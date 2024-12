IA de Navidad, por Kiko Lunardon.

Por Kiko Lunardon:

Explorar el mundo de la inteligencia artificial (IA) hoy es un carrusel de emociones. Cada día surgen nuevas herramientas, y el entramado de puntos de vista, narrativas y posibles escenarios nos lleva de la ilusión y las ideas nuevas al miedo y la ansiedad.

MIRA: Navidad: Los dos Claus

Desde este espacio, prefiero adoptar una postura pragmática. Reconozco la importancia de los debates éticos, regulatorios y filosóficos, pero esos temas los dejo a los expertos. Aquí mi enfoque es más cercano: ¿qué podemos hacer, como individuos, con los recursos y la información que tenemos hoy?

Una metáfora que escuché alguna vez lo describe bien: es como caminar en medio de una densa niebla. Ahora no podemos ver mucho más allá, pero cuando la niebla se disipe el panorama será más claro. Mientras más familiarizados estemos con la IA ahora, mejor nos adaptaremos cuando llegue ese momento de claridad.

El 2025 promete ser un año de grandes avances en inteligencia artificial. No me atrevo a predecir cuáles serán esos saltos, pero estoy seguro de que la IA estará aún más presente en nuestras vidas diarias. Este cruce entre su impacto cotidiano y su uso intensivo en áreas como la ciencia, la tecnología, la salud o la energía será determinante para los próximos años.

De todas las áreas que pueden experimentar revoluciones con la IA, quiero enfocarme en el ámbito empresarial, es el que afecta directamente a la mayoría de las personas en el mundo. El mundo corporativo vive ahora un gran frenesí: cuando parecía que ya no había espacio para crecer sin ser una startup tecnológica, llega la IA. Las grandes empresas, por fin, ven una manera clara de generar resultados significativos, pero esta vez no por expansión, sino por aumentar la productividad y la eficiencia, lo que reduce costos de manera notable.

Estamos viviendo una ‘fiebre del oro’: todos buscan cómo aplicar las herramientas de IA que surgen a diario para resolver problemas específicos y generar resultados. Sin embargo, en esta carrera hacia la productividad, muchas empresas parecen ver la IA únicamente como una tecnología que requiere capacitación en áreas específicas, como automatización y análisis de datos. Pero la IA no es solo una herramienta técnica; está llegando a todos los aspectos de nuestras vidas, no solo a las oficinas. No estamos hablando de una nueva generación de dispositivos electrónicos, sino de una inteligencia que influirá profundamente en cómo pensamos, razonamos y tomamos decisiones.

Por eso, más allá de invertir en tecnología y capacitación técnica, las empresas deberían dedicar parte de sus esfuerzos a fomentar una interacción más amplia con la IA dentro de sus organizaciones, no solo en áreas de TI o para automatizar correos electrónicos, sino para inspirar creatividad y soluciones inesperadas que pueden surgir desde cualquier puesto: desde el vigilante hasta el CEO.

La verdadera innovación no está solo en la tecnología, sino en la cultura de la empresa. Una gran idea puede venir de cualquier persona, independientemente de su formación o cargo. Por eso, es crucial invertir en iniciativas que permitan a los empleados interactuar activamente con la IA: charlas, hackatones, workshops y herramientas generativas accesibles para todos.

Las empresas que adopten este enfoque no solo alcanzarán niveles de eficiencia y productividad que superen sus expectativas, sino que también cumplirán un papel ético y social. Al preparar a sus empleados para un futuro en el que, irónicamente, algunos roles podrían desaparecer gracias a la IA, estarán contribuyendo a un cambio positivo. Esos empleados estarán mejor equipados para encontrar nuevas oportunidades, emprender o adaptarse a roles distintos.

Por eso, mi sugerencia de regalo de Navidad para las empresas es esta: destinen una parte de su presupuesto 2025 a fomentar una cultura de interacción con la IA. Generen espacios de exploración, aprendizaje y juego, más allá de la búsqueda de resultados inmediatos.

Y para nosotros, como individuos, el mejor regalo que podemos darnos es dedicar tiempo a explorar cómo la IA puede incorporarse en nuestras vidas para ayudarnos a alcanzar nuestras metas, y tal vez incluso descubrirlas.

No podemos controlar todo lo que pueda hacerse con la IA ni los peligros que podrían surgir, pero sí podemos controlar lo que hacemos hoy. Es hora de dejar atrás las previsiones catastróficas y empezar a ser protagonistas del mundo y de nuestras propias vidas. El futuro está en nuestras manos y lo que hagamos ahora determinará hacia dónde nos llevará esta nueva era.

Datos:

-Kiko Lunardon es publicista, economista y director de cine publicitario.

-Usa inteligencia artificial generativa en publicidad y storytelling audiovisual.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: