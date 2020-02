Su padre fue José Carlos Mariátegui , sobrino del pensador peruano del mismo nombre y exdiplomático hasta el autogolpe de Alberto Fujimori, en la década del 90. Su madre fue francesa, creció en Ecuador, de padres terratenientes y hablaba quechua. Joaquín Mariátegui nació en Brasil, pero se formó entre Perú, Ecuador y Suiza. “Soy el último de cinco hermanos, que es cuando cierras el caño y cae una última gota, esa gota soy yo”, me dice entre risas.

Pretendió estudiar literatura, pero en la guitarra encontró su voz, aquella que lo llevó a ser parte del grupo Bareto, que alcanzó popularidad con el disco Cumbia. Una voz que ahora busca nuevas identidades en dos proyectos musicales paralelos, como son Los Calypsos, desde el ska y el reggae, y Oriente Trío, donde el jazz y la cumbia comparten territorios. Ambos con producciones musicales estrenadas en 2020.

Tenía 11 años, entró a una tienda de discos en Chile y se deslumbró con el nombre de un grupo punk: Sex Pistols. Hasta entonces, tal vez, su encuentro más radical con la música. A esa edad ya jugaba con la posibilidad de ser músico, en casa se tocaba el piano. Preguntó por qué sonaba este instrumento, le respondieron que había un martillo que le pegaba a una cuerda. “Y yo decía, por qué mejor no le doy con mi dedo a la cuerda, sentir que vibra en mi dedo”, recuerda hoy con 40 años, sentado en la sala de su departamento, abrazando su guitarra y frente a un libro de partituras del maestro Raúl García Zárate.

¿Qué hay de especial en la guitarra?

Es un tema con la madera, hay algo vivo en la guitarra. Además, hay tantos universos dentro de la guitarra, pienso en Noé Fachín de Juaneco y su Combo, Johnny Ramone, Slash, Wes Montgomery, Raúl García Zárate.

¿La cumbia vino con Bareto o hubo una relación previa?

Cuando era chico y tocaba guitarra, me levantaba el domingo, ponía la tele y estaban todos los programas de cumbia. Me llamaba la atención el sonido de la guitarra. La guitarra de la cumbia no es tan occidental. Para empezar, tocan guitarra con los dedos, hacen toques de huayno y folclore eléctricos, eso es lo más sofisticado que hay. Cómo se ligan las notas. Es una interpretación de la guitarra que no es tradicional, no responde a una escuela, a una academia, a una forma correcta de hacer las cosas. Han agarrado su propia identidad, su propia manera, su propia creatividad, su propia genialidad.

¿Oriente Trío es una manera de regresar tímidamente a la cumbia tras tu salida de Bareto hace unos años?

No creo que sea tímido. Cuando hago un solo, el lenguaje que tengo es ese, mi lenguaje tiene que ver con la cumbia. Cuando improviso un estándar de jazz o toco blues, toco cosas tropicales, no puedo separarlo.

¿El jazz y la cumbia están en los extremos?

Ese tipo de discursos matan el espíritu de la música. Los jazzeros más chéveres eran gente del barrio y los de la cumbia también.

¿Bareto representó un quiebre para la cumbia en el Perú?

No creo que las cosas funcionen así. Las cosas funcionan en tejido, todo pasa a la vez. Cuando empezamos con Bareto, éramos varias bandas las que hacíamos eso y que pensábamos así. Incluso, bandas como Los Olaya y La Kincha son la continuación de algo que empezó antes que nosotros.

¿La cumbia ya entró a las casas de todos los peruanos o aún se le mira de reojo?

La cumbia es el género peruano por excelencia. Hay música de la costa, sierra y selva, pero la cumbia se escucha en todas las regiones. Y la cumbia es un hilo conductor en Latinoamérica.

Por influencia familiar, ¿ser diplomático fue una opción?

Jamás.

¿Hay alguna influencia de José Carlos Mariátegui?

Mi papá nos enseñaba a leer al tío abuelo, a estar súper orgullosos y hablar de política en la mesa. A mi jato iba ‘Frejolito’ (el ex alcalde Alfonso Barrantes) a tomar café con mi viejo, era bacán (ríe). Después está mi vieja, que nació en Francia, nos enseñaba quechua.

Qué tal fusión familiar llevas en la sangre, de Francia a Perú, pasando por Brasil.

Brasil fue una casualidad, pero qué lindo juegan pelota (ríe).

¿Tocar la guitarra es como jugar pelota?

Totalmente. En francés e inglés, tocar es jugar.

En la guitarra te vemos jugar de delantero o de diez.

(Risas). Uno tiene que tocar lo que la música le pide. Tienes que escuchar. Si quieres tocar, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Tocar es escuchar lo que está pasando. Escuchar es un acto de humildad, tiene que ver con la empatía. Una vez que escuchas, estás predispuesto a entender y sentir lo que la música te pide. Es una forma de bloquear el ego, que te destruye. Después de tocar en Bareto, he tenido una etapa de liberarme del ego, como empezar de cero.

¿Te saturó el ritmo de Bareto?

Sí, totalmente. Era mucho. Pese a que los amo y son como mis hermanos, pero eso mataba la relación familiar que teníamos. No me podía pelear con ellos.

¿Y hoy qué opinas de cómo está Bareto?

Pucha, siento que ha sido una etapa muy dura para la familia. Cuando me fui, les costó organizar la parte creativa y ahora que Mauri (Mauricio Mesones) también se ha ido, es un reto bien jodido. Odio el coaching, pero siento que muchas veces las crisis dan nuevas oportunidades.

Volverás algún día a Bareto.

¿Por qué no? Los adoro. El otro día estuve en una parrillada con ellos y estaban el maestro Kike Purizaga (productor) y Olazo (el baterista de Bareto). Kike me preguntó: “¿eres Bareto o no eres Bareto?”. Yo iba a responder y Olazo respondió de una manera que me conmovió: “Joaquín es Bareto y siempre va a ser Bareto, lo que pasa es que ahorita no está tocando”.

AUTOFICHA

- “Nací en el lugar más aburrido de Brasil, que se llama Brasilia, en el centro exacto de Brasil, donde está toda la parte gubernamental. Tengo 40 años. Me llamo José Joaquín Mariátegui. Mi mamá nació en el sur de Francia, en el País Vasco, y creció en Ecuador”.

- “Cuando salí del colegio, quería escribir poesía. Postulé a la Católica, a Literatura, y no entré. Todo el día tocaba guitarra y me metí a estudiar música con Jorge Madueño, papá, y con Andrés Prado; luego Ingeniería de Sonido y Publicidad, donde conocí a ‘Rolo’ y se hizo Bareto”.

- “Con Bareto he sacado siete discos, con Los Calypsos tenemos tres discos y con Oriente Trío, uno. Me dedico a estudiar guitarra y enseño, los que quieran aprender guitarra que me escriban a Facebook e Instagram. Quiero seguir grabando y escribiendo para otro formato: solo para vientos y guitarra”.