Isabela Merced lanza su nuevo sencillo: “Uso melodías que fueron inspiradas en Yma Sumac”

Todo empezó con un incendio en su casa. El hermano mayor dormía y su madre notó que había algo encendido en la habitación. Se acercó, empujó la puerta que estaba entreabierta y encontró a su hijo descansando en medio del fuego. Lo tomó en brazos y salió corriendo. Isabela tenía 8 años y estaba viendo televisión, sin saber lo que ocurría aquella madrugada de verano. Su papá trabajaba como bombero y le comunicaron que había una emergencia que coincidía con la dirección de su casa. Lo perdieron todo.

No había cómo distraerse, el incendio se lo había llevado todo. Pero a Isabela le gustaba el teatro musical. Su madre la llevó para audicionar y quizás como una terapia frente a lo vivido. “Y me enamoré. Conocí a directores que me decían: ‘Oye, tienes que ir a Nueva York para audicionar para Broadway, porque tienes un talento inmenso”, me dice Isabela Merced, la actriz y cantante de madre peruana que protagonizó Dora y la ciudad perdida, fue parte de Transformers y llegó a Netflix con la popular cinta Sweet girl. Ahora acaba de lanzar el single “Agonía” con el productor peruano Kayfex, videoclip que grabó en Ayacucho. Canción que se inspira en el cuento ‘La agonía de Rasu Ñiti’ de José María Arguedas.

Está en Los Angeles, donde vive. Recuerda el incendio donde lo perdió todo. Ella podría afirmar que de las cenizas se hizo; se lo propongo y sonríe la también compositora de 20 años, que a los 10 años debutó en Broadway. Y también recuerda que el hermano mayor que casi muere en el incendio ahora es bombero. “Qué locura, por eso dicen que las cosas pasan por algo”, agrega.





-¿Por qué grabar en Ayacucho?

Fue para celebrar la cultura de Ayacucho, su arquitectura, tantas catedrales, la música hermosa. Hay mucho talento peruano detrás de este video. Me encanta que haya sido una colaboración con alguien como Kayfex, porque él hace música urbana pero también peruana.





-Volviste al Perú para grabar el videoclip. ¿Después de cuánto tiempo volvías?

A Perú regreso cada año, voy a celebrar Navidad y Año Nuevo. Esta vez pasé el Año Nuevo en Ayacucho y viví todos los fuegos artificiales, fue mi momento favorito.





-¿Primera vez que ibas a Ayacucho?

Sí, mi primera vez probando puca picante (ríe). He ido a Iquitos, Cusco, Arequipa y Lima, pero creo que Ayacucho es algo diferente, desde los helados que venden en la plaza. Mi mamá me enseñó todo sobre el Perú.





-¿Cómo llega ella a EE.UU.?

Llegó a Estados Unidos cuando tenía como 16 años, ella quería estudiar aquí. Además, en los 80′s fue muy difícil vivir en el Perú. En el Perú mi mamá creció en Los Olivos. Y ahora hay que levantar al Perú a nivel mundial, hay que sacar al Perú para el conocimiento del mundo. Su comida sí es muy popular, pero hay mucho más que compartir.





-¿Por qué preocuparte por el Perú si tienes una carrera como actriz que va en ascenso en EE.UU.?

Sí pues, tienes razón...





-Alguien te podría decir: “Isabela, vas a perder tu tiempo en el Perú, mejor dedícate a los EE.UU.”.

En Perú hay mucha más historia. En los Estados Unidos ya todo está modernizado. Lo que amo más de Perú es la historia y todo lo que tiene que ofrecer con la comida, la cultura. Me fascinan las historias de los incas. Como artista hay mucho que me inspira cada vez que regreso a Perú. En el aire se siente que hay mucha cultura y riqueza. Admiro que los peruanos trabajan mucho, y eso lo veo en mi mamá.





-¿Escuchas música peruana?

Mi mamá siempre andaba tocando mucha música peruana. Ella es súper fan de Gian Marco y desde ahí me enamoré de las letras de cada una de sus canciones. Soy súper mega fan de la música criolla. También conozco a A.chal, que vive acá en Estados Unidos. También está la hija de Gian Marco, muy talentosa, tiene la habilidad de escribir música como su papi.





-Por lo que escucho en “Agonía”, pensaría que últimamente escuchas bastante a Rosalía.

La admiro mucho, tengo su influencia, pero lo que me gusta escuchar más que nada es R&B, porque te da la oportunidad de cantar como una cantante, porque ahorita con el reggaetón es un poco difícil mostrar tus habilidades vocales. Por eso uso esas melodías en “Agonía” que son altas y que fueron inspiradas en la cantante Yma Sumac, una de las primeras peruanas en EE.UU. que se convirtió casi en una celebridad, tiene una melodía hipnótica, su voz es como una quena, es espectacular, de otro mundo.





-¿Primero quisiste ser cantante o actriz?

Las dos. Yo andaba cantando más que actuando, desde que podía hablar.





-¿En el Perú elegir ser artista es casi un riesgo, en Estados Unidos cómo es?

Depende. No tengo padre famoso, no tengo padre con dinero, crecí en Cleveland, Ohio, donde no había muchas conexiones y de donde es muy difícil salir. Pero hay mucha gente que cuando quiere, puede.





-¿Cómo lo lograste?

No lo hice sola. No fue posible sin el apoyo de mi mamá, de mi comunidad, he encontrado muy buena gente en esta industria de Hollywood y eso es muy difícil. Pero creo que es más difícil en la música que en la actuación. Si eres independiente es muy fácil subir tu canción a Spotify, pero nadie escuchará tu música si no tienes conexiones en Spotify o YouTube. Tienes que amar lo que quieres hacer. Lo que yo quiero hacer como actriz es diferente de lo que quiero hacer como cantante. Como actriz no quisiera que me miren como la actriz latina, quiero hacer un montón de personajes y actuar como yo quiera, por eso voy a empezar a producir mis propias películas. Pero como cantante solo quiero emplear mi creatividad, expresarme, probar diferentes sonidos, perfeccionarme, es mi manera de libertad en esta industria de locura.





AUTOFICHA

-“Soy Isabela Yolanda Moner Pizarro, pero mi nombre como artista es Isabela Merced. Tengo 20 años. Mi madre me puso Isabela porque todo suena mejor en español, y otra opción fue Gabriela. Nací en Cleveland. Después del high school entré a estudiar Psicología”.





- “Desde antes de salir del colegio ya trabajaba en Hollywood. No terminé Psicología porque empecé a trabajar más y no había tiempo, pero quisiera regresar a Psicología porque me gustó mucho; sigo leyendo los libros de la universidad porque me ayudan con la actuación”.





- “En abril empezaré a grabar una película basada en el libro Mil veces hasta siempre de John Green, uno de mis autores favoritos. También tengo dos películas para el verano, una es Padre de la novia, con Andy García y Gloria Estefan; y otra película que se llama Rosaline, que fue grabada en Italia”.





