Isaac León Frías es uno de los más respetados críticos de filmes de la región, y varios de sus análisis publicados en la revista Hablemos de Cine (1965-1984) han sido seleccionados para su nuevo libro El cine en las entrañas. Se trata de una publicación que muestra su vocación y gran amor hacia el séptimo arte.

¿Usted hace críticas desde la perspectiva de un entusiasta o la de un profesional?

Ambas cosas. Como profesional y entusiasta. Para mí, ver el cine es un acto placentero. Es un trabajo realmente intelectual, pero, a la vez, lo considero apasionante. Lo vivo de una forma emocional e intensa. A veces digo que el cine es esa pasión de infancia que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hay algo de niño permanente que ha intelectualizado un poco ese elemento pasional.

¿Todos podemos ser críticos de cine?La crítica, y sobre todo lo que tiene que ver con el cine local, es muy especial. Uno puede escribir sobre Pasajeros (de Morten Tyldum) y estar a favor o en contra, y eso va a tener un poco de efecto en los oídos del realizador y productora. Pero yo creo que la crítica no ejerce una gran influencia. La mayor parte de la gente ve las películas no porque lo dijera el crítico, el otro es un sector minoritario. La crítica es, inevitablemente, elitista, no porque quiera serlo, sino que está esperando un tipo de conocimiento y de valoración que a la mayor parte de los espectadores no les viene ni les va, o no les interesa.

¿Cómo debe ser una crítica?Debe ser un ejercicio racional y pasional también. Pero no debe primar lo segundo. No debe primar el favoritismo. La crítica debe dar argumentos. Tiene que ser una invitación al diálogo con el lector. A dialogar con el que escribe, no para que el que escribe imponga una opinión, sino para que, más bien, persuada al lector en una impresión que tiene acerca del filme. La crítica tiene que ser honesta pero no complaciente. No condescendiente, no intentando no caer mal a la gente. Pero nunca puede ser ofensiva.

El cine peruano hoy produce películas más comerciales. ¿Qué le parece esto en comparación con años atrás?Es diferente, porque se constituyen en un espacio que antes no existía para un cine comercial de más público que explora principalmente la comedia y el terror. Este último no ha logrado superar el reto de presentar fórmulas de horror más locales, el que se hace es muy imitativo. La comedia, en cambio, sí se asocia a personas o situaciones más locales y por ahí se están intentando encontrar metas más propias. Me parece que hay formas muy poco creativas y se sigue intentando esa línea.

¿Y qué del cine de autor?El año pasado ha dado películas que son casi propuestas radicales: Solos, Videofilia, Extirpador de idolatrías, que son duras para el público. Pero están faltando formas más intermedias. Una película más comunicativa. Como la argentina Gilda, un filme muy interesante. Y estoy de acuerdo con que demuestra cómo se puede hacer un melodrama bien hecho aquí en la región.

El cine en las entrañas incluye críticas y ensayos de Isaac León, así como una atractiva lista de los diez estrenos más interesantes entre 1965 y 1984.

Isaac León es un cinéfilo que solo puede ver las películas en salas en donde haya un reflector que muestre una imagen adecuada del filme. Tal y como el realizador quiso que el espectador la vea. Ese placer lo mantiene también para ver diversos sus filmes favoritos, una y otra vez. Siempre que pueda mantenerse las condiciones adecuadas para proyectarlas.

A continuacíón, una lista de filmes esenciales del respetado crítico de cine:

- Psycho (Alfred Hitchcock) – Vertigo (Alfred Hitchcock)

- The Birth of a Nation (D.W. Griffith) – The cabinet of Dr. Caligari (Robert Wiene)

- Citizen Kane (Orson Welles) – The blue angel (Josef von Sternberg)

- Ladri di biciclette (Vittorio De Sica) – Roma città aperta (Roberto Rossellini) – Stagecoach (John Ford)

El escritor también nos contó que le interesa los trabajos de directores como Martin Scorcese (Taxi driver, Goodfellas, Raging bull), Wes Anderson (The royal Tenenbaums, Rushmore, The life aquatic with Steve Zissou), Paul Thomas Anderson (There will be blood, Boogie nights, Magnoloia), Quentin Tarantino (_Pulp fiction, Kill Bill, Reservoir dogs), Kathryn Bigelow (The hurt locker, Zero dark thirty, Point break), Ana Katz (La novia errante, Mi amiga del parque, Los Marziano). Guillermo del Toro (El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, Pacific Rim), Alejandro González Iñárritu (_Amores perros, Babel, Birdman, The revenant).