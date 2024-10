Joaquín Galdós: "Jamás he toreado por dinero. Nunca fue mi motivación”

Con el lema “Volvamos a nuestra Plaza con Esperanza”, se inicia una nueva Feria del Señor de los Milagros este 27 de octubre en la Plaza de Toros de Acho. El cartel trae como plato fuerte el mano a mano entre el consagrado Enrique Ponce, que se despide de los ruedos, y el limeño Joaquín Galdós, de 28 años, triunfador de la temporada peruana. La feria, que va hasta el 17 de noviembre, cuenta con toros españoles de El Pilar. A unos días de la primera corrida, Perú21 conversó con Galdós, conversación en la que dejó en claro que para él la tauromaquia, más que una tradición, es un estilo de vida.

MIRA: Torero Andrés Roca Rey fue dado de alta y este es el mensaje que dejó a sus seguidores

En las últimas semanas, se han escuchado las frases: “Salvemos Acho, salvemos la plaza”. Se sabe que ustedes han puesto el hombro económicamente.

La temporada pasada vi que la asistencia no había sido la que debía y que la plaza estaba un poco desatendida. No percibí ese taurinismo de otros años. No me gustó nada. Entonces, ¿cómo explicarte mi compromiso con esta feria?: la corrida que se va a lidiar la compré yo en el mes de abril, sin que se haya adjudicado la plaza a ningún empresario. Me costó muchos miles de dólares. Fui donde este amigo ganadero y le dije: “Yo quiero llevar una corrida de categoría a mi país. Y si no hay feria, ya veré yo dónde la vendo”. Me tiré de cabeza.

Incluso recortaron sus honorarios, ¿cierto?

No solamente bajé mis honorarios, sino que invertí para traer una corrida que, sabía, a la gente le iba a encantar. Me consta que Andrés (Roca Rey) también ha puesto el hombro bajando muchísimo sus pretensiones. Tenemos bastantes plazas para ganar dinero durante el año, pero en Lima es lo que menos nos importa. En verdad que tiene que haber una justicia económica de lo que uno genera, pero primero queremos que el cartel sea bonito. Si te digo la verdad, no sé lo que voy a ganar este año ni me importa.

Eso es por tu amor a la tauromaquia.

Por supuesto, jamás he toreado por dinero. Nunca fue mi motivación cuando empecé y no lo es ahora. La gente que me conoce y que está un poquito pendiente de mi trayectoria lo sabe. Me he anunciado a torear gratis por unos niños en la Plaza de Toros de Esperanza hace unos años. Se donó dinero a los niños, pero al final la Policía nos suspendió el festejo por el COVID. Ahora estoy haciendo un concurso para novillero que ya está organizado. Asumo todos los costes, incluyendo un traje de luces de regalo. Lo que podría ganar en esta feria lo voy a gastar en ese certamen. Está claro que ninguno de los peruanos toreamos en Acho por dinero, lo que queremos es que nuestra feria sea exitosa. Tanto Andrés como yo hemos puesto el hombro económicamente para poder bajar los precios y para que la gente se vuelva a ilusionar con las corridas en Acho.

¿Cómo llegas a esta feria?

La verdad que veo muy posible ganar el Escapulario este año. De hecho, tengo uno, pero podrían haber sido dos o tres. Tengo mucha fe en que este año sea mucho más cuajado con tres toros. Ganarme otro, la verdad, es que tengo muchas ganas. Uno va cumpliendo años de alternativa y no me gustaría retirarme con un Escapulario nomas. Creo que tengo cualidades y siento que va, a lo mejor, para ganarme tres o cuatro.

Ahora tendrás un mano a mano con Enrique Ponce. ¿Sientes una suerte de privilegio?

En este caso no es un mano a mano que suscite ningún enfrentamiento, sino simplemente es poner a una figura de España, de la historia, que se va, y un torero peruano importante, triunfador de la temporada peruana aquí. Es una oportunidad que la gente nos vea en nuestro máximo esplendor con tres toros y darnos ese protagonismo en la Feria de Lima.

¿Qué se siente torear con el maestro Enrique Ponce?

Se siente una gran admiración por verlo a él en el final de su carrera y sentir todo lo que le queda a uno por recorrer para llegar a ese punto. Es un torero que admiramos todos porque ha sido espejo de nuestra generación y de generaciones anteriores. Son más de treinta años en la cima del toreo. Es una leyenda viva de la tauromaquia. Lima lo ha querido mucho y me encantaría que sea una tarde bonita para él, pero, claro, uno también piensa en sí mismo, y también quiero aprovechar ese día histórico para hacer mi propia historia.

¿Él le tiene un cariño especial a Acho por los aficionados de Lima?

Por supuesto. No es que venga a Lima solo para torear y se va. Tiene muy buenos amigos y le tiene mucho cariño a la plaza. Y creo que la parte sentimental le ha tirado mucho a despedirse de aquí, porque hay muchas plazas de América en las que no va a estar y Lima era una cita. Me consta que durante la negociación hizo todos los esfuerzos por estar.

¿Qué significa para ti un toro?

Para mí, ese animal es como si fuera un complemento mío, ¿no? Porque lo estudio constantemente a la perfección, con obsesión. Para mí, es el animal más maravilloso del mundo en cuanto a lo que es capaz de hacer. Esa bravura tan depurada para que un toro sea capaz de ir a aguantar media hora peleando y embestir de esa manera, ¿no? De esas embestidas, con el hocico por el suelo a dos metros y que lo puedas conducir con un trapo, me parece algo increíble, ¿no? Un toro con 600 kilos que puedas tú con tu muñeca conducirlo alrededor de tu cuerpo es una cosa mágica. Entonces, me parece un animal que es maravilloso. Su crianza me parece apasionante y la obra artística que se hace delante de él me parece, pues, algo sublime.

AUTOFICHA

·“Me gusta mucho la plaza de Cutervo, Cajamarca. LLevo tres o cuatro años que veo a la gente muy buena y a gusto conmigo. Este año conocí otra que se llama Bambamarca, que también me encantó. Ahora vengo de estar en Cajabamba. Me gustó muchísimo”.

·“El (toro) más especial de los que he indultado se llama Potrico, que era de la ganadería de El Pilar. Pesó 670. Iba para Madrid, pero por la pandemia se terminó lidiando en Astorga en 2020. Embestía muy bien. Es el toro que he indultado que más he disfrutado”.

·“Tu familia sabe que es una profesión de riesgo, una profesión de tensión, muy intensa. Y ellos están ahí y viven las tardes como si fueran suyas. Mis hermanos se organizan para ir con sus amigos y apoyarte. Mis padres también sufren un poco tu miedo, tus tensiones y, a la vez, te apoyan e intentan estar ahí”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: