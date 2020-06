¿Quién es Jesús Alzamora? Alguna vez fue el escritor de Carne de presidio que cumplía labores como abogado en una empresa funeraria y, al mismo tiempo, era mago. También ha sido alumno de clases de piano y boxeo, un futbolista que soñó con ser volante de la profesional. Y más tarde sería actor en la popular serie Al fondo hay sitio.

Pero el papel que más veces ha interpretado es el de conductor de televisión. Son 13 los programas que ha conducido, incluido La 4ta pantalla, que acaba de estrenar y va todos los viernes, a las 9 p.m., vía Movistar Plus. “Es lo que creo que hago de manera más eficiente. El día de mañana el reto está en hacer algo más periodístico, tal vez orientado a lo deportivo o político”, revela. ¿Qué talento le falta? Cantar. Pero una operación en las cuerdas vocales ha frustrado esa aspiración.

Despierta en la mañana y lo primero que hace es ver su celular. “Sí, tristemente, para qué negarlo”, acepta con humor sobre un hábito que en el confinamiento ha cobrado fuerza. Con él se podría aplicar la frase dime qué red social usas, cómo lo haces y te diré quién eres, pero solo conoceríamos su rostro oficial. En esta entrevista, el lado B de Jesús Alzamora.

-¿Cómo debemos ser en las redes sociales?

Si te felicitan, agradeces. Si te refutan educadamente, debates. Y si te insultan, bloqueas. Hay que otorgarle el tiempo que sea prudente para cada red. Yo las uso como una gran plataforma de contenido.

-¿Te ha tocado pelearte mucho en las redes sociales?

Trato de ver de quién viene.

-¿Qué te molesta de las redes sociales?

Cuando se crea una división innecesaria, en Twitter sobre todo, donde la gente busca dividir a través de las ideologías. Veo que muchas personas están detrás del teclado para botar sus frustraciones y no tanto para construir o pensar en el otro. Creo que Twitter se ha contaminado un poco. Se trata también de elegir en qué red social entras y cuánta importancia le das.

-He revisado superficialmente tus redes y de ellas deduzco que eres moderado y enfocado en tu trabajo. ¿Es así?

Sí. Los malos momentos pertenecen al ámbito privado. No voy a publicar cuando discuto con mi esposa o papás. La identidad de mi hijo la cuido mucho. Pero igual en mis redes se ve al Jesús real. A veces me dicen: qué fea foto. Y me parece que es parte de... No en todas las fotos puedes salir iluminado. Muchas veces sacrifico estética por naturalidad.

-También puedes ser percibido como el chico bueno de la historia.

Es una percepción de determinado momento, pero también he dado opiniones impopulares. Hay veces que se debe alzar la voz y decir lo que uno piensa. Lo que no se debe perder es la educación.

-¿Cuál es el lado B de Jesús Alzamora?

Mi esposa siempre se ríe de eso. Las amigas de su mamá le dicen: “Ay, qué lindo es el esposo de Paz, todo bueno, educadito”. Y María Paz responde: “Ay, si lo conocieran” (risas).

-Deduzco que en tu lado B eres renegón.

Súper renegón.

-Lo noto en tu tono de voz.

Incluso, llego a creer que las renegadas funcionan para mí como una catarsis. No busco que mis renegadas me lleven a algún lugar; simplemente busco tirarlas para no tenerlas dentro de mí. Incluso, hago humor de eso.

-¿Eres perfeccionista?

Sí, mucho. Antes de La 4ta pantalla he sido conductor y productor, gestor de proyectos, y ahí soy detallista.

-¿Casi paranoico?

No en ese sentido, pero sí en cuanto al orden, la limpieza. En general creo que tengo que admitir que soy bastante controlador, sobre todo de mí mismo, de mis tiempos, mis cosas, mis manías.

-¿Al nivel de tener los adornos de la casa alineados?

(Risas). Sí. Cuando cuelgo un cuadro en mi casa, uso el nivel y wincha, el cuadro tiene que quedar perfecto, tengo una obsesión con la simetría. Es bien friki y me da risa.

-¿También te levantas y almuerzas a la misma hora?

No, no. De hecho, les escapo a las rutinas. Me asfixio un poco con los horarios fijos. También soy muy independiente, lo que a veces puede pasar por egoísta con la gente que me quiere. Tal vez tiene que ver con mi condición de hijo único durante 18 a 20 años hasta que nació mi hermana. Disfruto mucho de estar abstraído, de la soledad. Aunque también soy muy sensible y necesito que mi familia esté cerca de mí para que me contenga. Pero creo que una de las principales características positivas que puedo tener es que reconozco cuáles son mis errores y los trato de solucionar y de canalizar.

-Unas de tus facetas no muy populares son que estudiaste Derecho y eres escritor. ¿Cómo así?

Estudié Derecho por una presión muy fuerte de mi papá. Él tiene un estudio de abogados. Siempre soñó que su hijo sea abogado y me lo decía de muy chico. No era lo que a mí me gustaba. Pero decidí terminar la carrera porque consideré que era una estructura interesante la que me daba. En vez de leer las separatas de Derecho, leía obras literarias. Un día vi que había un concurso. Mandé un cuento que escribí y asombrosamente ganó una mención honrosa. A partir de ahí empecé a escribir mucho.

-¿Ya eras mago?

Busqué muchas válvulas de escape para dejar el Derecho. Mi papá me había hecho creer que la única manera de tener éxito en la vida era ser abogado. Así llegó la actuación en comerciales, la magia, la literatura. Variables que me daban ingresos pequeños y me di cuenta de que sí se podía conseguir éxito haciendo lo que uno quisiera.

-Desde el prejuicio, un abogado que piensa ser mago podría ser ridiculizado. La misma suerte puede correr un escritor que es actor de una novela juvenil.

Tal cual. Me pasó. Cuando era abogado y me veían que hacía magia, no me tomaban en serio. No me importaba mucho porque ya trabajaba. Me miraban como el raro. Pero también despertaba simpatía. De la misma manera cuando publiqué, se pensaba que era por marketing o que aproveché que estaba en Al fondo hay sitio. Me han puesto algunas etiquetas, pero en general me río. Se etiqueta a las personas porque no comprenden que una persona puede hacer varias cosas. El Derecho, la actuación, la literatura y la magia engloban algo muy importante, que es la comunicación.

-¿La actuación, la escritura y la conducción son como actos de magia?

Mezclo todo a mi gusto y han salido proyectos interesantes. Odio la frase ‘el que mucho abarca poco aprieta’, porque es mentira. Uno sí puede abarcar muchas cosas, sobre todo para formarse en una rama; yo elegí la comunicación.

-¿Qué acto de magia quisieras poder realizar en esta pandemia: aparecer la cura o huir de este mundo?

La cura sería muy bonito. Y me gustaría tener un superpoder: volar y teletransportarme.

AUTOFICHA:

- “Soy Jesús Augusto Alzamora Llosa. Nací en Lima y tengo 35 años. Mario Vargas Llosa es mi tío bien lejano. Es algo así como el primo de mi abuelo. Una vez que grabé con él, cuando me dieron el papel del cadete Alberto, lo conocí y ahí llegamos a esa conclusión”.

- “Mi escritor favorito es Julio Ramón Ribeyro, pero Vargas Llosa es el segundo. Estudié Derecho; luego seguí formación actoral con Roberto Ángeles; y cursos de periodismo, magia, clown. He escrito tres libros y dos son parte del Plan Lector”.

- “Entre novelas y series, debo haber hecho 3 o 4. Obras de teatro, unas 4 o 5. Y en programas de TV, como conductor, son 13, incluida La 4ta. pantalla, que se emite por Movistar Plus. Y también hice cuatro películas. Actualmente, la entrevista es lo que más me apasiona”.

