Su relación con la cámara no fue siempre frente a ella. Pensaba en videos raros. Su equipo de producción y actores lo conformaban los primos y las personas que trabajaban en casa. Alguna vez creó un video al que llamó The Closet, donde una chica penaba, inspirado en El Aro. Otro día fue un videoclip; la escena era una muralla con sillas de plástico, una máquina de humo y un universo casero de zombies. Detrás de cámara estaba Ioanis con 13 años.

Pero el adolescente también fantaseaba con tener un restaurante donde experimente con la cocina o un gimnasio donde pueda entrenar sobre agua. La imaginación aterrizó primero en la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, con una escala en Administración y estudios paralelos de Diseño Gráfico en Nueva York y fotografía en Lima. Llegó a dar clases y, finalmente, egresó para convertirse en gerente de una corporación.

No fue suficiente. Renunció y se transformó en youtuber bajo el sello de las primeras letras de su nombre: iOA. Es uno de los youtubers peruanos más populares, también uno de los más osados. Su canal supera los 650 mil suscriptores, cuenta con 11 videos que sobrepasan el millón de visualizaciones; y todo gracias a sus seguidores, a quienes llama ‘Mijirritos’, pero sobre todo gracias a la creatividad y audacia, como de pronto un día viajar a México y grabar en el restaurante peruano de la estrella mexicana del YouTube Luisito Comunica, o la producción de Glotópolis, parodiando un programa concurso y donde regaló 10 mil dólares.

Recuerda cuando era niño y le costaba hallarse en una cámara de video. “Lo más difícil era estar frente a cámara, porque recibí mucho bullying de niño; no me gustaba ser visto”, me dice desde su casa, donde guarda reposo mientras se recupera del COVID y planifica su primer video de 2022.

-Desde la ignorancia se cree que un youtuber ‘solo’ sube videos. ¿Cómo es en tu caso, siendo economista?

Ser youtuber es un emprendimiento. He tenido que pasarme a la formalidad, porque al comienzo fue como un hobby, que al final le dediqué tiempo completo, conforme vi viendo que comenzó a subir y creí en mi visión y en lo que queríamos construir con mi equipo. Tienes que constituir una empresa, manejar todo el tema legal y contable súper bien, abrir una cuenta bancaria. Contrato gente. Tengo personas en planilla y una oficina. Hay personal de limpieza, horarios de oficina. Respetar la cultura que quiero construir. Eso involucra mucha disciplina. Pero así como un emprendedor, tengo que estar 24/7 ‘seteando’ nuevos objetivos y resolviendo problemas.

-En la otra cara de la moneda está el personaje de los videos, que es desatado, histriónico, que inventa palabras. ¿De dónde viene eso?

Siempre he sido así. Me gustan las experiencias intensas en todo sentido. Me gusta todo mucho más dramático y a lo grande, sin que se sienta forzado. Busco que todos los proyectos que hagamos sean como hitos. Y se viene el nuevo video.

-Hace un mes que no subes un video.

Sí, ya lo van a entender cuando vean el video. Yo quería que este video sea sí o sí el primer video que lance porque es un gran paso para mí. Vamos a regalar algo que nunca pensé que íbamos a poder regalar en mi canal.

-¿Un carro, una casa?

No lo puedo decir. Será una mecánica especial. Es el premio más grande que he dado en general. Estamos ausentes, pero estamos trabajando en lo que se viene.

-¿Cuándo se estrena?

Estamos viendo si será el 20 o el 27 de febrero. Vamos a cambiar la identidad gráfica del canal. Estamos haciendo un montón de cambios y cosas interesantes que van a ver para recibir el 2022 con un paso más adelante.

-¿Qué es esencial para un youtuber?

Crear contenido siendo auténtico es lo más importante, con base en las cosas que te hacen único; de hecho comencé a mostrar mis palabras (‘sugars’, ‘mijirritos’) porque siempre las decía pero hacia adentro; otra cosa que es súper importante es ser innovador, tienes que tratar de estar un paso más adelante de tus ideas: si tienes una idea, ya sabes que es una base y es predecible y tienes que hacer algo aún mejor o más elevado; y la tercera cosa es tener mucha perseverancia. Parte del éxito que hemos tenido es porque tomé la decisión de no tirar la toalla nunca y simplemente avanzar. Tengo mis sugars (que pagan una membresía) que me permiten pagar costos fijos, como alquileres, sueldos, oficina, porque el pago de YouTube es bajo y no podría cubrir todo; y el tema de las marcas cada vez hay más.

-¿Hoy un adolescente les puede decir a sus padres “quiero ser youtuber”?

Yo creo que no. Sí fomento que los creadores de contenido estudien porque tienes que saber de empresa, comunicaciones, marketing. Segundo, y quizás es el problema de la gente muy joven: no están tan curtidos como para ignorar los comentarios negativos.

-¿Ese fue un problema para ti, al comienzo tuviste mucho hate?

Gracias a Dios, el apoyo y sentimiento positivo es mucho más grande que el hate. Quizás porque he hecho demasiada terapia psicológica a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que las personas que hacen el bullying o el hate cibernético son como una cadena de dolor o agresión, son personas que están hablando desde un lado de víctimas; es difícil que una persona que esté bien, sana y contenta con su vida esté enfocada tanto en lo negativo y te lo diga de una manera tan dura.

-Me cuentas que recibiste bullying de niño.

Se podría decir que me faltaba calle. Me comencé a cerrar y me aislaba de la gente.

-¿Cómo te fastidiaban?

No me gustaba jugar fútbol, quería jugar mundo con las chicas. Era niño y no sabía que mundo definía que seas gay o niña, o que fútbol te hacía hombre. En paralelo, todas mis inseguridades me las comía con comida y comencé a engordar, y tuve una época que estaba gordito y me retraía socialmente; sentía que la gente me consideraba menos. Era bien inocente y nada agresivo.

-¿Qué hizo que te encuentres contigo mismo y sepas que tienes un valor, o varios?

Fue el tiempo y la unión familiar. Y también la unión con tu familia escogida, que son tus amigos más cercanos, que me ayudaron muchísimo en construir en mí un valor, darte cuenta que al final lo que te dicen no es lo que eres. Al salir del colegio obtuve reconocimientos de profesores, tuve un buen trabajo, enseñé, cosas que fueron reconfirmando el valor que yo tenía.

-Hoy te veo en YouTube y eres también como un niño.

Eso me dice mi psicóloga. Inocencia, ganas de explorar, curiosidad, jugar. He aprendido a aceptar a mi niño.

-Es como si estuvieras reconciliándote con el niño que sufrió bullying.

Sí, porque al final no pude ser un niño así cuando era niño. Por eso para mí es importante ser auténtico, innovar y ser perseverante.





AUTOFICHA:

- “Soy Ioanis Patsias Morales. Tengo 33 años. Nací en Lima. Salí del Newton y entré a la Pacífico a Administración; de ahí me pasé a Economía. Fui jefe de Marketing de Cyzone (Belcorp). Me tendrían que poner demasiada plata para volver a un puesto gerencial”.

- “El mundo corporativo igual me gusta, pero hoy gano más generando contenidos, solo que invierto la plata. Son como 180 videos que llevo publicados hasta la fecha. El canal está desde 2016. El video con más visualizaciones tiene más de 3 millones, el de ‘El Ayuwoki’”.

- “Tenemos 11 videos que tienen más de un millón de vistas. Quiero traer la esencia de programas del pasado que me gustaban cuando era niño, obviamente renovados, cosas inspiradas en lo que era MTV, programas como Next. Y tengo proyectos en el mundo de la moda y en la comida”.





