Isaac León: “El monto que se asignaría al cine nacional no es tan alto”

Era una tarde de 1952 cuando Isaac León Frías entró por primera vez a una sala de cine en La Punta, Callao. Frente a él, Tambores Apaches, un western que lo cautivó y definió por siempre su afición y pasión por el cine. Como un tributo a esa época, León ha publicado el libro '20 años de estrenos de cine en el Perú (1950-1969)' (Fondo Editorial de la Universidad de Lima), que permite conocer un periodo singular en la historia del Perú en el que existía una gran variedad de películas en la cartelera no solo por su origen, sino también por su calidad.

La época que reseña contrasta con lo que es la cartelera comercial actual, donde los filmes son en su mayoría de origen estadounidense.

Y eran pocos filmes nacionales, pero había de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. Suecia, Rusia, Japón, entre otros países. Muy diferente al presente, donde la cartelera es cada vez menos variada. Una de las razones por las que hice esta investigación es que era una época en la que el espectador tenía opciones que ahora no tiene.

Algo que destacar de su libro es el análisis de las características del cine de cada época.

La obra apunta a informar al cinéfilo sobre lo que se veía y también ubicar el contexto cinematográfico de la época. Y mostrar que lo bueno que se hacía en el mundo se veía en Lima.

¿Acaso ha cambiado su entusiasmo por ir al cine?

El gusto se ha mantenido, así como la expectativa de ir y las ganas de esperar con mucha ilusión y deseo una película. A pesar del tráfico, tiempo, salas llenas e incomodidad por los ruidos y uso de celulares, a mí no me alejan de ir a una sala de cine.

Se ha generado un debate sobre el proyecto de ley de la cinematografía y el audiovisual peruano presentado al Congreso, porque busca triplicar los recursos hacia el cine nacional. Los críticos señalan que estos recursos deberían ser asignados a otros sectores más necesitados, como Salud, Educación y Justicia. ¿Qué opina?

Yo creo que el monto no es tan alto. 24 millones 300 mil soles no es una cantidad muy elevada. No creo que se pueda pensar que eso le está quitando (recursos) a Educación y a Salud. Me parece muy poco significativo. He leído incluso que representa solo el 0.01% del presupuesto nacional.

Pero sí está a favor del proyecto de ley.

Sí. Creo que los resultados, tal como se prevén en términos de aumento de plazas de trabajo, rendimiento económico, van a ser muchísimo mayores, y va a haber una utilidad.

El Ministerio de Cultura señala que la norma permitirá que el cine nacional sea más competitivo. ¿Será posible?

El proyecto ayuda, pero no asegura que el cine nacional será más competitivo. Una norma así ofrece las condiciones. Pero creo que es también necesaria la creación de una cinemateca o un archivo audiofónico que preserve y rescate el trabajo hecho en el Perú.

Tenga en cuenta

- León indica que trata de ver todo tipo de películas, pero se le hace cada vez más difícil ver los filmes peruanos.



- “De cualquier género se pueden hacer obras ingeniosas. Pero ciertas películas (peruanas) se ve que son de bajo nivel”, critica.