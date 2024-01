Dave Balfour es australiano. Viaja a festivales en diversos países, siempre busca bandas nuevas y compra discos. De la nada, un día le mandó un mensaje a Alfonso Espinoza, guitarrista de Hyena. Le dijo que había comprado merch de la banda y que le atraía la propuesta. Quería tenerlos en el festival que organiza en Sídney: Steel Assassins en su edición 2023, pero Hyena ya tenía dos giras encima, una por Argentina y Bolivia, y otra por Perú y Colombia. Extendió la invitación para 2024.

Hyena de gira.

Hyena será, hasta donde se tiene registro, la primera banda de metal peruano en pisar Australia. País al que llegaron artistas como Yma Sumac, Juan Diego Flórez, Novalima y Amaru Pumac Kuntur. El grupo peruano se presentará en noviembre y estima que les esperan entre cinco y ocho fechas en diversas ciudades australianas. Y también gracias a que postularon a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura.

Steel Assassins es un festival que reúne a los fanáticos del metal old school o revival de todo el país, contando con bandas de Oceanía e, incluso, de otros continentes.

Pero no basta con una gira australiana. La banda cajamarquina anunció ayer que parte a México para el mes de mayo. Todo en armonía con el lanzamiento de su álbum debut About Rock and Roll para la primera mitad del año, que espera los lleve por más países de América Latina.

Hyena en México.

¿Por qué apuesta por el extranjero? “Las cosas en Hyena son sencillas: tocar en vivo, componer, grabar, girar y editar nuestras producciones en formatos físicos; vinilo, CD y casete”, dice Diego ‘El Sucio’ Valdivia, voz de Hyena. “Esta manera de trabajar ha hecho que lleguemos a recorrer en poco tiempo parte de Latinoamérica y tengamos seguidores en varios países del mundo”, agrega Alfonso Espinoza.

VIEJA ESCUELA

Hyena rinde culto a los sonidos clásicos del metal. “Nos identificamos mucho con la energía, poder y libertad del heavy metal. Esto hace que para nosotros sea un género vigente y vivo”, explica Diego.

Sonido que deja claro en el EP que lanzó en 2023, que trae dos canciones: “Metal Machine” y “Hail the Fire”.

Diego Valdivia asegura que el metal hecho en Perú es bastante valorado y reconocido en el mundo por tener una propuesta más extrema y directa. La lista de grupos que han cruzado las fronteras es larga, entre ellos Mortem, Anal Vomit, SxFxCx, Maze of Terror, Evil Periest, Arcada, Blizzard Hunter y Cobra. “No conozco otro estilo de música en Perú que exporte tantas bandas como el metal”, dispara ‘El Sucio’.

Hyena en Australia.

Datos:

-Hyena será parte del festival Ataque Metal 2024, el sábado 20 de enero, en el C.C. Festiva. También estarán Armagedon, Hamadría, Flor de Loto y muchas más.

-El sábado 2 de marzo, darán un concierto en Cajamarca, en el Conjunto Monumental Belén junto a Eterno, Humo Azul y más.

Hyena en Lima.





Hyena en Cajamarca.





