Isolda Morillo: la autora peruana que escribe en chino

Su nombre en chino se pronuncia “Mo Mo”. El primer “Mo” es una abreviatura de su apellido paterno, Morillo. Y el segundo “Mo” significa “burbuja”. Mo Mo es un nombre que le resultó fácil de recordar. Desde hace tres años concluyó que el chino sería su lengua para expresarse literariamente. Una elección que puede resultar extraña, pero que tiene una explicación.

“El idioma chino me gusta mucho por sus características, por su riqueza de ritmo y niveles de complejidad y significados. He construido una identidad de escritora en chino. Cuando escribo, no pienso en español. No es que primero escriba en español y luego me traduzca”, nos dice Isolda Morillo , escritora nacida en Ayacucho que, a los 9 años, viajó a China junto con su hermana menor y su padre, el escritor Juan Morillo, integrante del grupo Narración.

Ha ejercido el periodismo y ha sido corresponsal en Pekín de Associated Press y Televisión Española. Este año obtuvo el tercer premio nacional de poesía Li Bai. En su adolescencia dejó China y se fue a estudiar a Estados Unidos. Luego volvió al Perú para estudiar Arte en la Universidad Católica. Eran los años del terrorismo y tuvo que regresar a Estados Unidos. Actualmente vive en Francia y ha vuelto a su país natal luego de una década.

LETRAS OCULTAS

Hay otra explicación, quizás la más curiosa, de su elección por el mandarín. “Una de las razones por las que escribo en chino es para que mi padre no se entere qué escribo”, ríe al decir esto, pues admite que inicialmente sentía el peso de tener a Juan Morillo como referencia directa.

Isolda Morillo, autora de 'El amante ideal' (Mario Zapata/Perú21). Isolda Morillo, autora de 'El amante ideal' (Mario Zapata/Perú21). Mario Zapata

Conocida en China como poeta, ha incursionado también en la narrativa. En 2016 publicó la novela corta 'El amante ideal'. Esta es la historia novelada de su arribo a China junto con su familia y transcurre también en el Perú y Estados Unidos. La búsqueda de la identidad es el eje de este relato. Sin embargo, ella prefiere no encasillarse en una nacionalidad. “Siempre digo que soy producto de la globalización y de la apertura de China ”, bromea Morillo, quien es considerada la primera autora hispanoamericana en escribir directamente en chino.

Aunque le gustaría que sus poemas y relatos se traduzcan al español, admite que ser leída en nuestro idioma la inquieta. El mandarín es su lengua literaria. “Tengo una residencia permanente en el idioma chino”, dice Isolda Morillo o simplemente Mo Mo.

Datos:

En China vivió junto con su familia en el Hotel Amistad, donde residían los extranjeros invitados por el régimen chino. Allí conoció a los escritores Oswaldo Reynoso (1931-2016) y Miguel Gutiérrez (1940-2016).

- Iselda Morillo se dedica también a la traducción y ha publicado libros a través de su editorial, Cathay.