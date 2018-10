Idel Vexler: "El Perú ha avanzado mucho en educación"

Hace unos días, el educador y ex ministro de Educación Idel Vexler recibió el título de doctor honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una distinción que se suma a otros galardones importantes que ha recibido durante sus más de 40 años de carrera profesional, entre ellas, las Palmas Magisteriales en los grados de Amauta (2017), Maestro (2002) y Educador (1990). Con una sonrisa, nos dice con orgullo y humildad que es el único peruano en vida que ha recibido estas distinciones. Y aquí nos cuenta detalles. Empieza su clase.

¿Cómo descubrió su vocación por la educación?

Desde que estaba en secundaria. Cuando salía de vacaciones, era invitado por profesores a enseñar en algunas escuelas colindantes a mi pueblo del distrito de Santa Ana de la Huaca en Piura. Trabajaba con los niños.

¿Qué les enseñaba?

Operaciones matemáticas, les leía cuentos. También les enseñaba a rezar. Luego cuando vine a Lima, cuando tenía 17 o 18 años, ingresé a la Cantuta. Y en un buen puesto, hasta obtuve una beca integral. Al acabar, volví al norte y trabajé en el colegio Ignacio Merino de Talara.



¿Cuál era su trato con sus alumnos?

Era bastante estricto, según mis ex alumnos. Me han dicho que me tenían miedo porque era muy riguroso con las tareas, la puntualidad, la asistencia y la concentración. Mi interés era lograr que las clases fueran productivas. Años después, concluí que no era correcto que sea visto así.

¿Cambió su actitud?

Tuve una reflexión interna para ver dónde estaban mis errores. Y es así que desde 1982 o 1983, empecé a generar un vínculo basado en la confianza y mayor cercanía con mis alumnos. Que ya no me vieran con temor, sino como alguien que busca que sean mejores personas. Y me dio fruto porque desde 1985 mis ex alumnos me llaman profesor Idel.



“Mi principal logro personal es haber estado una hora con el papa Francisco conversando sobre un proyecto para los colegios de alto rendimiento”. “Mi principal logro personal es haber estado una hora con el papa Francisco conversando sobre un proyecto para los colegios de alto rendimiento” (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

¿Cómo debería ser un maestro entonces?

Tiene que encarnar los valores que se busca que tengan sus alumnos. Si uno quiere que sean puntuales, solidarios, perseverantes y originales, uno como profesor debe practicar esos valores. Lo mejor es que se genere un vínculo entre maestro y alumno, y que sea de confianza y respeto. No de temor.

¿Qué recuerdo desearía que sus alumnos tengan de usted?

Como alguien que los marcó en algo positivo. El gran riesgo que tienen los maestros es que sin darnos cuenta, como diría la educadora italiana María Montessori, podríamos marcar negativamente a los alumnos. Yo siento que los he marcado positivamente. Y si no fue así, le pido disculpas porque uno no se da cuenta.

Afirmamos que la educación es lo que hará que nuestro país sea mejor. ¿Cuál es el estado de la educación ahora?

Estamos en una etapa donde el Perú ha avanzado mucho. Pero a comparación internacional, seguimos mal. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica hemos mejorado en Matemática y Lectura de Primaria, y eso no se ha dicho. En ese nivel, comparando 2006 y 2013, hemos estado por encima del promedio de América Latina en Lectura de tercero y Matemáticas de sexto. Solo en Lectura de sexto no hemos logrado estar encima del promedio.

En su gestión como ministro de Educación, ¿qué se alcanzó con éxito?

Que este 2018 sea un buen año escolar. Porque desde que empezamos, buscamos generar confianza. Iniciamos la gran movilización educativa para estar cerca de las escuelas, los padres de familia y los maestros. Además cumplimos con todos los pagos a tiempo para los maestros y los aumentos. Y pusimos en marcha los concursos de nombramiento y ascenso para que se realice cada año. Eso logró que los maestros sientan que tienen un compromiso con la escuela pública y con alumnos de menores recursos. Yo tuve la seguridad de que ante cualquier convocatoria del profesor Pedro Castillo y Édgar Tello, los maestros no los tomarían en cuenta. Por otro lado, quedó pendiente la mejora de la currícula escolar.



¿Qué le faltó a la currícula?

Precisar bien todo lo que es enseñanza de educación sexual integral. Desde una perspectiva biológica, reproductiva, socioemocional y ético moral. Que sea trabajada en colegios en coordinación con el director, docentes y los psicólogos si los hubiere. Y también con los padres de familia. Y lo otro, era necesario trabajar con alumnos de quinto de primaria en el marco de cultura de paz en lo referido a los fenómenos terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA.



¿Cuál considera su principal logro personal?

Haber estado una hora con el papa Francisco conversando sobre un proyecto para los colegios de alto rendimiento cuando fui ministro de Educación. Y también tengo mucha satisfacción de que en la calle, adultos, jóvenes y niños me recuerden bien. Eso es muy importante cuando uno ha ejercido la función pública.



Idel Vexler, durante la ceremonia en que se le otorgó el título de Doctor Honoris Causa (Renzo Salazar/Perú21). Idel Vexler, durante la ceremonia en que se le otorgó el título de Doctor Honoris Causa (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

¿Qué hace Idel Vexler cuando no está dictando clases o asesorando?

La paso con mis dos nietos de 9 y 7 años. Son mi adoración. Además, me gusta tomar mi café cortadito. Me gusta ir solo o acompañado. Por otro lado, mi hobby es leer e investigar sobre temas de Educación. También tengo una predilección especial por leer libros de mis maestros Juan Gonzalo Rose y Oswaldo Reynoso. Siempre busco usar alguna frase de Rose o de César Vallejo para incluir en el final de mis discursos.



Hace unos días recibió la distinción de doctor honoris causa por la UNMSM. ¿Qué reflexión tiene sobre ello?

Es la más grande satisfacción. Me siento muy conmovido y muy agradecido porque viene de esta casa de estudios. Como dicen, San Marcos es San Marcos.



¿Siente que se encuentra en la cima de su carrera?

El futuro se construye todos los días. Y va hasta el final de nuestras vidas.

Autoficha:

- ​“Soy Idel Vexler Talledo, tengo 69 años. Estudié en el colegio Salesiano Don Bosco de Piura y en 1967 ingresé a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tengo más de 40 años de carrera como docente. Fui ministro de Educación del Perú (2017-2018) y viceministro de Gestión Pedagógica”.

- “Actualmente trabajo asesorando colegios, universidades y dicto clases semipresenciales. También redacto artículos en periódicos. El próximo 16 de octubre presentaré mi libro Gobierno educativo: Diez claves en el Aula Magna de la Universidad San Ignacio de Loyola”.

- “El encanto de enseñar en educación secundaria es que los chicos están en consolidación del yo y su identidad. Y en el caso de primaria, el objetivo es desarrollar su autoestima, identidad y a ser proactivos. Lo interesante de esa etapa es que puedes trabajar con los chicos en su confianza e iniciativa”.