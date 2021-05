Antes de la pandemia del COVID-19, la Municipalidad de Lima organizaba diversas actividades para fomentar el uso de la bicicleta. Léase paseos turísticos afuera de la ciudad o masivas bicicleteadas que convocaba a entusiastas ciclistas de distintos puntos de la capital. Adelante de estos grupos, marcando el camino, siempre estaba Jenny Samanez, subgerenta de Transporte no motorizado de la comuna.

Aunque maneja bicicleta desde niña, la pasión de Jenny por las dos ruedas surgió de adulta cuando tenía que manejar desde Punta Hermosa hasta Lima. Desde entonces, Jenny no ha dejado de pedalear. Incluso en tiempos de pandemia ha continuado impulsando su uso a través de ciclovías, escuelas de ciclismo y talleres gratuitos. A propósito del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra este jueves, conversamos sobre este gusto que representa manejar una bici.

Usted también ha sido campeona en ciclismo y triatlón. ¿Qué recuerdos guarda de esos triunfos?

Eso fue cuando estaba embarazada de mi menor hijo, que ahora tiene 33 años. Fue un triatlón de 2 km. de nado en el mar; 40 km. de ciclismo y 10 km. de maratón. Y gané la competencia. Al día siguiente salí en varios periódicos. Creo que mi hijo Juan Pablo me ayudó a competir, a ganar. Él también ha salido recontra deportista.

¿Y ese ritmo de actividad lo mantiene aun?

Mi última competencia fue en 2017, se trató de una última oportunidad porque es algo que demanda mucho tiempo. Tenía que entrenar 4 horas al día y terminaba exhausta. Ya no tengo 20 ni 30 años, pero sigo pedaleando a todos lados.

¿Cómo así?

Soy un caso. Tengo más de 60 años y voy a monitorear las ciclovías en bicicleta. Manejo desde Chorrillos donde vivo hasta el Centro de Lima, donde trabajo. Incluso manejo de Chorrillos hasta el Callao. Y gracias a las rutas llego hasta la ciclovía de Tomás Valle.

¿Qué bicicleta maneja usted?

Uso una montañera y una plegable que la llevo a cualquier lado. También tengo una barata, es una todo terreno. Tengo otra que es buena, fina y de alta gama que me da pena exponerla.

Los ciclistas suelen tener más de una bicicleta, pero a una le tienen de favorita. ¿Le pasa a usted?

Sí, le tengo cariño a la rutera con la que competí hace tres años. La sigo usando, la llevo hasta la Panamericana Sur para entrenar. Hago como 60 km. Y amo mi montañera. Son bicis que me duran mucho, además que les hago mantenimiento constante, más que a mi carro (ríe). A mi carro ni bola le doy.

Podría ir tranquila con auto hasta su trabajo, ¿por qué elige ir en bicicleta?

Porque me permite movilizarme con autonomía. Y llego de buen humor a trabajar, con buen carácter. Es bueno para mi salud, contribuyo para evitar la contaminación del medio ambiente y, sobre todo, no viajo apiñada en el transporte público por lo que no estoy expuesta al COVID. De mi casa hasta el trabajo me demoro 18 minutos menos que yendo en auto.

Hace poco más de un año, conversé con usted sobre la instalación de ciclovías en Lima para evitar el contagio del COVID. Hoy, el uso de las bicicletas es mucho mayor y sigue en aumento. ¿Cómo ve esta valorización de la bicicleta en Lima y otras ciudades?

Sí, la recuerdo. Por esos días estábamos empezando. Efectivamente el uso de bicicletas ha aumentado. En febrero de 2020 era 1.5% y ahora es alrededor del 4%. Es una tendencia que sigue en aumento. Ha crecido el número de ciclistas urbanos, pero también el recreativo, turístico y deportivo. Es impresionante cómo ha aumentado.

La nueva ciclovía de Chorrillos fue inaugurada en abril y tiene una extensión de 3,92 km. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Aunque cada vez hay más ciclovías e interconexiones, ¿qué le falta a Lima para ser una ciudad bici-amigable?

Mira, ahí se necesita continuar sembrando una cultura de respeto al ciclista. El principal motivo por el que no se suelen tener viajes diarios y turismo recreativo en bicicleta es por la falta de respeto de vehículos motorizados al ciclista y al peatón. Uno de los programas que hemos implementado es la Convivencia vial que busca que los actores de movilidad podamos vivir de forma civilizada. Se está tomando más conciencia porque al principio, cuando se empezaron a usar las ciclovías, habían muchos accidentes.

El año pasado, Perú21 recorrió las principales ciclovías de Lima, entre ellas, la de la Av. Universitaria y la encontramos en un pésimo estado. ¿Qué acciones han tomado para mejorarla?

Te puedo dar a conocer que estamos rehabilitando las seis principales ciclovías de Lima: Salaverry, Tomás Valle, Colonial, Alameda Sur en Chorrillos, San Miguel y Universitaria. En Universitaria tenemos un avance del 47%, la estaríamos entregando en agosto. La próxima semana entregaremos rehabilitada la de la Av. Arequipa.

A usted pareciera que la bicicleta le ha dado mucho: es su deporte, su trabajo y parte importante de su vida. ¿Qué reflexión le deja ello?

Me ha dado muchas satisfacciones. Me ha permitido representar a mi país en competencias de ciclismo. Me ha dado la oportunidad de conocer muchísimos lugares en el mundo por promover su uso. Creo que todo eso no lo hubiera podido lograr si no fuera gracias a los alcaldes que me dieron su confianza.

Sobre ello, ¿los alcaldes con los que ha trabajado también eran fanáticos de la bicicleta?

Sí, justo los alcaldes que me llamaron a trabajar lo hicieron porque les gustaba la bicicleta. Por ejemplo, Ricardo Belmont, era recontra deportista. El que no hacía mucha bici era Alberto Andrade, que en paz descanse. Pero siempre venía a todas las bicicleteadas. Luis Castañeda también era un gran ciclista. Pero el alcalde Jorge Muñoz es el más bicicletero, va temprano desde su casa hasta el Palacio Municipal. Hasta trepa el Morro Solar.

DATOS:

- “Soy Jenny Samanez y laboro como subgerenta de Transporte no motorizado de la Municipalidad de Lima. Estudié Márketing y Psicología pero no concluí por competir de forma profesional”.

- “Los invito a que se sumen a la cantidad de personas que han cambiado el transporte público por las bicicletas y que respeten el reglamento. El ciclista responsable es el que usa un casco, que no está escuchando música ni chateando cuando maneja. Y si se pasan la luz roja, merecen la multa. Al igual si pedalean sin frenos, porque exponen su integridad física”.

- “El próximo 25 de julio realizaremos un evento nacional llamado Pedaleando por el bicentenario. Será para celebrar los 200 años de independencia. Se hará una serie de recorridos que tendrá distintos puntos de encuentro y la meta final será la explanada de la Costa Verde, en Chorrillos”.

