'La Independiente, Lima': Así será la segunda feria de editoriales peruanas

Cuarenta editoriales independientes de 11 regiones del país, más de 70 actividades culturales como presentaciones de nuevos libros, invitados internacionales, talleres, conciertos y mucho más se realizarán ' La Independiente, Lima', la segunda edición de esta gran feria editorial que se realizará del 20 al 29 de abril.

Entre las 40 editoriales que participarán en ' La Independiente, Lima' estarán lo mejor de la producción de Loreto, San Martín, Arequipa, Cusco, Moquegua, Huánuco, Junín, Ancash, Puno, Lambayeque y Lima.

Este evento también contará con la participación de importantes invitados internacionales como la narradora colombiana Margarita García Robayo, ganadora del Premio Literario Casa de las Américas 2014. García llegará a ' La Independiente, Lima' para dictar un taller de Escritura Creativa dirigido al público general y a presentar su libro 'Primera persona'.

Margarita García (Colombia). Difusión

También participará la colombiana María Osorio, una de las editoras más importantes y admiradas en la región, que en 2017 ganó premio BOP (Bologna Prize Best Children’s Publisher of the Year) por su trabajo como editora de libros infantiles y juveniles. Osorio realizará un Taller en gestión editorial de Literatura Infantil y Juvenil y una sesión de Clínica Editorial, en donde dialogará con los editores y sus libros para dar un diagnóstico de su producción.

Asimismo, está invitado el escritor mexicano Carlos Velázquez, conocido por su visión particular de la realidad en el norte de su país. El escritor presentará su libro 'El pericazo Sarniento' y participará en un encuentro de Literatura en el recinto penitenciario de Lurigancho.

Entre las más de 70 actividades culturales de 'La Independiente, Lima', destaca el homenaje al poeta peruano Eduardo Chirinos (1960-2016), una de las voces más reconocidas de la Generación del 80. Chirinos fue ganador de la Segunda Bienal de Poesía Copé (1984), Premio Casa de América de Poesía Americana (2001) y Premio de Poesía Generación del 27 (2009).

Homenaje a Eduardo Chirinos (USI). USI

El homenaje al autor de 'Cuadernos de Horacio Morell', 'Breve historia de la música' y 'Mientras el lobo está' será el doming 29, a las 4 p.m.

Otras actividades incluyen la presentaciones de 50 libros de diversos géneros como cuento, novela, poesía, ensayo, testimonio, cómics, libro ilustrado, etc., los cuales tratan temas variados como el mundo andino, la amazonía, estudios de género, literatura infantil y juvenil, terror y nuevas tendencias.

Novedades literarias en 'La Independiente, Lima' (Difusión). Difusión

Entre las novedades literarias están 'Taca Taca' de Yero Chuquicaña, '¡Apagón!' de La Lá y Alonso Núñez, 'Survival grand funk' de Luis Hernández, 'Antología Horror queer', 'Pessoa por Wong' de Julia Wong, 'La cita' de Alexandra Torres, entre otros.

Además, se realizarán recitales de poesía, actividades infantiles y talleres de edición de libros como el que realizará Conecta Editorial, del lunes 23 al sábado 28 (10 a.m. a 1 p.m.), Encuentro Nacional de Editoriales Independientes (sábado 21 y domingo 29, 10 a.m.), y '¿Cómo llegan los libros al mundo?' a cargo de Teresa Marcos (España). El jueves 26 a las 3 p.m.

Asimismo, no se pueden perder el Taller de humo gráfico a cargo de Carlos Lavida (viernes 27, 3 p.m.) y Consejos para crear cómics que rompan el molde y el cliché con lo tradicional con Giarcarlo Román (sábado 28 a las 4 p.m.).

En 'La Independiente, Lima' también se realizarán espectáculos musicales los sábados y domingos, en donde se presentarán los artistas Susana Baca (sábado 21, a las 9 p.m.), La Lá (domingo 29, 7 p.m.) y Rafo Raez (domingo 22, 9 p.m.).

Susana Baca estará en 'La Independiente, Lima' (Mario Zapata/Perú21). Mario Zapata

También se presentarán Carolina Aráoz, y Consuelo Jerí y Marino Martínez (viernes 27, 9 p.m.); y también Amadeo Gonzales, y Astrid y Rodrigo Castillo (sábado 28, 9 p.m.).

Este importante evento cultural se realizará del 20 al 29 de abril en la Sala Kuélap del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja). Desde las 3 p.m. hasta las 10 p.m. Ingreso libre.

