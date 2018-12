Jesús Kloaka: “Somos ruidosos, sonamos feo, pero tenemos honestidad y actitud” [VIDEO]

Hablar de la banda Dopamina es hablar de Jesús. Él formó esta agrupación de punk rock en 2013 y este año acaban de lanzar su primer disco llamado '¡Viva la revolución!', que fue concebido de forma netamente artesanal. La grabación les costó menos de S/100, ¡Sí!, créalo. A Kloaka –así le gusta que le digan− siempre lo verás desempolvando las sucias calles de Kilka.

Siempre viste una chaqueta de cuero, un pantalón jean y sus botas sin lustre... Son las 10:30 p.m. de un viernes cualquiera y el jirón de la contracultura empieza a resucitar, a inundarse de noctámbulos y bohemios. Nosotros buscamos un lugar sin bullicio para iniciar esta entrevista, mientras nos perdemos entre la multitud.

¿Cuándo y cómo se funda Dopamina?



Hace cinco años, pero formalmente hace tres. Iniciamos la banda pues buscamos una revolución con la música. Justamente nuestro primer disco se llama Revolución social.

¿Lo acaban de lanzar, cómo así se animaron?



Sí, ya salió. Yo no quería grabar el disco porque sonamos bien rústico a pesar de los años que tenemos. Nuestros amigos, que bajaban a las tocadas de El Rock Libreado nos insistieron en que grabemos al menos un disco y eso hicimos. Un día fuimos a una sala de ensayo de la avenida Bolívar, cogimos los instrumentos y le dimos play a una grabadora. Así se registró el disco, sin sofisticación ni remasterización. Salió, así como sonamos, en ambiental, en directo, es sencillo, honesto.

¿Qué quieren transmitir con su música?



Nosotros queremos demostrar que, pese a que este disco es apestoso, ruidoso, suena feo y aunque no tocamos bien, lo pudimos hacer realidad. Entonces, si nosotros lo hicimos, otros también lo pueden hacer, es así de simple. Es un disco de protesta, de incormidad para desahuevar a la gente. En el verán la actitud del ‘hazlo tú mismo’. Si tienes un sueño, realízalo y se feliz en esta amarga vida, que el sistema no te haga sentir una mierda. El disco como dije suena feo, pero mientras más feo mejor.

¿Qué, no fueron a un estudio de grabación?



Eso requiere mucho dinero y nosotros no lo tenemos, solo tenemos nuestro arte y la convicción. Este disco costó lo que cuesta el alquiler de unas horas en una sala de ensayo, es decir, menos de S/100. Lo hemos grabado tres veces y salió. Hemos gastado más en la compra de los CDs. Esto es autogestión, pues la gente no te apoya. Aquí no hay lucro. Hemos sacado 100 copias y solo nos queda la mitad. Enviamos diez a Chile y un lote lo vamos a mandar a provincia.

El disco es bien punk, bien sucio…



Me dijeron que era rock subterráneo, que sonaba a Narcosis, a Leusemia... Yo soy subterráneo, pero no por ellos, ellos dejaron una base, una actitud que Dopamina rescata… Cuando comencé a tocar una guitarra yo no sabía nada de esas bandas, lo único que sabía era que tocaba Rock and Roll primitivo y honesto, sin ninguna influencia.

Son punks de protesta con base a rock and roll. Tienen algo de Ramones, de Sex Pistols…



Puede que suene igual a esas bandas, pues tocamos quintas, acordes que siempre usan las agrupaciones punks. A mí me gusta el punk español como Cicatriz, Ostia Puta, el movimiento de los ochentas. Nosotros hemos metido nuestro espíritu en este disco, nuestro espíritu subterráneo, no nos hemos influenciado por las bandas extranjeras. Mi influencia es mi depresión y mi caos. Nuestra influencia es Kilka, Lima la podrida, Comas, Ventanilla. Queremos joder a la gente, a la sociedad, a la derecha, a la izquierda, a los políticos, queremos generar una reacción positiva.

Tiene dosis de anarquía…



Al principio quería trasmitir anarquía y revolución, pero ahora quiero trasmitir esperanza y rock and roll. Nos dicen que no hay futuro, pero yo creo en el futuro, si tú quieres construir algo, lo puedes conseguir, es cuestión de actitud. Nosotros no nos limitamos. Quisimos sacar un disco y lo hicimos, no hubo peros ni obstáculos.

¿Hay futuro en Lima para las bandas punks como ustedes?



Mis amigos que han viajado a Argentina y Chile me comentan que cuando una banda nueva nace le dan mucho apoyo. Incluso arman un concierto entero para que se muestren. Aquí en Lima es distinto, no hay apoyo, son pocos los que te dan la mano. Por eso estamos como estamos, desunidos, cada quien por su lado. Y cuando haces un concierto, solo van tres gatos. De esta forma el mensaje no puede llegar a más personas y se pierde.

¿Qué opinas del movimiento subterráneo de Lima?



Mira las bandas viejas subtes siguen creyendo que están en los ochentas y piensan que las agrupaciones jóvenes como nosotros no son subtes, que no somos como ellos. Como no vivimos el terrorismo, esos momentos difíciles, piensan que somos de otro costal. Pero no, pues el capitalismo sigue oprimiéndonos. También hay bandas ochenteras que se han vendido al sistema. Actualmente hay pocas bandas de rock and roll protestante, que escupan la realidad. Nosotros no vemos el rock como una etapa, nosotros lo vemos como un estilo de vida.

¿Dónde se puede conseguir el disco?



Pueden entrar al Facebook y contactarnos. El disco cuesta S/10. Estamos trabajando en otra producción. Tenemos como 30 canciones. De ellas, 11 han sido incluidas en este disco... Solo les pedimos que bajen a las tocadas, que apoyen la escena rock subte de Lima, gracias.

INTEGRANTES



- Jesús Kloaka (voz y guitarra)

- José Inocente (Batería).

- Sopa (bajo).