Responde la videollamada desde Puerto Maldonado, Madre de Dios, suroriente del Perú. Está en su casa y oficina, a hora y media en auto de Chuncho Lodge, hasta donde se llega viajando 47 km por la Interoceánica y luego 17 km por una carretera de tierra. El albergue turístico se encuentra casi en la puerta de ingreso a la Reserva Nacional Tambopata, uno de los tres parques nacionales de la región. Un lugar que él describe como prístino, donde se puede divisar jaguares y que a una hora y 40 minutos tiene la colpa de guacamayos más grande del mundo. “Un espectáculo que no sucede en ninguna parte”, afirma. Y está cerca del lago Sandoval, espejo de la naturaleza.

Jorge Borjas se dedica al turismo desde hace 22 años. Empezó como guía y luego puso su agencia: asegura que fue la primera en la zona. “La gente decía que estaba loco, en ese tiempo aún no había la Interoceánica”, me dice. Luego se formó como guía oficial de turismo en Senati de Madre de Dios.

Su madre no sabe leer ni escribir y su padre estudió hasta tercero de primaria. Tiene grabada la escena del día que se graduó. “Me siento orgulloso de haber llevado a mi madre a mi graduación, para que vea que logré estudiar y tengo mi título”, dice. Le pregunto qué le dijo ella aquella vez. Se queda en silencio, sonríe con timidez como si le faltaran palabras, mira a otro lado tal vez para buscar respuestas. “Las lágrimas de alegría de mi madre lo dijeron todo”, dice Jorge, quien nació en Arequipa.

-¿Cómo está el turismo en la zona donde opera?

Después de la pandemia hubo una recuperación bastante rápida. Pero luego, por culpa de nuestras autoridades, la imagen de nuestro país se fue por los suelos y gran parte de los países que emiten turistas al Perú prácticamente les prohibieron venir. Cuando pasa eso, las aseguradoras simplemente no te cubren nada. Muchas reservas han quedado canceladas. Esta coyuntura política ha sido la estocada final. Las autoridades te dicen todo lo malo que tenemos, como la minería ilegal, pero no resaltan lo bueno.

-¿Reciben más extranjeros que peruanos?

Muchos más. Un 80-20. Y eso ocurre por el precio. No es muy económico. Y no es que nosotros queramos cobrar ingentes cantidades; lamentablemente, vivir en Madre de Dios es bastante caro, porque casi todo lo traen de afuera. Fíjese: en esta huelga que hubo, he llegado a pagar hasta 86 soles por galón de gasolina, y gasolina que traen de contrabando de Bolivia o Brasil.

-¿Qué se necesita para que el turismo reflote?

Se necesita apoyo para que se sepa que el Perú ya es seguro, que ya pueden venir. Necesitamos que el mundo sepa que pueden venir a visitar Madre de Dios, a visitar todo el Perú. Visitar la selva es llenarte de vida y darte cuenta de que no eres todo: te paras al lado de un árbol y eres un alfiler.

-¿Qué hace especial a esta zona de Madre de Dios?

Estamos a media hora en avión de Cusco, la principal atracción en el Perú. Muchos, luego de visitar Machu Picchu vienen a la selva. Por ejemplo, en Iquitos para ir a la selva virgen hay que navegar dos o tres días. En cambio, acá, a hora y media, ya estás en una reserva nacional.

-Nació en Arequipa. ¿Cómo llegó a Madre de Dios?

Mi padre y mi madre se vinieron acá en la época del terrorismo, escapando. Yo tenía 4 o 5 años; entonces, desde que tengo uso de razón estoy en la Amazonía.

-¿Pero por qué eligieron Madre de Dios?

Mi padre en Arequipa era dirigente de construcción civil. Sendero Luminoso lo quería reclutar para que él comience a adiestrar. Pero mi papá se negó. Y hasta le pintaron la puerta para ver a quiénes iban a ejecutar. Una noche vino el Ejército y los sacaron casi con la ropa que tenían puesta, lo pusieron en un avión Antonov y los mandaron a colonizar la selva.

-¿Así de improviso todo?

Mi padre ya había venido antes a Madre de Dios para hacer exploraciones. Y esa vez que fueron los soldados sacaron como a 30 familias. Mi infancia fue con los amahuacas, los yaminahuas, con las tribus.

-¿De dónde tiene usted, finalmente, esa vena de emprendedor, de empresario?

Mi padre fue independiente como albañil. Yo me di cuenta de que la única forma de salir a adelante es con educación.

-¿Cómo así?

Conozco la extrema pobreza, en algún momento incluso tuve que buscar zapatos en la basura. Pero en mi cabeza siempre estuvo el querer salir adelante por mí mismo. Lo que pasa es que a mí me encanta ser libre, soy como un jaguar: no puedo estar enjaulado (ríe); por eso me hice guía de turismo, me gusta ser dueño de mi tiempo. Y lo que soy es gracias a mi esfuerzo. Con orgullo tengo dos hijos que están en el mejor colegio de Puerto Maldonado. Pero es difícil porque no tenemos apoyo; todo el empresariado de turismo en Madre de Dios es como los niños buenos de la casa; y todos los que se dedican a la minería ilegal son los niños malos. Pero el Gobierno solo se dedica a castigar a los niños malos y no a premiar a los niños buenos...

-La cadena y la cruz que lleva me llaman la atención, ¿tienen algún significado?

(Baja la mirada y baja la voz). Es algo que llevo desde el día que nació mi hija. Una vez me pagaron con oro y nunca lo vendí y me hice esta cruz. La llevo hace 16 años y siempre me la pongo.

-¿Por qué se hizo la cadena?

Pasan cosas difíciles... Cuando ella nació, yo atravesaba una época difícil. La cadena me dice: hay que seguir adelante.

-¿Su hija seguirá sus pasos?

No lo sé. Yo estoy educando a mis hijos para la vida.

AUTOFICHA:

- “Soy Jorge José Borjas Gama, tengo 45 años. Nací en Arequipa, en la ciudad. Me formé como guía oficial de turismo en Senati. También he estudiado Programación de Sistemas durante tres años, por las noches. Y entré a trabajar a la Sunat, pero aguanté tres meses”.

- “En Sunat fui el mejor trabajador, pero no porque me gustara el trabajo sino porque era responsable. Pero esa experiencia ahora me sirve. Y ahora yo mismo monitoreo mi negocio, escucho a la persona que le di el servicio. El verdadero cliente es el que te dice tus errores”.

- “Pueden visitar chuncholodge.com, donde está toda la información. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. O pueden ir a Tripadvisor, buscan Chuncho Lodge y leerán lo que dicen los clientes sobre nosotros. Entre 100 a 150 dólares cuesta la noche por persona, pero eso incluye todos los servicios”.

