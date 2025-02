Irina Goudkova: “El patrimonio peruano lo valoran más los extranjeros que los mismos peruanos”

De Kazajistán a Tarapoto. Irina Goudkova fue una estudiante rusa en la facultad de Economía de la Universidad de Moscú. Y ahora es una empresaria hotelera en el corazón de San Martín.

MIRA: Augusto Effio: “La criminalidad nos ha derrotado”

Lidera el Hotel Sachakuna de capitales suizos, que promueve la sanación con plantas medicinales del Amazonas. Proyecto que se realiza en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Cámara de Comercio de Suiza en el Perú, los ministerios del Ambiente y de Cultura de nuestro país, entre otras instituciones que velan por la sostenibilidad de la naturaleza.

En ese tránsito de Rusia al Perú, en Italia se convirtió en una promotora del glamoroso mundo de la moda. ¿Cuántas vidas tuvo Irene para vivir tanto?

¿Cómo llegó al Perú?

Antes de Perú conocí América Latina hace 20 años, cuando llegué a Brasil, donde hice mi casa y un resort en la playa.

¿Y por qué llega a Brasil?

Porque me gustaba el mar y el sol. Mi sueño siempre fue vivir en un país con mucho color.

¿Tanto como para cruzar el Atlántico?

No me importó. Yo estaba en Italia desde el 88; soy más italiana que rusa; en Italia fui persona pública, trabajé en la moda, en la televisión, enseñé ruso y me enamoré de un siciliano. Y también empecé a trabajar en el sector del turismo en Roma. Hice mi compañía de moda y gané mi primer millón de dólares. Llegué a conocer a Silvio Berlusconi.

¿Por qué dejó todo eso para venir a Sudamérica?

Aún soy embajadora de la Fashion Week de Montecarlo y presidente de una de las compañías más importantes de moda. Pero cuando nació mi hija, hace 18 años, yo pensé que quisiera tener una casa en la playa y dedicarme a ella. Y a las finales llegué a Brasil porque ahí tenía una amiga. También entré al mundo de la espiritualidad. Yo tuve un tumor mortal. Busqué un médico en Suiza que me dijo que podía tratarlo con medicina natural, y elegí ese tratamiento. Y salí muy bien: las plantas me salvaron la vida. Entonces, quise cambiar mi vida. Estudié sobre las plantas en India y Brasil. Hasta que un día me enteré de la medicina ancestral en Perú. Entonces, decidí hacer un viaje turístico al Perú. Luego ya hice un grupo de amigos y llegué a Tarapoto. Escuché muchas cosas interesantes para mi transformación interior. Mi misión en la vida pasó a ser salvar bosques y curar a la gente.

¿Por qué eligió a Tarapoto?

Porque encontré un microclima muy diferente de toda la selva Amazónica. Está entre volcanes. Yo le llamo la Montecarlo de la selva, misma temperatura y muy agradable. Tarapoto es una joya de la selva. Entonces, quise crear algo en Tarapoto, un paraíso, poniendo toda mi experiencia del arte, de la moda para conservar y salvar.

Imagen

Existe el prejuicio de que el mundo de la empresa y la moda son como opuestos al tema de la sanación, a lo natural.

No, en lo absoluto. Moda y arte es el mejor medio para comunicar. Con la moda puedes comunicar cualquier cosa, porque eres público. Yo estoy comunicando salvar la floresta por medio de la moda y el arte. Mira (señala a su pantalón), esta es la cultura shipiba, de Ani Álvarez Calderón.

Y el arte kené de Sara Flores llegó a Dior.

Y hay una exposición en Madrid con Christian Bendayán. En la Bienal de Venecia también llegó este arte indígena. Por eso cada cabaña que estoy haciendo en el hotel es un mundo de cada cultura. Hoy son seis cabañas y cada una tiene un nombre de cultura y su cerámica, trajes y plantas medicinales. Y cada detalle es exactamente como fue cada cultura ancestral. Hay que conservar las culturas vivas.

¿Parte de la experiencia en el hotel es tener sesiones de sanación?

Hay que conocer el mundo Amazónico. Y sí, en el hotel no tengo ni licor ni televisor. Tengo un chef que está haciendo recetas amazónicas y saludables. Tengo una sala de deportes hecha con madera, la hizo un escultor de Lamas, es una obra de arte. Toda la arquitectura tiene hojas para captar la energía del cosmos. También hemos hecho una laguna y un mirador para tener una experiencia de yoga y meditación. Combinar la medicina académica con la ancestral para no perder todo este patrimonio que tienen en el Perú y que está poco valorado. Lo valoran más los extranjeros que los mismos peruanos. Por eso el hotel se llama en quechua Shachakuna, bosque mágico.

Dejó Rusia y cruzó el mundo hasta la selva peruana. ¿Qué piensa del trayecto que ha recorrido?

Soy feliz. Después he descubierto que tengo más sangre andina (ríe), me lo ha dicho una maestra que lee pallares. Es un llamado de sangre, porque de otra forma no me lo puedo explicar. Y para entrar en la selva he invertido demasiado, yo ya le llamó la ruta de diamantes, porque he tenido que vender mi colección increíble de joyas para invertir acá. La fortuna de mi vida, mis joyas las he invertido en el Perú, porque creo que es algo que va a ayudar, sobre todo ahora en el momento del cambio climático, que están quemando la selva. Y si uno no hace un pequeño paso, no demuestra que se puede renacer. No solo estamos haciendo turismo ecosostenible, sino también armónico, donde se trabaja con plantas para la salud. Y todo es natural. Estamos haciendo baños ancestrales con las plantas, y las personas dicen “aquí me siento bien”. Mi filosofía es que uno llega a la selva a curar tu espíritu y tu físico. El cerebro tiene que descansar, este es un lugar de más de cinco estrellas.

Autoficha:

“Tengo 59 años. Soy residente de tres países: Suiza, Brasil y Perú. Mi madre era rusa y fue viceministra de la Industria Ligera de Kazajistán, pero esa oficina fue trasladada a Moscú y nos mudamos. Mi papá era polaco y físico nuclear, trabajó en producción de energía atómica”.

-“Yo quería ser periodista, pero tuve más puntos en física y matemática. Estudié Economía en la Universidad de Economía y Comercio de Moscú. Después del comunismo en Rusia todo fue más libre; por ejemplo, para el emprendimiento privado. Pero ahora no volvería a Rusia”.

-“Me siento más italiana que rusa, pero ahora me siento más peruana que los peruanos (risas). Por eso estoy investigando la historia y la cultura de acá. Hay peruanos que me dicen que conozco más el Perú que muchos peruanos. Perú para mí es el país más interesante del mundo”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: