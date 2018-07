Javier Chumacero: "El Perú puede cambiar si su gente reacciona"

No todo está perdido. Cuando parece que cierta televisión mediocre puede más, cuando sentimos que la educación en varios colegios es fatal, cuando se dice que las nuevas generaciones son indiferentes a su realidad, cuando se espera lo peor, el colegio Jesús de Nazaret de Piura nos da una clase maestra de valores y reacción civil. A través de un comunicado publicado en Facebook, el centro educativo anunció que no participará en los desfiles de Fiestas Patrias como una forma de protesta ante la corrupción revelada en los audios, frente a una justicia “moribunda”, delincuencia “imparable”, violaciones y feminicidios. “Nuestro país está de luto”, se lee en el texto. Conversamos con el director del centro educativo, Javier Chumacero , quien le da luz a un presente que parece sombrío.



¿Cómo nace esta decisión, quién tomó la iniciativa?

Vemos las noticias y vemos nuestra realidad muy de cerca. Y este tema viene de años atrás; solo faltaba que reviente el chupo, como se dice coloquialmente. Y así sucedió. Adjetivos hay muchos. Decimos decir ‘basta ya’, ‘hasta aquí nomás’. Esta decisión implica a los padres de familia, alumnos, docentes, promotores, etc. No vamos a participar del desfile, pero sí estamos dispuestos a ser parte de actividades para protestar por este tipo de acciones. Eso sí, los actos internos que hacemos por estas fechas, todos los años, no los vamos a dejar de realizar. Por ejemplo, haremos nuestro pasacalle.

¿Y cuál ha sido la reacción entre los alumnos?

Favorable, sobre todo en los chicos de secundaria. Se dice que los jóvenes no tienen por qué involucrarse en estos temas, pero claro que tienen que involucrarse. Ellos son el futuro de nuestro país, serán los próximos jueces, autoridades y tienen que saber lo que está pasando. Los chicos están reaccionando. Me dicen: “¡Profe, qué bien!”.



Se dice que los jóvenes, hoy en día, no están comprometidos con la realidad.

Los jóvenes viven en un entorno diferente al que vivía mi generación. Están, lamentablemente, inmersos en las redes sociales, en la televisión basura, y eso es notorio.

¿Qué valores aprenden con esta decisión de no participar en el desfile como forma de protesta por la crisis?

El respeto a nuestros símbolos patrios. Si desfiláramos, lo haríamos frente a instituciones del Estado que están comprometidas con actos de corrupción. Hay que respetar a nuestros héroes. Con esta decisión se aprende sobre honestidad y la necesidad de ser transparentes.

“(Hinostroza y los magistrados del CNM) son unos descarados. Hacerle daño al Perú de esa forma no tiene nombre. No tienen sangre en la cara", expresa el director del colegio Jesús de Nazaret de Piura (Johnny Obregon). “(Hinostroza y los magistrados del CNM) son unos descarados. Hacerle daño al Perú de esa forma no tiene nombre. No tienen sangre en la cara", expresa el director del colegio Jesús de Nazaret de Piura (Johnny Obregon). Johnny Obregón

La posición que ha tomado el colegio también es como una pequeña lección en diversas materias.

Lo primero es que se vive la realidad. Si para el Mundial más de 30 mil peruanos se fueron a Rusia y el movimiento que se vivió en el país fue tremendo, ahora que vivimos una situación muy difícil de terrible corrupción, tenemos que ver la forma de cómo actuar. Con esta decisión, de alguna manera se aprende historia, cultura, arte. Es como una clase de realidad nacional.

¿Por qué es importante que los jóvenes aprendan que es necesario que se oiga su voz?

¿Quiénes van a ser nuestros próximos congresistas? ¿Quiénes serán los próximos jueces? Es más, de aquí puede salir el futuro presidente o presidenta del Perú. Todos tiene una opción. ¿A quiénes estamos formando? Miren la generación que se está formando si nosotros somos apáticos, callados y no decimos nada. Como siempre, nos tapan la boca con cualquier cortina de humo y nos olvidamos. Mientras tanto, los jóvenes se educan conformistas y apáticos. Tenemos que cambiar a esos chicos desde ahora. Hay que hacer el trabajo concreto en el colegio y que se complemente en la casa.

Aunque esta decisión ha sido calificada como antipatriota.

Quienes lo califican de esa forma no conocen el colegio, no saben del trabajo que hacemos no de ahora, sino de hace 25 años. No participaremos del desfile, pero haremos nuestras actividades internas por Fiestas Patrias.

¿Qué falta en los colegios para que actitudes como esta, de alguna forma, se repitan?

Me felicitan de otros colegios, pero, ¿dónde están las otras reacciones? Me preguntan si tengo miedo a represalias. ¿Serían capaces los directivos educativos de quejarse por este tipo de acciones? Sería vergonzoso. ¿Qué de malo estamos haciendo? No es un capricho ni falta de respeto. Hay que reaccionar, no podemos dejarnos pisotear tan groseramente con la actitud de los congresistas y jueces. Hacen lo que quieren con nuestra plata.



Además, esta acción también es contra la delincuencia y los casos de feminicidio.

¡Así es! A nuestras alumnas les decimos que se hagan respetar y a los varones que no tienen ningún ‘derecho’ para agredir a una mujer. Tenemos que, desde pequeños, enseñarles todo esto.

¿Qué le diría al presidente Vizcarra?

Que tome las decisiones correctas en el momento preciso. Que no deje que las cosas se enfríen.

Comunicado que fue publicado en Facebook en que el Colegio Jesús de Nazaret anuncia que no participará en las actividades por Fiestas Patrias (Facebook). Comunicado que fue publicado en Facebook en que el Colegio Jesús de Nazaret anuncia que no participará en las actividades por Fiestas Patrias (Facebook). Facebook

¿Qué les diría a Hinostroza y a los magistrados del CNM?

Son unos descarados. Y son muchos los adjetivos que uno les puede decir. Hacerle daño al Perú de esa forma no tiene nombre. No tienen sangre en la cara. Es repugnante.



¿Qué le pediría al Congreso?

Son poquísimos los congresistas que se salvan. Es una vergüenza. Son los principales causantes de lo que estamos pasando.



Pese a que decimos que el país está de luto por la coyuntura, ¿cómo ve el futuro?

A pesar de todo, el Perú puede cambiar gracias a la reacción de su gente. Si no reaccionamos, si seguimos votando por los corruptos, lamentablemente seguiremos así. Pero tenemos la esperanza de que esto puede cambiar, pero depende de nuestra unión como peruanos.

Autoficha:

- “Tengo 48 años de edad, estudié en el colegio Salesiano. Luego, en la educación superior, seguí Técnica Administrativa. Tengo tres hijos, uno de 21 años, la segunda de 15 años y la última de 14. Éramos cuatro hermanos, porque uno de ellos falleció hace 15 años. Mis padres son los fundadores del colegio”.

- “Mis padres son profesores jubilados, con 35 años de experiencia. Asumí la dirección del colegio porque provengo de una familia de educadores. Mi hermana, que en paz descanse, también enseñó. Es sacrificado, pero tiene sus frutos cuando ves un cambio en los alumnos”.

- “También me dedico al deporte de aventura. He manejado bicicleta de montaña, he sido uno de los pioneros en el ciclismo de montaña en la sierra de Piura. También he hecho tracking y andinismo en Huaraz. Y actualmente soy presidente del Club Moto Enduro Piura, en lo que es motos especiales”.