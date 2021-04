Con motivo de la presentación de Daredevil ante los cientos de fans que asistieron al New York Comic Con 2015, Perú21 conversó con Jon Bernthal, actor conocido por su rol como Shane en The Walking Dead, por haber sido dirigido por Martin Scorcese en The Wolf of Wall Street (en el que compartió escenas con Leonardo Di Caprio) y por interpretar al Sicario de Denis Villenueve.

Esta es la tercera interpretación de este personaje de Marvel Comics. Fue caracterizado por primera vez por Dolph Lungren en un filme de 1989 y después por Thomas Jane en 2004. El villano de ese filme fue John Travolta.

EL HOMBRE CALAVERA El antihéroe Frank Castle, más conocido como The Punisher, apareció por primera vez en The Amazing Spider-man 129 (febrero de 1974). En dicha historia, Castle empezó una violenta ola de asesinatos dirigida contra delincuentes, una línea que muchos superhéroes no cruzan. Ello lo llevaría luego a cazar y buscar eleminar al amistoso vecino Spider-man, culpado de la muerte de Norman Osborn. Desde dicha historia, The Punisher tuvo mucha popularidad entre sus lectores y un lugar en el universo de Marvel Comics.

En lo que se refiere a su origen, Frank Castle un ex marino retirado, sufrió una gran pérdida cuando su esposa e hijos fueron asesinados durante un fuego cruzado entre organizaciones criminales. Desde ese entonces viste un traje oscuro con una calavera en el pecho, sembrando el terror de los delincuentes.

DE SHANE A PUNISHERMascando un chicle, de mirada fija y muy atento a las preguntas, Jon Bernthal comenta que siente una gran responsabilidad por este papel, "estoy honrado de ser parte de este programa que realmente funciona, que está realizado por gente valiosa". Señala además que se considera un fan de todos los que trabajan con él y que han puesto la barra muy en alto para otras series.

"Existe mucha presión sobre el interpretar a este personaje icónico, al que la gente le preocupa mucho. Sé que van a haber personas observando cada pequeño detalle que haga para ver si lo hago bien. Para mí, yo lo veo como una inmensa responsabilidad y un honor porque sé cuánto le importa este muchacho a tantas personas. La gente me lo recuerda en las calles" declara Bernthal.

Sobre los otros intérpretes que personificaron antes a Punisher, él señala que los ha visto a todos y que ha disfrutado sus trabajos. Sin embargo, destaca que "nunca ha habido una serie basado en un cómic como este antes, no en la forma en que ahora lo explora (a Frank Castle). Es algo realmente único. Y este Punisher encajará. Voy a darlo todo lo mejor de mí para ello" declaró a Perú21.

El actor señala que lee los cómics sin parar para entender el personaje. Comenta también que los actores tienen una forma diferente de conocer a su rol.

"Para mí, implica un trabajo ocupadísimo. Existe el material de aprendizaje, que es trabajar en el diálogo, en todo ese tipo de cosas. Luego, está el trabajo creativo que es sacar a tu personaje a comer contigo. Cuando vine al set, fui todos los días a caminar al puente de Brooklyn. Y así aprender de The Punisher, usando la misma mierda de método que otros actores. Hablé conmigo mismo. Seguí a personas. Todo lo que sea para entenderlo. Cuando leo el cómic, no me siento o no me pongo a escribir en un cuaderno y tomar fotos. Algunos actores hacen eso, yo no", contó.

El intérprete comenta también que le impactó mucho la primera temporada de la serie. "Hay una escena con un monólogo en el primer episodio. En el que Charlie (Cox) está en el confesionario. Vi eso y me quedé jodidamente impresionado. Y pensé que daría todo para este tipo de trabajo. Además, me puse a imaginar lo profundo que tuvieron que ir estos chicos para dar vida a estos personajes. Luego está la historia de Kingpin, las peleas y ves el trabajo tan rico en la serie. Tan dinámico. Tan peligro pero además divertido. Esta serie permite que los actores indaguen en lo profundo de sí y es exactamente el tipo de rol que siempre busco".

LA HERMOSA NINJA DE LOS SAISElodie Yung es una actriz francesa que interpreta a Elektra Natchios, un personaje del pasado de Matt Murdock que aparecerá para remover sus cimientos como justiciero y como persona. La bella actriz ha tenido roles en G.I. Joe: El Contraataque, The girl with the dragon tatoo de David Fincher y Les Bleus: premiers pars dans la police.

En lo que se refiere a los orígenes de Elektra, escritos en el cómic por el gran Frank Miller, ella fue presentada en Daredevil 168 (enero de 1981), como la hija de un empresario griego que se enamora de Matt Murdock durante sus años universitarios. Un trágico asesinato de su padre, que Murdock no pudo impedir, hace que se aleje por muchos años de él y luego retorne como una peligrosa asesina unida a la organización de ninjas, The Hand. Sus armas principales son los sais.

Yung comentó a Perú21 que para ella, el rol es genial. "Me encanta. Amo explorar el personaje en el mundo de Daredevil. Descubrí nuevas cosas sobre ella conforme leía el guión. Ha sido muy divertido y estoy muy contenta de ser parte de esto".

Ella señala además que si bien podría tratarse de una villana, trata, pese a todo, de ser buena. "Ella disfruta eso. Creo que Elektra es la única debilidad que Matt Murdock tiene, es muy ruda e intentará, en la serie, recuperar a Matt". Comenta además que se encuentra con mucho entusiasmo por participar en el programa y que todos los fans la quieran.

"Para mí, Elektra es una suerte de chica trabajadora. Tiene un secreto, así como todos. Trata de entenderse a ella misma de la mejor forma que pueda. En estos aspectos, me relaciono a ella. No desde el punto de un superhéroe sino como a nivel humano. Creo que la relación que tiene con Matt Murdock es algo sobre lo que me puedo relacionar. Creo que todos nosotros" indica Elodie Yung.

Para las escenas de acción, la actriz comenta que ha entrenado artes marciales toda su vida. "He hecho karate, muay thai, pero en estos dos últimos años no lo hecho del todo", manifiesta. "Para este rol, no hacemos un entrenamiento específico. Pero sí, hemos hecho un poco de capoeira, muay thai, incluso ninjutsu. Es una mezcla en realidad de varias técnicas. Con el equipo de especialistas, verán toda la coreografía que hacemos".

Finalmente, Elodie Yung explica que cuando trabajó en este papel estuvo un poco asustada al comienzo porque es un personaje icónico, más aún cuando "todos estos fans tienen tan altas expectativas y aman a Elektra tanto". Señala también que fue bueno para ello trabajar con los guionistas y productores ya que la incluyeron en el proceso de crear al personaje. "Esto lo hace especial".

ROMANCE Y BALASPor otro lado, el co productor de la historia, Doug Petrie (productor de series como Buffy the vampire slayer y Angel) comenta que el enfoque para Elektra es que ella sabe volver loco a Matt Murdock y que ama hacerlo. Pero pese a eso, está profundamente enamorada de él.

Sobre la relación entre Matt Murdock y Elektra Natchios, Petrie opina que tienen una situación muy romántica, tal como en el cómic. "Desde donde yo lo veo, es un romance. Un romance es tan bueno como sus obstáculos y ambos tienen grandes obstáculos en temas como moralidad y sobre lo que están dispuestos a hacer. Elektra cruza lineas que Matt no puede. Pese a ello, son espíritus afines pero tienen una delgada diferencia en temas morales. Ella lo tienta con todo, con peleas, sexualidad, la promesa de aventura y todas las cosas que él ama" declara Petrie.

También comenta sobre la empatía que pueda causar la asesina: "Todos en la producción tuvimos una empatía con Elektra. Sentimos por lo que ella pasa y de alguna forma el porqué está rota. Y desde 1981, Matt Murdock trata de ayudar a esta persona. Y eso es fascinante para mí: amar a alguien que está destruída y pensar que puede ser curada, pero no estás seguro de lograrlo siquiera. Eso es verdadero romance".

Sobre las escenas de acción, Petrie comenta que la forma en la que pelean Daredevil y Elektra es una como si se comunicaran entre ellos. "Me hace recordar incluso a Fred Astaire y Ginger Rogers. Cuando estos dos personajes pelean, es como si estuvieran enamorándose".

Por su parte, Marco Ramirez, guionista y productor de series como Sons of Anarchy y Fear The Walking Dead, destaca el trabajo de Jon Bernthal, "pudimos conseguir un estupendo actor para este rol. Un hombre interesado en hacer un personaje tridimensional, interesante, sofisticado.".

Asimismo, considera que teniendo en cuenta la primera temporada de la serie, tan sangrienta y real de cierta forma, hace que "la aparición de Frank Castle caminando por las calles de Hell's Kitchen sea algo inevitable. Y escribir sus monólogos interiores fue de cierta forma maravilloso. Escribir sobre él es un placer". Señala además que influyen en su trabajo películas como The French Connection, Dog Day Afternon y Taxi Driver.

El productor de la serie comenta también para tratar al personaje de The Punisher, se continuará como se hizo con Daredevil. "Es como en Taxi Driver, en donde ves ciertos momentos delicados en los que ves a Robert De Niro ser muy humano. Se muestra triste y melancólico. Con momentos de soledad. Creo que vimos eso en Matt Murdock y creo que Frank Castle es justo la clase de personaje que continuará con esa tradición en cierto grado. Además, Nueva York ayuda en ello. La soledad que puede ocurrir en esta ciudad es única, incluso si estás rodeado de millones de personas. También utilizamos esa sensación".

La segunda temporada de Daredevil puede ser vista desde hoy en Netflix.