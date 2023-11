Iván Cruz, el último bolero.

Con una sonrisa pícara podía interpretar “Vagabundo soy” y caminar encumbrado por el escenario, escoltado de apoteósicos vientos. Y con el rostro pétreo hacía lo suyo en “Mozo, deme otra copa”, precedido de punteos de guitarra lastimeros.

Un artista que podía representar a un hombre en la cúspide de su vida o en la peor de sus honduras. El cantante que besó la gloria y abrazó la fama o el pastor evangélico que anunció que ya no necesitaba consumir alcohol o drogas. Pero nunca dejó la sonrisa ni el temple, ni en los momentos más aciagos.

Víctor Francisco de la Cruz Dávila dejó de serlo a los 28 años, cuando grabó sus primeras canciones. Desde entonces, se convirtió en Iván Cruz, el ídolo del bolero que ayer falleció, con 77 años vividos (y vívidos), aunque afectado por la diabetes.

CUANDO VOLVIÓ EL BOLERO

En la década del 70 la balada lideraba en las radios y conciertos. Marco Antonio Collazos, director artístico del sello FTA, le insistió que grabe sus primeras canciones: “Me dices que te vas” y “Mozo, deme otra copa”. Dice que empezó a cantar boleros en contra de su voluntad. “Este hombre me enamoró para que yo hiciera boleros. Al ver las puertas de las disqueras cerradas para mí como baladista, me dejé dirigir por Collazos. Al final de año, se convirtieron en discos de oro, y volvió el bolero”, me dijo en una entrevista que le hice para Perú21, en 2015.

Pedrito Otiniano lo decía: “Iván Cruz hizo volver el bolero”, estamos hablando del año 75. “Mucha gente pensaba que ese Iván Cruz era venezolano, por la forma de cantar el bolero, distinto de como lo hacía Lucho Barrios o Pedro Otiniano, y eso fue lo que pegó”, señaló. Empezó a dar conciertos en todos los teatros, a salas llenas y en la radio lo llamaron el Ídolo del Bolero. “La gente me convirtió en un fetiche. Y no me quedé ahí: año 76, dos discos de oro; 77, otro disco de oro; 78, disco de oro; 79, dos discos de oro, y así seguí…”, detalló aquel día que conversamos en su casa.

EL HIT DE ORO

“Vagabundo soy” es la insignia de Iván Cruz, compuesta por Julio Carhuajulca. Fue parte del décimo disco de oro que recibió. ¿Es el himno de Iván Cruz? “Tal vez se convirtió en un himno de los infieles, de los borrachos (risas)…”, respondió.

Alcanzó 12 discos de oro en cuatro décadas. “Estoy conforme con lo que tengo, con eso viajo por todo el mundo y ya no soy borracho ni perdido”, agregó.

Pero creció en medio de una familia pobre, sin la presencia del padre ni la madre. “Cuando logré la fama, nunca había tenido ese dinero y me mareé y empecé a ‘obtener’ los placeres...”, relató.

¿Se siente valorado? “Sí, amado y querido por mi Perú”. Fueron sus últimas palabras aquella tarde de junio de hace ocho años. Hoy canta desde la eternidad.

Datos:

-Empezó cantando valses a los 11 años. Una tía lo vio y lo llevó a un programa de Radio Central. Su abuelo Víctor de la Cruz, natural de Ayacucho, fue músico y su abuela Virtudes Buitrón era soprano de coloratura.

-A los 16, ingresó a la Marina para ser enfermero. Se graduó a los 20 años y conoció a músicos de la Marina. Fue cantante de la orquesta Latino. A los 28, grabó sus primeras canciones.

