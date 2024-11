Javier Salinas: “Hay un boom de lo medieval y un boom de los juegos de mesa”

Javier estaba a la caza de crucigramas sin resolver. Ni bien encontraba uno que dejaban sus padres, lo recogía. Armado con un lapicero y un Larousse, investigaba, evaluaba las posibilidades y completaba los espacios en blanco. Era un niño de 7 años feliz de resolver lo que sus padres no lograron hacer.

Estudió Arquitectura, pero no dejó los crucigramas y a los 24 años creó el primero. Recortaba revistas para usar las fotografías y sobre un papel grande, que cuadriculaba, las pegaba. Desde entonces, lleva contabilizados unos 16 mil crucigramas, de los cuales 8 mil creó para Perú21 hasta la actualidad.

En aquella infancia también surgían estas preguntas: ¿Dónde está el Ludo?, ¿dónde está el Monopolio? Y la respuesta era: En ‘La Puerta del Amor’. Como la canción de Nino Bravo, ‘La Puerta del Amor’ era un mueble que alojaba más de 50 juegos de mesa que había en casa y que su madre administraba para jugarlos en familia.

El juego de mesa que lo atrapó fue Clue, uno de misterio, donde hay que descubrir al asesino, el arma y el lugar del asesinato. Casi como contar una historia, como lo podría ser Al Rescate del Rey, el juego de mesa que Javier acaba de crear bajo su marca La Gran Cruzada Juegos. Está nominado para el premio Mejor Juego 2024, que se celebrará desde hoy en la Feria Lima Juega, que va hasta el domingo en Expocenter Olguín, en Manuel Olguín 200, Surco.

Javier Salinas llegó a nuestras instalaciones ataviado como un rey. También es un apasionado de las historias medievales.

¿Por qué eres un apasionado de lo medieval?

De chico veíamos series como Ivanhoe, Robin Hood, La espada y la piedra, Ricardo Corazón de León. Había una sola televisión para toda la familia, así es que todos las veíamos. En estas series se ensalzaban los valores, el código caballeresco de los Caballeros de la Mesa Redonda; un código de conducta donde defendían la justicia, a los más débiles; era un código de honor, había que tener ciertas cualidades como la templanza y la fe en la Iglesia. Precisamente, en Al Rescate del Rey el valor que se rescata es la lealtad.

¿De qué se trata Al Rescate del Rey?

Está basado en las leyendas artúricas. Y en esta historia la hechicera Morgana ha robado la espada Excalibur, ha secuestrado al rey Arturo y ha capturado al dragón que es el guardián de la Torre del Saber. Los Caballeros de la Mesa Redonda de las cuatro principales órdenes tienen que ir a rescatar a su rey, salvar al dragón y recuperar la espada. Cada orden tendrá que formar un ejército lo suficientemente poderoso para vencer a Morgana. Esto significa que deben coleccionar armas y algunas cartas mágicas que los protegerán de los ataques de Morgana y su gente.

¿Cómo es la dinámica?

Lo pueden jugar de dos a cuatro personas. Cada jugador representa a una de las cuatro órdenes y tiene un ejército base. Este juego tiene, además, la idea de contribuir con un granito de cultura para que la gente recuerde o aprenda sobre las leyendas artúricas, porque los personajes que aparecen en el juego son propios de la leyenda, con sus nombres verdaderos, como el mago Merlín, el rey Arturo, los caballeros y varios personajes. Además, los nombres de las armas también son los verídicos de la época; entonces, podemos aprender qué es un mangual, una catapulta, una ballesta, una alabarda.

¿Quién gana el juego?

El primero que tiene un ejército poderoso, uno de 100 puntos. Empiezas con un ejército de 40 puntos. Pueden jugar niños a partir de los 10 años, se puede jugar en familia.

Imagen

Alguien podría decir que se trata de una temática anacrónica. ¿Qué responder?

Nada más lejos de la realidad, porque en estos años justamente muchas series que se están pasando por las grandes cadenas de televisión están basadas en lo medieval, como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y tantas otras. Hay un boom de lo que es lo medieval en cine, televisión y en los libros. Y también hay otro boom, y es el boom de los juegos de mesa.

¿Pese al celular?

Sí, me ha sorprendido mucho. En 2002 creé un juego, el primero, que se llama Coleccionista, pero ahora después de 22 años me encuentro con una situación completamente distinta y los amantes de los juegos de mesa están muy organizados, tienen grupos, se reúnen, hacen eventos, ferias.

¿Por qué crees que pasa eso?

Quizás sea una reacción ante tanto celular. Lo que más me satisface de sacar un juego como este es pensar que en algún momento voy a lograr que las familias y los amigos se reúnan y disfruten de la compañía del otro.

En pandemia ocurrió que nos sentábamos en familia a recuperar algunos juegos de mesa olvidados.

Fue en pandemia que, después de 20 años de haber creado mi primer juego de mesa, regresé a los juegos de mesa. Aunque en pandemia creé dos juegos pero virtuales: Muerte en Amadeus y Perdido en la Ciudad, y todavía están en línea.

Pensando en los niños, ¿los juegos de mesa permiten desarrollar alguna habilidad?

Disciplina, porque hay que seguir las reglas. Tampoco debes hacer trampa. Y hay que tener paciencia para esperar tu turno.

También haces crucigramas. ¿Cómo explicar esta vocación tuya por crear?

Siempre me ha pasado que cultivo una actividad y termino por el otro lado; es decir, yo de chico hacía los geniogramas que hacían mis padres, hasta que no era suficiente y quería crearlos. Lo mismo me pasa con los juegos de mesa. Me gusta crear.

Autoficha:

-“Soy Javier Eduardo Salinas Zegarra. Tengo 60 años. Acabé el colegio y estudié Arquitectura, carrera que ejercí como tasador de bienes inmuebles. En algún momento tuve un taller de carpintería, hacía muebles de madera de cocina, clóset. Y a nivel familiar creaba crucigramas”.

-“Mi papá, ingeniero civil, me llevaba a las obras y me gustó. También me gustaba el diseño. Mi hermana era arquitecta. Todo eso influyó para que yo estudie Arquitectura. En la parte gráfica de Al Rescate del Rey, hice el primer borrador, y luego recurrí a un diseñador”.

-“Al Rescate del Rey está en Play Board Game Store, Planeta Lúdico, Fortaleza Lúdica, Cuy Games y Coleccióname y en las redes sociales de La Gran Cruzada Juegos. Tengo en proyecto tres juegos: uno tiene que ver con los crucigramas, el otro está basado en Drácula y una nueva versión de Coleccionista”.

