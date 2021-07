Donde encuentra algo mal escrito lo corrige inmediatamente. Jesús Raymundo Taipe es el Doctor Tilde. Atiende consultas graves, medianas y también pequeñas dudas. Dice que la mejor receta para curar la mala escritura es tener actitud, leer (para aprender) y luego escribir (sin temor a equivocarse). A puertas del bicentenario de la independencia, el Doctor Tilde nos presenta su nuevo libro: Generación B. Se trata de 21 historias de jóvenes menores de 25 años que son ejemplo e inspiración para lograr grandes cambios en el país. Los textos, elaborados por 21 periodistas y editados por Jesús Raymundo, está a punto de publicarse.





-¿Cómo nace el libro Generación B?

El libro surge por diferentes necesidades. A esta generación denominada ‘del bicentenario’ solo se le estaba mirando por su protagonismo en las marchas (y a algunos estigmatizándolos), pero ellos tienen muchas historias que contar. Siempre dicen que son el futuro, nosotros entendemos que son el presente porque ya están resolviendo problemas, aportando y construyendo. Esta propuesta es una mirada más diversa y amplia.

-¿Cómo ha sido la selección de los personajes?

Para el libro invitamos a 10 cronistas hombres, 10 cronistas mujeres y un cronista transgénero. Todos de diferentes generaciones. Les pedimos que propusieran entre dos y tres personajes y se fueron definiendo. La elección fue libre, pero se planteó algunas exigencias. Que sea un joven menor de 25 años, de cualquier especialidad y que tenga una historia que sirva de ejemplo y de inspiración.





-¿Y fueron difíciles de encontrar?

En realidad, hay muchísimas historias que contar. Este es un primer acercamiento. Hay historias en el contexto de la pandemia, que ha sido como un quiebre para todos. Jóvenes que han salvado vidas, que han ayudado a sus paisanos que no tenían qué comer. Adolescentes desde las redes sociales que ayudaron a familias. Jóvenes que estudiaron Derecho apoyando a mujeres maltratadas, activistas, feministas, emprendedores. Tiktokers, rescatistas, adolescentes de la banca, músicos, deportistas destacados que se van a Tokio, la historia de la Miss Universo Perú desde su labor social. Es una mirada muy diversa.





-¿Qué le revelan estas 21 historias? ¿Cree que hay esperanza de que el país va a cambiar con esta generación?

Justamente el libro se llama Generación B y el subtítulo es ‘Jóvenes de la esperanza’. Son historias que reafirman el cambio. Veo que, en todos los espacios y especialidades, zonas y lugares hay jóvenes ejemplares. Hay mucho compromiso con el país y la sociedad. Pero no están solos, todos los jóvenes han tenido a una persona cercana que los ha guiado para trazar esta nueva historia. Está la mamá, el papá, los abuelos.

1. Uso incorrecto de gerundio. Una opción: “… actualidad. Trascendió por…”.

2. Cuidado con la coma criminal. Lo correcto es “Ascencio Segura recibió…”.

3. ¿La literatura peruana se inició con el costumbrismo? ¿Es incorrecto hablar de literatura republicana del siglo XIX? pic.twitter.com/2PmlDUGLIk — Jesús Raymundo (Doctor Tilde) (@DoctorTilde) June 23, 2021





-¿Son logros personales?

La mayoría de las historias no están enfocadas al individualismo. Los jóvenes no lo hacen para ellos (que no estaría mal porque construyen su mirada personal, sus aspiraciones y se esfuerzan por ellos); estos jóvenes tienen un sentido de colectividad, reciprocidad, solidaridad, de comunidad. Hay una integración. Por ahí va el cambio y hoy creo que es más factible.

-¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar el libro?

El libro se comenzó a bocetear el año pasado, se trabajó en su coordinación más de medio año. Inicialmente pensábamos escribir el libro con un autor, después dijimos que el libro también sea colectivo y con una mirada de diversos ángulos.





-¿Cuándo será presentado?

Vamos a presentar el libro en julio, por ahora estamos en imprenta con los detalles finales. Como ahora todo es virtual, también vamos a tener una versión digital. Se contará con una versión en Kindle para Amazon y estamos proyectando producir el formato audiolibro. Queremos que las historias del libro no solamente se cuenten en el Perú, sino que también sirvan de inspiración a muchos jóvenes de otros países.





-Cuéntenos un poco de su trayectoria. ¿Cómo nace Doctor Tilde?

Todo empezó cuando me invitaron a un programa de televisión hace tres años para hacer un recorrido por diversos distritos de Lima. El fin era ver cómo estaban escribiendo sus anuncios las empresas, los negocios y todo lo demás. En este recorrido con el equipo de producción del programa conversamos y ahí surgió el nombre de Doctor Tilde.





-Se le conoce por las correcciones que hace a los comunicados oficiales y publicaciones de políticos. ¿Eso nació con el Doctor Tilde?

Eso ya viene desde hace unos 10 años, pero no tenía popularidad en las redes sociales. Recién después del reportaje en televisión me llegaron muchas invitaciones en las redes sociales. Cuando hacía las correcciones, la gente reaccionaba y compartía, y eso ya no lo podía controlar. Algunos me comenzaron a confundir con un troll, otros pensaban que me burlaba de las publicaciones pese a que no ponía adjetivos. La mayoría me agradecía, pero también me he ganado gratuitamente enemigos digitales.





-¿La mala escritura es un problema transversal en todas las clases sociales?

No tiene que ver con clases sociales. Yo he trabajado como coach a gerentes, ejecutivos muy bien preparados con idiomas y grados académicos, con una redacción deficiente en forma y fondo. Tampoco porque no tuviste una buena educación te vas a quedar ahí. Se puede aprender. El tema de la escritura es un aprendizaje permanente y de toda la vida.





-¿Es cierto que las redes sociales han malogrado la escritura en los últimos años?

Para mí, es un mito. Estamos buscando un responsable de la mala escritura. Hay personas que escriben muy bien en las redes sociales y se les entiende. Pero también hay los que escriben muy mal. Las redes solo reflejan una realidad. La mala escritura ya existía antes de las redes sociales.





AUTOFICHA

-“Nací en Lima, tengo 53 años, mis padres son de Huancavelica y llegaron a Lima con mis hermanos mayores en los años 70. Vivíamos en Huachipa. Estudié mi primaria en la Escuelita 0033 y la secundaria en el Colegio Nacional Varones de Vitarte”.

- “Cuando era adolescente, fui corresponsal escolar de El Comercio. Quería estudiar Literatura, Periodismo y Derecho. Postulé a la Universidad Mayor de San Marcos para Literatura y a mitad de carrera me trasladé a Comunicación Social y opté por el Periodismo”.

- “Trabajé en El Comercio y El Peruano como editor. Luego formé mi emprendimiento Artífice Comunicadores, que ya tiene 18 años. También estudié Educación y actualmente soy docente en la Universidad Privada del Norte, donde enseño Redacción Periodística. Me casé en 2002 y tengo un hijo que se llama Pedro José, de 10 años”.





