Transcurre la Segunda Guerra Mundial y Jojo, un niño de 10 años, es uno de los más dedicados miembros de la Juventud Hitleriana. ¿Qué ocurre cuando, en medio de su tenaz objetivo, se le aparece una joven judía? De esa premisa parte Jojo Rabbit, la última cinta del genial cineasta neozelandés Taika Waititi, quien lanza una propuesta valiente: ¿Es posible reírnos del nazismo?

La apuesta de Waititi está basada en la novela El cielo enjaulado, de Christine Leunens, aunque el director se toma varias licencias respecto de la historia original. Junto al tono humorístico, lo más innovador es traer a Hitler como amigo imaginario del pequeño protagonista. Es una versión burlona del nazi, una forma incluso cómica para mirar (y procesar) a uno de los monstruos más grandes de la historia. Una sátira en la que el horror es colocado en el punto medio para explotar la ironía y la crítica.

LA MADRE DE JOJO

El pequeño y confundido Jojo protagoniza con Hitler una serie de disparatadas secuencias en escenarios donde se reluce la parafernalia del nazismo. Sin embargo, el niño encuentra un dilema cuando conoce que su madre –vive con ella; su padre desapareció y su hermana, al parecer, falleció– esconde a la joven judía en un cuarto. Los ideales de Jojo explotan frente a la dulzura de su madre, quien es una antagonista del pensamiento nazi.

Toda la narración rige desde la mirada de Jojo, recurso usado por Waititi en la exageración, para darles color a las escenas y la musicalización, que empieza con “I Want to Hold Your Hand” de The Beatles y acaba con una deliciosa versión en alemán de “Heroes” de David Bowie. Sin embargo, la cinta se desdibuja en el epílogo, en medio de la tragedia y cuando el horror y el miedo se anteponen a la sátira que se venía mostrando. Quizás era lo previsible al tratarse de un tema tan espinoso.

Jojo Rabbit es familiar, un dulce y conmovedor ensayo con tintes al filme El niño con pijama a rayas. Y logra gratamente carcajadas insolentes y necesariamente críticas.

Dato:

- La cinta se encuentra en cartelera en la cadena de cines Cinemark, UVK, Cineplanet y Cinerama. Está nominada a 6 premios Oscar, incluido a Mejor Película.