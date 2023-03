Jaime Bayly presentó su más reciente novela, ‘Los genios’, en la que aborda una de las anécdotas más controvertidas protagonizada por los grandes escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

‘Los genios’ es una obra que recrea los años de amistad y conflicto que existió entre los premios Nobel, escrita desde la profunda admiración que el autor tiene por ambos galardonados escritores.

A manera de promoción, el propio Bayly compartió uno de los principales fragmentos de su novela: el momento en el que el escritor de ‘La Casa Verde’ le propinó un puñetazo al autor de ‘Cien años de Soledad’, un hecho que trascendió y quedó grabado en la historia.

El reconocido escritor peruano promocionó su más reciente novela, que narra los detalles sobre el famoso altercado que tuvieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

“(...) Vargas Llosa no había acudido a esa sala de cine para saludar a García Márquez, menos aún para abrazarlo, tampoco para ver el documental. Había concurrido para hacer justicia con sus propias manos. Era un hombre atormentado por una misión, poseído por las fiebres de la venganza, listo para redimir su honor mancillado”, relata Jaime Bayly desde su casa en Miami.

“Por eso, miró fijamente a García Márquez, apretó el puño como si fuese una granada, como había aprendido a cerrarlos en los pleitos desiguales del colegio militar donde estudió, se puso a distancia conveniente y lanzó un derechazo fulminante, una trompada brutal, un iracundo puñete larvado en meses, un golpe que derribó a García Márquez y lo dejó inconsciente”, continuó.

“Los anteojos rotos, la nariz sangrando por el rasponazo del anillo matrimonial de Vargas Llosa, el ojo izquierdo amoratado. Caído, noqueado y sin conocimiento, García Márquez, su esposa Mercedes, le gritó a Vargas Llosa: ‘¿Qué has hecho, estúpido que le has hecho a Gabito?’”, finalizó el ex conductor de El Francotirador.

Esta sería la novela más ambiciosa de la carrera de Bayly, que llega bajo el sello editorial Revuelta Editores, y es distribuido en Perú por Heraldos Negros.