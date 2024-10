Instinto del ruido | Movida21

En español, una segunda negación no anula la primera, sino que la enfatiza. Es un rasgo no tan común en otros idiomas que puede resultar significativo. Es así en el caso del festival No Nunca, a llevarse a cabo el 26 de octubre, que agrupa a 16 propuestas inconformistas y experimentales del circuito underground peruano.

El nombre proviene del título de la canción de la agrupación ochentera de punk electrónico T de Cobre. Experimentación y rebeldía. Lo que es el credo de los actos convocados para tocar en dos escenarios por los productores Buh Records, Deshumanización y Chuma Puputi.

Por un lado, el ruido. Representado por el eggpunk de Super Fuzz o Antibióticos, abanderados de una nueva generación, y por la distorsión más industrial de los ya recorridos Liquidarlo Celuloide. O la disonante mezcla de poesía y noise de Ansialítica. O la performance ruidista acompañada de cilindros y fierros de Haiti Bon Aire.

Por otro lado, el vuelo. Con propuestas shoegaze, como la de Sueño Púrpura o Los Membrillos. O la arrulladora caricia del pop de Susana Fátima o de los trujillanos Tomyor.

Por último, lo electrónico. Carlycore con traumas sintéticos de latincore (licuado de ritmos latinos con electrónica rupturista) y otros terrores digitales, como los del consagrado Necrosante o los de Fabrizio Tapia. Y, dentro de ello, el ritual del baile. No superficial, sino goce de teclas encendidas, como lo de Ballet Mecánico, o el denso hardcore techno del novel Drugstorecoreboy.

Ética del caos

Una doble negación. Una declaración de principios. Son grupos de una propuesta más inestable, ruidosa, no necesariamente amigable, con preocupación más estética que comercial. “Con actitud desestabilizadora”, comenta Luis Alvarado (Buh Records), quien lleva cerca de dos décadas visibilizando en eventos y publicaciones discográficas la escena alternativa.

“El espíritu es nunca estar alineado con el mainstream”, dice Mauricio Moquillaza (Deshumanización), uno de los productores, quien lleva más de un lustro organizando conciertos underground. “No conformismo”, agrega quien también tocará con su proyecto personal.

¿A qué le dicen no estos artistas? “A una homogenización, a una estandarización”, dice Alvarado. “Son voces desde la urgencia. Artistas con una sonoridad sin filtro. Son profesionales en ser amateurs. Es un sonido lúdico, catártico en sus momentos de bulla, aventurero”, suma Vigo Souza (Chuma Puputi), quien ha podido congregar a una nueva movida en el último año.

Imagen

Crudeza, desesperación creativa, incluso un sentimiento lo-fi, como el de The Faites y otros. Y que se note en su trabajo. Y que se transmita al público. Una convergencia de escenas que encarnan el propósito de desencajar.

¿Cómo se define la paleta sonora del festival? “No por los géneros, sino por un tipo de escena: alternativa, medio freak. Todos en su estilo son una rareza”, dice Moquillaza.

Sin ceder un paso, sin claudicar, comentan los organizadores. Pese a que no es fácil contar con un refugio para lo atípico, para derribar moldes y despertar conciencias estridentes.

¿Por qué se necesitan eventos como este? “Es necesario poner a conversar a las generaciones. A veces los artistas más experimentados están alejados de lo emergente”, dice Alvarado, quien considera que es vital un espacio que no tenga que adaptarse a modas o a demandas de grandes festivales.

“Son escenas que trabajan en paralelo. No es como antes que los punkies están por allá y los etéreos por allá. Todos se pueden referenciar en algo del otro, y no es algo ajeno para el público”, plantea Moquillaza, quien comenta que es un festival valioso por su apertura mental, “para romper barreras estéticas, prejuicios”.

“Lo colectivo es imperdible en el arte; si no armamos una movida colectiva dentro de la bulla y la insumisión, no se va a concretar mucho y no podremos tener una conciencia de qué podemos lograr”, indica Souza.

-El festival No Nunca será desde las 6 p.m. en Expresarte (Chota 1508, Centro de Lima). Preventas: S/35. Día del concierto: S/45.

