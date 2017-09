‘La hora final’, dirigido por Eduardo Mendoza de Echave, es el último filme peruano estrenado en las salas comerciales con buen éxito en la taquilla el último fin de semana. La película fue lanzada en la semana en que se conmemoraron 25 años de la hazaña histórica de la captura del terrorista Abimael Guzmán, un hecho que marcó un duro golpe contra Sendero Luminoso. Una fecha de lanzamiento pertinente para convertir a ‘La Hora Final’ en un filme atractivo por las varias referencias a hechos de nuestra historia nacional reciente, por sus buenas actuaciones. Sin embargo, el largometraje cuenta con varios puntos que en cierto punto se sienten forzados.

El filme de Mendoza (también director de ‘Mañana te cuento’ y su secuela, ‘Bolero de noche’, ‘El Evangelio de la Carne’) toma lugar a inicios de los años noventas, cuando Sendero Luminoso amenazaba a todo el país y sus crímenes ya se realizaban en Lima. La historia gira alrededor de Carlos Zambrano (Pietro Sibille) y Gabriela Coronado (Nidia Bermejo), miembros del Grupo de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú, quienes tienen como misión lograr la captura de Abimael Guzmán, un enemigo invisible pues no se conoce ni su aspecto físico ni tampoco su paradero.

La historia del enemigo invisible

El hecho de que no se conozca cómo se ve el principal enemigo del Perú (o si está vivo incluso); que el GEIN cuente con escasos recursos, bajo la amenaza de desaparecer y que otros órganos del Estado compitan con el grupo de inteligencia; cómo se representa la vida cotidiana de los peruanos durante la amenaza de Sendero Luminoso y el proceso de cómo se obtiene información para por fin lograr la captura de Abimael Guzmán son los elementos que son el principal gancho de ‘La Hora Final’.

'La Hora Final' tiene entre sus principales puntos la historia del GEIN

Difusión

Y para lograr ello, se observa que el filme acude a recursos como imágenes reales de aquella época así como a referencias periodísticas, publicaciones de investigación sobre la época del terrorismo y el sobre funcionamiento del GEIN. Estos son detalles que permiten crear un ambiente verosímil sobre cómo se vivía en Perú en época del terrorismo.

Pese a lo anterior, la película cuenta con debilidades que vienen de la historia de los dos personajes protagonistas. Estas tramas se enfocan en sus relaciones familiares, el conflicto interno afrontan y una amenaza (representada por otros miembros de Inteligencia que no son del GEIN) que acecha a ambos. Estos son temas que, a comparación de los hechos relacionados directamente a la captura de Guzmán, no logran generar tanto interés.

Sobre ello, alrededor de Zambrano y Coronado se construyen situaciones que por momentos parecen ser forzadas. Hablamos del origen del breve romance entre los dos agentes del GEIN, quienes pretenden ser pareja para espiar a sospechosos de terrorismo. Una historia se podría pensar que es la de los agentes ‘Gaviota’ y ‘Ardilla’ pero no se trata de esta. Por cierto, la historia de los dos héroes resulta ser muy interesante (tal como se ha conocido alrededor de los años años y en estas últimas semanas en los varios reportajes y entrevista). Si esta fue la referencia, no es adecuadamente construida en la película. Cabe mencionar que estos dos agentes son representados brevemente al final del filme.

Lo mismo ocurre con la aparición de agentes del SIN que acechan a Zambrano y Coronado durante la investigación. Su participación en la película (seguimiento, captura y luego escape del encierro) se vuelve tan accesorio que deja cabos sueltos: ¿es que se toman medidas del GEIN contra ellos? ¿Solo era necesaria la captura del hermano de Coronado para que la persecución termine? ¿Y qué de las consecuencias del asesinato a un agente del SIN? Nada de ello queda resuelto y deja dudas.

El crítico de cine, Claudio Cordero, comentó a Perú21 que este filme policial "no tiene nada distintivo". "Me parece que había una gran historia para contar pero no comprendo la razón del por qué la han alterado por algo que me parece muy endeble. Se han tomado unas decisiones que no logro entender, tomando como partida que la captura de Guzmán es una historia de investigación detectivesca, con mucha intriga y misterio pero eso no se ve en la 'La Hora Final'".

Cordero precisó que no critica al filme por no contar "las cosas como sucedieron" pero no se justifican esas alteraciones de ficción porque la historia verdadera es mucho más interesante.

Cordero explica que si bien el filme retrata sucesos sobre la investigación y captura, estos fueron dejados en segundo plano. "Parece que las otras historias terminan opacando lo más interesante", explicó el crítico.

"Debió dedicarse mayor tiempo a crear una tensión, a mostrar los esfuerzos de los investigadores. El guión de la película te da por sentado varias cosas. Que (los del GEIN) son unos destacados policías, muy profesionales, los mejores de su campo y como que son cosas que en la película no se toma el tiempo de construir. Ni tampoco las relaciones entre ellos. Un equipo además secreto. Que enfrenta muchas adversidades e incompresión. Que le pone muchos obstáculos y creo que todo se queda en el guión. No lo veo trabajado", declaró Claudio Cordero.

Buenas actuaciones de Vega y Párraga



Uno de los mejores aportes del filme viene de parte de los actores secundarios. De ellos, destacamos a Toño Vega, quien interpreta a Bernales, un personaje que se puede relacionar a la figura de Benedicto Jimenez. Vega personifica a la cabeza del GEIN de una forma tensa y misteriosa (por sus encuentros con representantes de EE.UU. y como jefe del grupo que persigue a Guzmán) pero también paternal, pícara y divertida por las charlas con sus subordinados y las conversaciones encuentros con Zambrano.

Igualmente, resalta la actuación realizada por Tommy Párraga, quien personifica al hermano menor de Coronado, un joven que está vinculado a Sendero Luminoso. Las intervenciones de Párraga muestran a un personaje frío y sin sentimientos que expresa con efectividad su molestia con la sociedad y la ciega creencia del joven ayacuchano en el grupo terrorista.

Pietro Sibille, en el rol principal, logra captar el sentir del personaje por los momentos de ansiedad y frustración que le toca vivir ante las dificultades que implica el seguimiento a Guzmán. También Nidia Bermejo representa con credibilidad a un personaje cuya dureza es solo afectada por el difícil dilema y conflicto interno que siente al conocer los vínculos de su hermano con el grupo terrorista.

En suma, ’La Hora Final’ es un filme que destaca más por la historia vinculada a la captura de Guzmán que por su trama principal de los dos protagónicos. No obstante ello, el filme es narrado de una forma efectiva pues capta el interés de inicio a fin gracias a la buena capacidad de los actores y por la intensidad de varias escenas.