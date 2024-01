Javiera Limarí y Julio Andrade (Jules Drade) son parte del grupo Imperio Bamba, una banda que fusiona sabrosos ritmos latinoamericanos desde el corazón del Reino Unido. Sonidos que tienen como eje la chicha psicodélica. Una chilena y un peruano unidos por el amor (también a la música). Dejan el frío de Londres para visitar Lima, donde ofrecerán un concierto el 19 de enero, en Selina de Miraflores (Alcanfores 465).

¿Cómo nace Imperio Bamba?

Julio (J): Este proyecto nace por una búsqueda de querer hacer música latina en Inglaterra. Conocí a Javiera hace 7 años en un pub donde estaba tocando con mi banda. La invitamos a cantar y fue amor a primera vista. Estamos casados.

Javiera (JL): Radicamos en Londres y tratamos de mostrar esa fusión que hacemos de música psicodélica, rock, pero con cumbia, chicha, afroperuano, un poco de merengue, salsa. Mezclamos las cosas que más nos mueven. Nos gusta mucho la fiesta, nos gusta mucho bailar, compartir la alegría. Es un contraste bien fuerte porque Londres es supergris y difícil. Solo se trabaja y trabaja, entonces buscamos generar ese espacio de pausa y de disfrute para compartirlo con otras personas. Eso nos motiva a seguir creando y a seguir mejorando nuestro show, que es un momento como de liberación.

Julio, tú vienes de una familia de músicos. ¿Es difícil hacer música y vivir de la música en Londres?

(J): Acá en Inglaterra uno puede vivir de la música sin ser famoso, uno no necesariamente tiene que ser famoso para poder dedicarse a ser músico a tiempo completo. Tiene que ver mucho con el sistema que hay acá, que es un sistema que tiene mucho más apoyo social; entonces, hay una cama en la que uno se puede tirar si es que se quiere arriesgar a ser músico. También está la confianza que te da un país que es una cuna de músicos, pero brillantes. Entonces, cuando yo iba a tocar a los bares veía la competencia, por decirlo así, pero la gente que tocaba conmigo tenía un superbuen nivel, cosa que me obligó a mí a ensayar, a preocuparme, a tomármelo más en serio. Si tú quieres entrar a ese ruedo, tienes que tomártelo en serio.

El video de su versión de “My favorite things” ha tenido una gran acogida en YouTube. Como que sintetiza el estilo de ustedes.

(J): Es una canción que nació por la época en la que empezamos a formar Imperio Bamba con un amigo chileno, Benjamín Varas. Nos propuso la canción y el arreglo, entonces la empezamos a trabajar y después de mucho tiempo la grabamos. Sentimos que era importante hacerle un video, entonces nos contactamos con un amigo español, David. Teníamos una idea de una historia más o menos de lo que queríamos contar, que es como una historia de la transición que tenemos nosotros de venir de Latinoamérica, con todo este arraigo cultural que nos rodea, la parte psicodélica, la chicha, el afro. De ahí vienen nuestros ritmos. En el video hacemos una transición, a través de lo psicodélico, a Inglaterra que es una ciudad imponente. David desarrolló el video de manera espectacular durante la pandemia, así que demoró dos años. Avanzaba en sus ratos libres. Es un video muy bonito del cual tenemos mucho orgullo y estamos muy felices de que se haya logrado.

Vienen de Latinoamérica a Europa. Muchos no tienen idea de cómo es vivir acá.

(JL): Es difícil. Hace poco le decía a Julio que estaba un poco frustrada porque sentía que tenía tres trabajos a tiempo completo, pero ninguno me pagaba porque estoy estudiando, tenemos la banda y el proyecto familiar. Pero tenemos el privilegio de poder tomar la decisión de seguir en la música porque recibimos cierto apoyo que nos permite que nuestro hijo pueda ir ciertas horas al jardín, entonces logramos trabajar. Yo estudio, Julio trabaja la música, ensayamos y después en las noches nos preparamos para tocar; y es difícil, pero se puede y también vamos creando comunidad. A falta de familia están los amigos y está la comunidad.

Julio, ¿te arrepientes de haber migrado a Londres?

(J): Una parte sí y una no. En lo familiar, no se han cortado ni perdido mis vínculos, pero ya no son como eran antes. Eso me genera nostalgia. En lo personal, he crecido muchísimo, he madurado mucho más de lo que hubiese podido en la cuna familiar limeña. Eso me ayudó también a madurar como músico. Ahora yo me considero un artista y no me da vergüenza decir que me dedico a eso.

¿Sugerirían a los jóvenes músicos a migrar?

(JL): Hay dos caras de la moneda. Por un lado, me encantaría que en Latinoamérica los jóvenes músicos y los artistas pudiesen tener acceso al dinero que los gobiernos y privados destinen para que se puedan formar, explorar su creatividad, colaborar con las comunidades. Para los que quieren emigrar y conocer otras experiencias, que lo hagan con la conciencia de que se puede. Siempre te vas a encontrar con otro latinoamericano que te pueda ayudar, el idioma se aprende, el trabajo se encuentra y uno aprende a vivir con la nostalgia, pero los medios nos permiten estar cerca. Nuestro hijo conoce a su abuelo, a su tía, les habla todos los días. Entonces, hoy es más fácil emigrar que hace 40 años.

Julio, pudiste quedarte en Lima y aprovechar el nombre de tu papá (el cantante Julio Andrade), pero decidiste irte a una ciudad difícil.

(J): Le mando un saludo al viejo. Quizá él me hubiese ayudado mucho, pero dentro tenía esa presión de llegar al nivel de mi papá. Quería encontrarme, quería ser artista y no tenía la confianza para hacerlo. Entonces venir acá me ayudó a desarrollar mi personalidad propia.

AUTOFICHA:

-Julio Andrade: “Si un joven se quiere dedicar a la música, que lo haga. Se necesita la rebeldía de los tercos para lograr cosas. Fui rebelde y terco porque sabía lo que me hacía feliz desde chiquito. Tu base es querer ser feliz, expresarte y hacer felices a otros, al menos un rato”.

-Julio Andrade: “Vivimos en un mundo tan complejo y difícil… Y tal vez por eso los artistas somos importantes, porque somos un break de toda la mierda que se vive hoy en día, perdón por la palabra, de lo que pasa en el mundo en estos momentos”.

-Imperio Bamba nació en 2016. Ha sido parte de festivales de jazz, conciertos de música fusión y más. Entre otras presentaciones, el grupo abrió el show, en 2023, de la emblemática banda argentina Damas Gratis en Londres. Luego de Lima, se presentarán en Maestra Vida de Santiago de Chile.

