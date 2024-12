Jennifer Abado: "Yo quisiera ser una doctora en hospitales públicos para ayudar a los demás”

Su madre es cosmetóloga, pero quiso ser profesora. Su padre no le ha contado cuál era su sueño y hoy trabaja pintando, con máquinas, piezas de fierro para empresas. Ella, la hija, me dice: “Yo prefiero buscar mi propio camino”. Por lo pronto, ocupa los primeros puestos en el colegio y tiene en la mira estudiar Medicina, aunque en sus ratos libres lee novelas y escribe poemas.

Jennifer Abado tiene 12 años y vive en Ventanilla, donde también estudia en la institución educativa Fe y Alegría 59, ubicada en el asentamiento humano Olivos de La Paz en Pachacútec. Para ir y venir del centro de estudios, a diario camina 40 minutos, ida y vuelta.

Acaba de terminar la primaria. La secundaria la espera, una nueva etapa en su vida. Esta es su historia, la que protagoniza con madurez y serenidad.

¿Estar en los primeros lugares te preocupa o simplemente se da?

Estoy atenta a mis actividades y, bueno, por mis habilidades llegué a ese puesto. No es algo que me preocupe, simplemente quiero estar bien en mis notas y bien en los cursos.

¿Qué expectativas tienes de pasar a secundaria?

Sinceramente, estoy nerviosa de entrar a la secundaria.

¿Por qué?

Hay rumores de que algunos niños hacen ciertas travesuras y yo no quisiera desviarme del camino que nos inculcó nuestra profesora. En la adolescencia, la adrenalina, el querer experimentar te hacen cometer algunos errores.

De los errores también se aprende.

Claro, pero yo soy tranquila. En mi casa también son tranquilos. Yo hago mis actividades y ayudo a mi hogar: a veces lavo los platos, cocino algo. Y ahora en secundaria quiero irme a un colegio de alto rendimiento (COAR). Iré a una provincia a postular, creo que iré a la tierra de mi madre, a Huánuco, porque la tasa de nota es más baja.

¿No temes estar lejos de tu familia?

No, es que a Huánuco ya he ido varias veces porque ahí también está mi abuelita y a mi mamá le gusta su pueblo. Para poder ingresar tengo que estar entre los mejores, por eso, voy a tomar clases extras para reforzar.

Lo tienes claro.

Sí. Quiero ir porque la educación es gratuita y es un colegio de alto rendimiento académico. Es una forma de apoyo a mis padres, porque no tendrían que pagar por mejores estudios y se podrían centrar más en mi hermano. Pero, sobre todo, es porque quiero ser de las primeras en los COAR y posiblemente que me den una beca para los estudios superiores en una universidad.

¿En tu casa te exigen que estés en los primeros lugares?

No, es porque yo quiero. Mis padres no me presionan; me dicen que, mientras esté cómoda, está bien.

¿Por qué quieres estar en los primeros lugares?

Puedo tener más oportunidades. Los primeros puestos pueden postular a becas.

¿Sientes que tienes una responsabilidad en tu casa: que te vaya bien profesionalmente y luego puedas ayudar a tu familia?

No. Esa es mi voluntad, yo quiero ayudarlos.

¿Por qué?

Desde antes hemos tenido problemas financieros y ha habido esfuerzos por intentar pagarlos, porque ese dinero se invirtió en nosotros. Entonces, al ver sus esfuerzos, yo quiero recompensarlos en el futuro por todo lo que están haciendo por mí y por mi hermano.

Quieres estudiar Medicina. ¿Por qué?

Mi abuelita tuvo un accidente, no podía pararse. Entonces, mis padres me compraron un juego con instrumentos de doctora. Yo tenía 6 o 7 años. Iba a la casa de mi abuelita casi todos los días y yo jugaba a que le estaba curando con esos materiales. Pasó como un año y ella se empezó a curar, aunque hasta ahora le duele un poco. Entonces, me quedé con esa idea de querer ser doctora, para ayudar a los demás. Me quedé con el recuerdo de cómo le dolía mucho su pie a mi abuelita. Yo quisiera ser una doctora en hospitales públicos para ayudar a los demás. Eso sí, si hay posibilidades, me gustaría estudiar en el extranjero.

¿De dónde has aprendido que es importante tener una carrera profesional?

Mis padres terminaron la secundaria y vinieron a Lima para buscar estudios, pero, lamentablemente, no lo lograron. Entonces, ahora nos quieren apoyar para que nosotros sí podamos cumplir nuestros sueños. Por ejemplo, mi hermano quiere estudiar Psiquiatría, y creo que él se inspiró en mi tía, que es psicóloga. Él ya va a entrar a cuarto de secundaria.

¿Qué opinas de la salud en nuestro país?

Se podría decir que en algunos casos es mala. Acá donde vivo, si quiero ir a una posta médica, debo caminar unos 40 minutos.

¿Cómo sientes que vives?

Siento que vivo bien, siento que tengo lo suficiente: tengo estudios, tengo salud, tengo una casa, tengo alimentos, y siento que lo demás depende de mí. Si quiero seguir avanzando, eso ya depende de mí, de mis esfuerzos y de mis estudios, y hasta dónde quiero llegar.

Me dices que también te gusta la poesía. ¿No has pensado estudiar Literatura?

Tal vez, podría ser como una carrera en mis tiempos libres. Para el aniversario del colegio he escrito un poema con ayuda de mi profesora y ahora también he creado el discurso para mi promoción.

¿Cómo recibirás la Navidad esta noche?

Con la familia. Mi tía, como es psicóloga, nos motiva a hacer actividades familiares, a relacionarnos más, y estamos haciendo una especie de intercambio de regalos. Pero la Navidad emociona más a los niños, y en mi familia se ha ido perdiendo la celebración porque los niños van creciendo y ven el mundo de otra manera.

¿Cómo asumes la Navidad?

Como un día más, pero para pasarla con mi familia.

¿A quién te ha tocado regalar?

A una prima con quien no me llevo tan bien (sonríe).

¿Qué te gustaría que te regalen?

Cualquier cosa estaría bien. No espero algo grande, tampoco algo que esté fuera de la capacidad de alguien. Mientras sea con cariño, con el ánimo de pasar un bonito momento, está bien.

¿Qué te regalarías?

Un viaje con mi familia a Puno, a la tierra de mi papá. Quisiera visitar a mi abuelito.

Él tal vez lea esta entrevista. ¿Qué le dirías?

Que mi padre le agradece todo y yo también estoy agradecida de que haya apoyado a mi padre y pueda seguir prosperando y cuidando a mi hermano y a mí.

¿Qué deseo pedirías en Navidad?

Salud para todas las personas que me rodean, que puedan vivir sin sufrimiento.

Autoficha:

-“Soy Jennifer Yoselin Abado Celedonio. Tengo 12 años. Nací en Ventanilla, Callao. Me gusta leer libros de misterio, romance, poemas. Hacer alguna actividad artística me inspira para seguir escribiendo y poder decir mis palabras libremente”.

-“Me gustan los libros de Inma Rubiales (España). Hace libros muy lindos de romances. Estoy leyendo Todos los lugares que mantuvimos en secreto. En casa soy la única que lee: mi padre trabaja, mi mamá para ocupada y a mi hermano no le interesa”.

-“Debo tener unos 20 libros, pero en digital tengo más de 700 libros guardados que me faltan leer. Si escribiera un libro, contaría la historia de mi madre, que parece un cuento o novela. Me gustaría estar en el extranjero, en Corea del Sur, me gusta su cultura”.

