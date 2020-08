En julio de hace 20 años, se dio la histórica marcha de Los Cuatro Suyos y Alberto Fujimori asumía su cuestionado tercer mandato. En aquel mes agitado por la crisis política, los cuatro jóvenes que llamaron la atención con “Como un perro” publicaban su segundo disco, Hembra, con el que afianzarían su popularidad, incluso logrando notoriedad internacional en los afamados premios MTV.

Uno de los hits de aquel álbum fue “En esta habitación”, compuesta por Jeffry Fischman, el baterista de los primeros tres discos de estudio del grupo, que lo completaban Toño Jauregui, Salim Vera y Manolo Hidalgo. Para muchos, el mejor Libido; o tal vez, el único.

-¿Por qué se fue desmoronando esa formación?

Habíamos llegado a un techo y los años saturan. Un grupo es una relación de amigos, como un matrimonio y un trabajo, a la vez. En buena hora ellos han podido mantener vigente al grupo, pero nunca será lo mismo, porque es la combinación de los cuatro lo que hace a la banda. Es imposible que siga siendo lo mismo, aunque sea solo con la salida de uno.

-Hace poco se habló del reencuentro de los cuatro. ¿Es posible?

Algún día quizás sí. No lo tengo en el horizonte, pero no están cerradas las puertas.

-Por lo pronto, Salim, Manolo y tú se han reunido.

Esta junta ha sido un poco casual, de amigos, y porque salió un evento de Aldeas Infantiles, de ayuda social. No es un retorno a Libido.

-¿Los tres podrían armar una nueva banda?

No estamos pensando en eso, pero todas las posibilidades están abiertas.

-¿Tienes comunicación con Toño o también estás distanciado?

La verdad, poco.

-¿Qué sabor te deja que casi existan dos Libido?

No me gusta para nada, menos las cosas que se comunican mediante la prensa. Para mí siempre ha sido más importante la música y ser conocido por la música que haces. Debería haber un Libido nomás, no pueden haber dos, no lo entiendo.

-Sin embargo, la popularidad del grupo se mantiene.

Sí eso sí, yo creo que por todo el trabajo que se hizo en tantos años. Le agradecemos a la gente que haya mantenido el cariño a las canciones.

-Considero que Libido no ha superado al Libido de los tres primeros discos, de los que fuiste parte. ¿Coincides?

La verdad que sí, por la magia que se creó estando los cuatro juntos. No creo que hayan logrado el nivel que llegamos a alcanzar en los primeros discos.

-¿Hembra es acaso el mejor disco?

Todos los discos son especiales, cada uno tiene su momento y su particularidad. Libido es un primer disco en el que uno hace las cosas con mayor pureza, inocencia y todo sale muy natural. Creo que lo grabamos todo en siete o diez días. El Pop*Porn es un disco con un sonido nuevo, más maduro y con canciones bien interesantes. Creo que lo bueno en nuestros discos es que no poníamos canciones de relleno y cuando los he escuchado los puedo escuchar completos, de comienzo a fin. Ahora, el disco Hembra definitivamente es especial. El segundo disco no es fácil después de haber tenido tanto éxito con el primero, pero las canciones fluyeron muy bien y logramos combinar un sonido honesto con una producción moderna. Tuvimos la oportunidad de grabar en Argentina, en un gran estudio (Panda) con Tweety Gonzales (ex Soda Stereo) y mezclarlo en Los Ángeles. Nos dio la firma con Sony y las giras fuera del país. Contiene “En esta habitación” que fue canción del año y es probablemente uno de los temas que van a quedar en la historia de la música en el país y el rock latinoamericano. Además, nos trajo un MTV Awards, que nos dio reconocimiento internacional. Como canciones y sonido, puede que Hembra sea uno de mis favoritos.

-¿Qué hizo Libido por el rock peruano?

Abrió una ventana más. Aportó algo especial que queda en el tiempo y en el corazón de las personas, que es lo más importante. Marcar algo en la vida de las personas es bien especial. Cuando sacamos nuestro primer disco nadie pasaba rock peruano en las radios. Entonces, fue como abrir una puerta. Todo fue para arriba hasta que me fui.

-Jeffry, entonces, tú tienes la culpa de que Libido no continúe como era.

(Risas). Son etapas. Y ahora no sabemos qué va a pasar.

-El día que se junten los cuatro será un boom.

Yo creo que sí. Si lo hacemos será para una gira, unos conciertos, no para un disco nuevo. Es lo que, por lo menos, se ve como un primer paso y no sé si daría para más.

DATOS:

-Jeffry Fischman ingresó al grupo en 1996, él tenía 20 años.

-Fischman dejó el Perú en 2005. Partió a EE.UU. a construir una carrera como productor. Volvió el año pasado.

-También ha compuesto “Laberinto” del primero disco homónimo. “Hembra” y “Tiempos tranquilos” del disco Hembra. “Invencible”, “Sin rencor”, “Estoy tan gris” y “Cómo estás” del Pop*Corn.

