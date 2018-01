"Con Ishiguro la Academia se limpia la cara luego del premio a Dylan"

El escritor británico Kazuo Ishiguro se encontraba en su despacho cuando recibió la llamada de su agente para decirle que había ganado el premio más importante de las letras: el Nobel de Literatura. “Creí que era una broma. Durante un buen rato no me lo creí”, dijo el incrédulo autor a pesar de que la Academia Sueca ya había anunciado el galardón.

Reconocido por libros como 'El gigante enterrado', 'Cuando fuimos huérfanos', 'Los restos del día' y 'Nunca me abandones', estos dos últimos llevados al cine, Ishiguro comenzó su carrera literaria redactando guiones para series de televisión y pequeños relatos hasta que comenzó a escribir novelas sobre el Japón de la posguerra, el nazismo y los momentos previos a la II Guerra Mundial.

Precisamente, esa vocación por el pasado, la memoria y la carga psicológica que están presentes en sus escritos son las características que destacó la Academia Sueca.

Para el escritor y crítico literario José Carlos Yrigoyen, también sobresalen en la literatura de Ishiguro temas como la desconexión del hombre con la realidad, su incapacidad para maniobrarla, someterla, comprenderla, tal y como subrayó la secretaria de la Academia Sara Danius.

“En sus libros hay una marca común: la de personajes que no pueden entender los caminos que la misma vida les impone, y que terminan, de una u otra manera, desgajados de ella”, explica Yrigoyen.

Asimismo, señaló que el nobel entregado al escritor es un premio justo a diferencia del año pasado. “Ishiguro tiene una obra seria que justifica el galardón que ha obtenido y la Academia se limpia un poco la cara luego del ridículo del año pasado, cuando le concedió el premio a Dylan, una decisión desafortunada y que le causó un mal rato e incertidumbre”, enfatizó el crítico.

Ingeniero de su universo

El actual Premio Nobel es autor en total de ocho obras, en las cuales refuerza su dominio en la prosa. Tal y como señala la escritora Katya Adaui, Ishiguro puede pasar de un género literario a otro. De la ciencia ficción a la fantasía, escribiendo novelas inglesas o japonesas.

“Es un maestro del enrarecimiento, crea ambientes estremecedores, amenazantes. La idea del mundo íntimo y misterioso con un tiempo propio. También es un artesano del silencio”, precisa Adaui. Es momento de sumergirse en los mundos de Ishiguro.

Libros destacados

- 'Un artista del mundo flotante' (An artist of the floating world) publicado en 1986-

- 'Los restos del día' (The remains of the day) publicado en 1989.

- 'Cuando fuimos huérfanos' (When we were orphans) publicado en 2000.

- 'Nunca me abandones' (Never Let me go) publicado en 2005.

- 'El gigante enterrado' (The buried giant) publicado en 2015.



Datos

- Nació el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki (Japón) y a los 5 años emigró con su familia a Londres.

- Estudió Letras Inglesas y Filosofía en la Universidad de Kent.

- Ahora el escritor tiene como plan incursionar en la narración de cómics.

- Esta elección de la Academia marca un regreso a la literatura tradicional tras dos años de selecciones poco convencionales: Dylan (2016) y Svetlana Aleksiévich (2015).

- La novela 'Los restos del día' recibió el premio Man Booker Prize en 1989 y el filme fue nominado al Oscar.

- Tras el premio, el escritor recibirá US$1,1 millones



Premio Nobel anteriores

- Bob Dylan (2016). El cantautor estadounidense recibió el premio en medio de una gran polémica.

- Mario Vargas LLosa (2010). Escritor peruano recibió el máximo galardón después de estar entre los candidatos desde 1980.