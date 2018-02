El amor, la fantasía y la magia del cine clásico son abordados en 'The shape of water', la película con más nominaciones en la 90 edición del Oscar que se celebrará el próximo domingo. La cinta narra la relación entre una conserje muda y una monstruosa criatura. Es la favorita a ganar como mejor película, tras ser reconocida en premios como el Globo del Oro y el Critics’ Choice Awards.

Pero no será fácil. Entre otras aspirantes está Three billboards outside Ebbing, Missouri, drama que venció al filme del mexicano Guillermo del Toro en el BAFTA la semana pasada. Otros largometrajes atractivos y que podrían dar la sorpresa son Lady Bird y Call me by your name. Ambos son cintas de menor presupuesto y destacadas por la crítica.

También podría darse el merecido reconocimiento a Gary Oldman, actor que ha sobresalido en más de una ocasión en papeles como el sádico villano de León: El Profesional, el rockero de Sex Pistols en Sid and Nancy, y podría ganar por encarnar al primer ministro británico Winston Churchill en Darkest Hour.

Este Oscar será recordado también por los pronunciamientos contra las graves denuncias de acoso sexual perpetradas por los poderosos de Hollywood, quienes años atrás eran celebrados en la Alfombra Roja. Una crítica valiente del movimiento #MeToo, que ya genera cambios e historia.