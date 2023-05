Hollywood está lleno de estrellas. Los actores y directores suelen acaparar los reflectores, pero en el cielo del séptimo arte, como una suerte de mentes maestras, están los guionistas. Van por ahí, siempre con el perfil bajo, agrupando a las estrellas, encaminándolas y haciéndolas brillar más. Cómo pues Rick Blaine terminó prometiéndole a Ilsa que “siempre nos quedará París” en Casablanca o de dónde don Vito Corleone, el imponente Padrino, le afirma a Johnny Fontane que “un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad”. Si repasamos películas de este siglo, gracias a los guionistas un hombre le habla amorosamente por más de dos horas a un sistema operativo en Her o el intachable Harvey Dent suelta la frase que definiría el futuro del Batman en el Caballero de la noche: “Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte en un villano”.

Y el talento de los escritores lo disfruta también la TV. Sino que lo digan los seguidores de Breaking Bad o The Sopranos.

Pero ¿qué ocurre cuando estas mentes deciden parar? Hollywood se paraliza, comienza a temblar. sta semana miles de guionistas de cine y televisión han iniciado una huelga después de largas conversaciones con los estudios y plataformas de streaming que terminaron sin éxito.

SIN ACUERDO

La última huelga que agrupó a los miles de guionistas estadounidenses ocurrió en 2007 y los estragos aún se recuerdan en los estudios. Duró tres meses y nació porque los tiempos (como bien ocurre ahora) venían cambiando de forma acelerada. El auge del DVD por aquellos años se había convertido en el gran punto a negociar porque las regalías que se daban a los guionistas por sus series y películas venían de la época del VHS. Otros temas a tratar, aunque muy superficialmente, tenía al incipiente streaming como protagonista.

Cien días duró la huelga que comenzó el 5 de noviembre. Cien días en los cuales 60 series de televisión quedaron totalmente paralizadas. Las cadenas tuvieron que sobrevivir con la reserva de capítulos ya grabados o guiones entregados antes de la hora de inicio del paro. Otra de las medidas más radicales incluía el recorte de temporadas. Por ejemplo, Bones se quedó en solo 15 capítulos de los 24 planificados. Lo mismo que la popular Heroes que bajó en su segunda temporada de 24 a 11 episodios. En el cine, la película de Wolverine se empezó a rodar sin tener el guion terminado. Por otro lado, Quantum of Solace, la cinta de James Bond, tuvo que ser reescrita con apoyo mismo de Daniel Craig. Otros trabajos como Gi Joe y Dragon Ball Evolution se estrenaron de emergencia para que productoras como Sony llenen sus calendarios.

Ahora la película parece repetirse. Pasados quince años, la industria del cine se ha transformado completamente y los servicios de streaming han tomado mayor protagonismo. Si antes solo se reclamaba frente a los estudios tradicionales, ahora también los gritos llegan a Netflix, Diney+ o Hulu.

Los casi 1,000 guionistas, agrupados en el Writers Guild of America (WGA), no alcanzaron un acuerdo con los estudios y plataformas más importantes de EE.UU. (reunidos en la Alianza de Productores de Cine y Televisión -AMPTP). De esta forma, ambas agrupaciones no renovaron su contrato por los próximos tres años. Según los guionistas, los estudios no hicieron propuestas o rechazaron hasta siete de las 14 peticiones que ellos demandaban.

Como ha ocurrido en las huelgas anteriores, el punto principal se centra en el monto que los escritores reciben cada vez que se retransmite un programa, serie o película en la que formaron parte. Con el avance del streaming, muchas series y programas han revivido y son vistas por miles. Los escritores reclaman que es indispensable renegociar este punto. Actualmente, ellos reciben un pago fijo anual por alguna producción suya que se lanza en las plataformas. Sin embargo, este contrato no tiene en cuenta si su trabajo alcanza un gran éxito, como Strangers Things o Bridgerton.

Muchas son las estrellas que han pasado por el set de Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!)

Otras demandas, como mejores condiciones laborales, sueldos actualizados y más justos, y mayor seguridad y control ante el imparable avance de la Inteligencia Artificial, tampoco lograron llegar a buen puerto. Desde la AMPTP han dicho que continuarán dispuestos a negociar, pero que será muy difícil llegar a cumplir todas las propuestas.

Varios especialistas y críticos estiman que al igual que ocurrió en 2017, pasarán algunos meses para llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga. Por lo pronto, ya se han revelado el nombre de algunas producciones que se verán afectadas. Series como Big Mouth (Netflix), Cobra Kai (Netflix), Colegio Abbot (ABC), Yellowjackets (Showtime) ya han sido paralizadas. Mientras que la segunda temporada de la serie El Señor de los anillos: Los Anillos del Poder empezará a ser grabada sin supervisión de los guionistas ni opción a ser reescrita.

En el caso de la televisión, programas como Jimmy Kimmel Live! (ABC), The Tonight Show with Jimmy Fallon (NBC), Late Night with Seth Meyers (NBC) o Saturday Night Live (NBC), quedaron suspendidos y por ahora presentan programas de archivo. En cuanto a las películas, ningún estudio ha mencionado que algún título corra peligro. No obstante, con el pasar de los meses esto puede cambiar.

De esta forma los guionistas, uno de los gremios más fuertes de EE.UU. se ha hecho escuchar. Veremos hasta dónde Hollywood está dispuesto a soportar.