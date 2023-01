Viene a Lima unas tres veces al año. Llegó a inicios de diciembre para coordinar la muestra fotográfica Faces Perú 001 en KA Concept Store, en Cajamarca 404, Barranco, donde presenta, en alianza con Johnnie Walker, 20 retratos de peruanos que destacan en la moda, como Annaiss Yucra, o en la música, como Nicole Zignago. Exposición que va hasta este jueves 5 de enero. Es Jacques Burga, el fotógrafo peruano que radica en París y ha retratado a figuras como Paris Hilton para Harper’s Bazaar Tailandia o Maluma para la portada de GQ Brasil.

¿Por qué es fotógrafo si estudió Ingeniería Empresarial? De padres formados en Medicina, dice que siempre ha tenido interés por la imagen, por la moda, por la estética, por la belleza. “Pero cualquiera sea la disciplina a la que me dedicara, podía aplicar los negocios”, me dice el fotógrafo que se graduó con honores, en segundo puesto, en la Universidad del Pacífico. Partió a Londres para estudiar fotografía y aterrizó en París para seguir una pasantía en la revista Vogue.

No tiene una contabilidad de la cantidad de fotografías que ha realizado. “Deben ser miles”, dice sobre las imágenes que están almacenadas en más de 10 memorias portátiles. También guarda rollos y negativos para fotografía analógica, técnica que practica y que, asegura, ha vuelto.

-En esta nueva visita al Perú, ¿cómo lo encuentras en el sector que te toca trabajar?

En cuanto a lo creativo, veo muchas más iniciativas, gente que se atreve a ser ella misma y a no seguir etiquetas, hay mucha originalidad.

-¿Dirías que eso es propio de la generación que has retratado en tu muestra?

Sí. En mi generación había un grupo que se atrevía a más y la de ahora aún más. La idea era retratar a las personas que ya no necesariamente quieren seguir un patrón sino sus propios instintos, su propia esencia.

-¿Y ello por qué es bueno?

Sirve para los resultados y también para la paz mental, porque, cuando uno es original, vive más tranquilo y lo que se produce es único, auténtico.

Jacques Burga, el peruano que brilla desde París y expone en Lima. (Fotos Jesœs Saucedo@photo.gec).

-La generación que nace en los 90, como tú, creció en un país que ‘renacía’ luego del terrorismo. ¿Qué tiene esa generación?

Libertad, holgura política y más acceso de la información.

-¿Cómo asumir la tradición en medio de esa búsqueda de la originalidad?

Lo mejor es el balance. Hay una parte de mí a la que le gusta la tradición y otra parte a la que le gusta ir en contra de toda la tradición. En el balance de ambos se puede lograr algo interesante y que sea entendible para todos.

-¿Cuánta distancia hay entre París y Lima?

Una persona en Perú puede tener tanto o más talento que una persona en cualquier parte del mundo. No se puede generalizar. Cada persona puede hablar por sí misma.

-Uno ve el talento de Annaiss Yucra y ella puede haber nacido en París o Nueva York.

Y de eso se trata. Ahora más que antes, lo que importa es tu trabajo y qué estás haciendo que te diferencie de verdad sin necesidad de tener otro tipo de etiquetas.

Jacques Burga, el peruano que brilla desde París y expone en Lima. (Fotos Jesœs Saucedo@photo.gec).

-¿Cómo fue fotografiar a Maluma?

Cuando hago fotos de talentos de talla considerable, las sesiones son más rápidas por la agenda de la persona. Yo me doy cuenta de cuándo una persona se siente cómoda haciendo alguna pose o girando de un lado, pero al final es una conversación no tan literal para que no se pierda la magia.

-Mantener la distancia del fotógrafo y el retratado.

Es una batalla visual, donde cada uno tiene una visión de sí mismo y lo que quiere, y se trata de encontrar un punto medio entre ambos. Pero, para mí, hacer fotos a hombres es más fácil, es más práctico.

-¿Con Paris Hilton fue complicado?

También fue rápido y fácil. Con las mujeres en general hay flexibilidad, lo cual hace que la foto final tenga un toque especial y se pueda jugar más. Fue una sesión de dos horas, al igual que con Maluma. Pero hace poco hice fotos a Diego Luna, el actor y director mexicano, e hicimos las fotos en la mitad de un día. Había sido elegido Hombre del año de GQ España.

-¿Hay claves que expliquen eso que llamamos éxito?

Lo primero es cuánto lo quieres. Lo segundo es la disciplina para tomar decisiones y priorizar.

-¿El talento se logra o viene con uno?

Uno tiene el talento y aprendes a desarrollarlo y a potenciarlo.

-¿Ese fue tu caso?

Siento que tengo algo especial con lo visual, con la estética y la belleza. Y creo que uno nace así.

-¿El arte tiene de negocios?

El arte en sí no, pero uno tiene que encontrarle el lado del negocio. El arte y la belleza no están ligados a nada, pero el entorno hace que uno tenga que darle el enfoque de negocio.

-¿Qué es la belleza?

Es una búsqueda constante. Es la musa que siempre trato de encontrar en cada sesión.

-¿Y la encuentras?

Yo creo que todo el mundo, cada fotografiado, tiene algo bello que mostrar, ya sea algo interno o externo, un momento, un sentimiento.

-La belleza puede ser un gesto.

Exacto. Algo perfecto y real.

-¿Cuál dirías que es el retrato del Perú de hoy?

El Perú de hoy podría estar en los 20 retratos de la exposición que presento. La fotografía del Perú de ahora es la diversidad.

AUTOFICHA:

- “Soy Jacques Burga Aguilar. Mi nombre es una coincidencia que sea francés. Tengo 31 años. Nací en Lima. Terminé el colegio y estudié negocios en la Universidad del Pacífico, y luego estudié Fotografía y Periodismo de moda en Londres, era un curso integral”.

- “Ahora que vuelvo a París, estaré coordinando una exposición de fotografías que se supone sería en marzo, en París. Y bueno, tengo sesiones de fotos con revistas y marcas. Lo que más valoro es la conexión con modelos, talentos, maquilladores, estilistas; aprender”.

- “Me influencia bastante la música disco, los ochenta, me gusta Madonna, el momento de 2005; Pet Shop Boys; también Bee Gees, Air Supply. Y me gusta el pop de los noventa. No he intentado ser músico, pero no lo descarto (ríe); estoy muy influenciado por la música que acabo de mencionar”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR