia, cabello justo y ojos achinados, se ha preocupado desde hace algunos años del fútbol y su vasta biblioteca sobre el tema lo confirma. Pero si jugar un Mundial representa la cúspide para cualquier deportista, para él también lo es. Por ello, hace un año, cuando Rusia 2018 ya se sentía cerca, decidió ponerse a escribir. El resultado: unas crónicas que perfilan a futbolistas que escribieron sus destinos con luces y sombras.

¿Qué lo lleva a escribir de mundiales y destinos?

Escribí una crónica sobre la huelga de futbolistas franceses en pleno Mundial de 2010 a propósito de la expulsión de Anelka de la selección por haber insultado al entrenador Los jugadores se solidarizaron con el delantero en vez de censurar lo que dijo. Fue algo tragicómico. Luego me vendría a oídos la historia de Alex Villaplane, el delantero francés que participó de Uruguay 30 y que terminó fusilado por ser considerado asesino nazi. Siempre me interesé por la historia del fútbol. Pude conseguir muchos libros, incluso antes del proyecto por lo que la información siempre la tuve, una especie de base. Otra cosa, no quería tener simples crónicas sino busqué darle un estilo literario. Parecen cuentos fantásticos pero es no ficción.



Son varios los futbolistas que construyeron su destino a partir de lo que hicieron durante un partido. ¿Qué ocurre cuando todo termina?

Construimos nuestro futuro con toda actividad que hagamos, pero en el fútbol quizás es más evidente. Todo futbolista tiene que pensar como un profesional porque la carrera es corta, pero hay algunos que no lo hicieron, como el caso de Garrincha, que vivió sin considerar lo que sería el día siguiente y terminó muriendo de forma temprana, en el exceso. Me recuerda también a un jugador, George Best, la gran estrella del Liverpool que no pudo jugar un Mundial. A ambos no les interesó para nada el futuro y solo vivían intensamiente, sin responsabilidades familiares ni consigo mismo. Las biografías de ambos me cautivaron.

(Renzo Salazar/Perú21)

¿Y los jugadores de la selección peruana cómo cree que vienen construyendo ese futuro?

Lo están haciendo muy bien a nivel personal, han logrado estar en un mundial y han evolucionado de gran forma. Esto se nota por su forma respetuosa al expresarse o cuando dicen que quieren trabajar seriamente, pero hay un problema que está detrás de ello: el fútbol ya no es un golpe de suerte sino una estructura.

Entonces aún vamos lento en el cambio institucional que necesitamos...

En Brasil y Francia, donde el fútbol es mucho más que un deporte, hay un sistema que hace funcionar todo y a eso debemos de apuntar. Por otro lado, Alemania fue eliminado sorpresivamente de Rusia 2018, pero nadie duda de que estará en el próximo Mundial. En cambio con Perú, a pesar de los jugadores que tenemos, no es seguro de que vuelva.

¿Y se puede avanzar en medio de la corrupción?

Desde hace 30 años, la organización del fútbol está absorbida por el dinero; es decir, un sistema capitalista que busca rentabilidad antes que la destreza. Por ejemplo, antes el campeón mundial ya no jugaba un proceso eliminatorio, ahora una federación de fútbol prefiere arriesgar la clasificación con tal de recibir los ingresos de los partidos por derechos de transmisión. Es sumamente rentable. Todo ello nos lleva a que en nuestro país, donde no existe control de las instituciones, se puede llegar fácilmente a temas de corrupción.

¿Para Ricardo Gareca será difícil dirigir en medio de un juicio del presidente de la FPF?

Ricardo Gareca ha dicho que la FPF lo ha contratado solo para ver el tema. Creo que lo pertinente habría sido decir que se aparta mientras dure este juicio (de Edwin Oviedo) ya que solo solo es su imagen sino de toda la federación. Creo que eso habría sido lo pertinente, pero como digo, fácil es decirlo desde aquí. De todos modos, se respeta su decisión.



(Renzo Salazar/Perú21).

¿Qué lugar ocupa el fútbol en Francia, un país que es ganador?

Muchos menos que en el Perú. A nivel europeo, Francia no es país de deportes en general. Por ejemplo, yo vivo en el sur del país, donde el número uno es el rugby. Los chicos no van con camisetas por la calle, sino con las casaquillas de rugby de la región. Hasta diez días antes del Mundial, nadie hablaba de fútbol. Quizás la preferencia es más en la capital, pero definitivamente menos que en Perú.

¿Qué llevó a Francia a campeonar?

Tras varios años de crisis, empezó con un cambio de dirigencia. La elección de Didier Deschamps, un campeón mundial, fue un acierto. Además se trata de un tipo muy conciliador y estuvo firme con la elección de jugadores. Formaron una selección multicultural, pero a diferencia de 1998 faltaron los de origen árabe. Pero en el resto de casos, salvo conflictos aislados, nadie cuestiona el ser francés de estos futbolistas de origen extranjero.