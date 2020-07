¿Es posible imaginar una sala de teatro con butacas infinitas? Esta posibilidad existe en la virtualidad y la da Instagram. La red social más popular del momento se ha convertido en un soporte inesperado y conveniente para el teatro en tiempos de pandemia sin límite de espectadores.

Es importante diferenciar que no nos referimos a la transmisión de un video grabado de una obra de teatro por la red social, como lo viene haciendo la televisión, nada más lejano, estamos hablando de teatro en vivo con el lenguaje de Instagram, capaz de crear la misma sensación que provoca en la realidad y de mantener a un público atento, emocionado y pendiente del desarrollo de la ficción. Y un plus: el público puede comentar y dejar emoticones mientras sucede la transmisión y los actores lo pueden ver en el instante.

Conexiones sin filtros

El reconocido actor Javier Valdés es uno de los principales impulsores. Con la productora La Sangre Live han creado desde el inicio de la cuarentena alrededor de 16 obras teatrales, la mayoría en Instagram. Tal ha sido el éxito que solo este mes estrenará cinco creaciones por esta red social, son una especie de microteatro con una duración de 20 a 30 minutos. Sorteando los posibles problemas de conexión característicos de la internet peruana, aunque preparados para todo, Valdés recurre al trabajo en Instagram con la naturalidad de un experto millennial.

“Analizando la situación del teatro, nos dimos cuenta que lo que se estaba haciendo era presentar obras grabadas o lecturas dramatizadas. A raíz de eso decidimos escribir obras para el formato de Instagram. Nuestra productora ha nacido con la intención de posicionar el teatro virtual --online o live--, una propuesta que surge, evidentemente, en estos momentos de crisis, pandemia y confinamiento”, nos dice Valdés.

Javier Valdés y Daniela Mayuri en "Hotline", teatro por Instagram Live. (Video: La Sangre Live)

No es la primera vez que el actor y director vive una crisis, sabemos que no es fácil hacer teatro en nuestro país donde buscar recursos para mantener el arte es deporte nacional. Pero, sin duda, para él como para el resto de la sociedad, esta realidad ha trastocado todas las certezas. Viendo el lado positivo, nos dice Valdés que “las crisis siempre producen grandes cambios, lo hemos visto a través de la historia y no somos ajenos a eso. Nos hemos quedado sin poder trabajar y de pronto ha aparecido la opción de hacer teatro online. Al principio todos negaban esta posibilidad, pero ahora la están haciendo”, afirma el actor con entusiasmo.

Sin distancias ni límites

En Instagram ––y en el teatro online–– tampoco hay límites temporales ni geográficos, una muestra de ellos es la obra Cuelga tú protagonizada por Alessandra Fuller y Jerónimo Bosia. Este último se encuentra en Argentina y ha ensayado remotamente. La distancia, esta vez, no significa un problema sino una posibilidad.

Fuller afirma que el teatro virtual, definitivamente, no reemplaza al teatro, pero sí es una alternativa, como lo es Instagram: “Es como una rama tecnológica del teatro y netamente virtual. Tiene ciertos componentes teatrales muy completos, totalmente inspirados en el teatro, y un escenario nuevo, lúdico y dinámico. Cautiva porque toma una herramienta con la que estamos familiarizados: Instagram. Me resulta muy interesante”.

Alessandra Fuller y Jerónimo Bosia protagonizan "Cuelga tú" que se estrena hoy por Instagram Live. (Foto: La Sangre Live)

Al principio le generó incertidumbre porque se trataba de algo desconocido; sin embargo, disfrutó el proceso de adaptación. “He visto diferentes propuestas por Zoom, pero por Instagram veo un código más amigable, eso lo tiene a favor. Además, el público puede comentar en el instante. No me había percatado de ese detalle, pero recibir comentarios durante la actuación en vivo y emojis fue sublime”. Fuller siente que esta interacción del público es el equivalente a las risas y aplausos de la sala teatral: “Yo estaba convencida que no se podía sentir lo mismo que en el teatro, pero me sorprendí completamente con la retroalimentación del público, algo que Zoom no tiene de manera tan directa. Se genera esas energía bonita que surge en una sala de teatro que es casi mágica”.

Alessandra Fuller invita al público a ver su obra por Instagram Live

En los últimos meses obras como Hotline o Cuelga tú son parte de esta ebullición del teatro que está experimentando con las herramientas digitales que se tienen al alcance, preocupándose siempre por mantener contento y satisfecho al público. Ahora, somos espectadores que, al estilo de los hackers, entramos en la virtualidad, observando como voyeurs, el otro lado de la pantalla.

Más información

Cuelga tú

Es la historia de Diego (Jerónimo Bosia), un joven universitario acorralado en una relación amorosa con Karla (Alessandra Fuller). Ambos viven una relación a distancia y enfermiza en medios de la pandemia.

Estreno viernes 3 de julio, 8 p. m. Fechas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 de julio

Duración de la obra: 25 minutos. Entrada: 20 soles.

Link de pago: https://wa.me/c/51950109691. Más información: @lasangrelive

Hotline

Javier Valdés interpreta a un coronel que acaba de perder a su esposa a raíz de la Covid-19. En su soledad realiza una llamada por una ‘línea caliente’ y así conoce a Polly (Daniela Mayuri). Dirección de David Ames.

Funciones: sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, 10 p. m. Vía Instagram Live a través de grupos cerrados. Entradas por la cuenta de Facebook o Instagram @lasangrelive Información en @lasangrelive. Duración de la obra: 25 minutos.

