Desde que en marzo de 2020 el coronavirus se propagara en casi todo el mundo, posibles éxitos de taquilla de Hollywood como “No Time to Die”, “Black Widow” y “Fast & Furious 9” han cambiado una y otra vez sus fechas de estreno esperanzados a que la pandemia termine o se controle a mediados o a fines de este año. Sin embargo, las estrategias de los estudios cinematográficos han claudicado frente a un virus que se ha cobrado alrededor de 37 millones alrededor del mundo y parece no tener cuando acabar.

“Nueva York y Los Ángeles cerrados, espectadores atemorizados por la pandemia: los cines estadounidenses, el motor para difundir los éxitos de taquilla, piden ayuda desesperadamente a estudios y políticos, sin éxito por el momento”, con estas palabras la agencia AFP para abordar la crisis de la industria del cine más grande del mundo.

En su edición del 10 de octubre, la agencia de noticias informa que la red de cines Regal, la segunda más grande de Estados Unidos, cerró oficialmente sus puertas el jueves tras una breve reapertura en agosto. Cineworld, su casa matriz, citó como principal factor el prolongado confinamiento en Nueva York.

"Los estudios realmente necesitan la ciudad de Nueva York para lograr un crecimiento decente de una película. Y sin Nueva York no pueden hacerlo", dijo Joseph Masher, director de operaciones de Bow Tie Cinemas, una cadena de tamaño mediano.





MEDIDAS DE SEGURIDAD SIN RESULTADOS

A mediados de agosto, en todo Estados Unidos, cerca de 400 operadores, que representan más de 33.000 salas de un total de 40.000, adoptaron un estricto protocolo llamado CinemaSafe, que incluye reglas sobre distanciamiento, ventilación y mascarillas. Sin embargo los contagios siguen en aumento en ese país.

“La tasa de contagio va en aumento, por lo que la idea de reabrir ahora, cuando todavía hay tantas preguntas sin respuesta, me parece irresponsable”, declaró recientemente Christian Grass, director del Metrograph, un cine independiente de Manhattan.

Los espectadores también están divididos. “No me siento cómoda yendo (al cine) antes de que haya una vacuna”, dijo a AFP Julia, una actriz de 23 años que vive en Nueva York. “Hay tanto para ver por streaming, que puedo esperar”.

Y TAMBIÉN LOS ÁNGELES

En Los Ángeles, el principal mercado de Estados Unidos, los cines también permanecen cerrados, aunque las autoridades no descartan reabrir si mejoran los indicadores sanitarios. En ese contexto, los estudios cinematográficos aplazaron el lanzamiento de sus filmes para 2021, incluyendo “Black Widow”; “No Time to Die”, del agente 007; “West Side Story”; y “Top Gun: Maverick”.

“Los estudios deben estar dispuestos a lanzar un hit para alimentar a la industria y evitar el colapso de los operadores”, dijo Eric Wold, analista de B. Riley Financial.

Los operadores de las salas también reclaman apoyo al Congreso de Estados Unidos para que incluya al sector en un paquete de ayuda que está siendo negociado y que quizás no llegue a aprobarse este año. Sin apoyo político, nacional o local, y sin un sacrificio por parte de los estudios cinematográficos, “los cines van a cerrar definitivamente”, pronosticó Masher, y estimó que al menos una docena ya tiró la toalla en el estado de Nueva York.

La cadena AMC, la mayor de Estados Unidos, debería al menos poder resistir hasta mediados de 2021, estimó Wold.

“Es un problema que ha molestado a todos, desde “Tenet” hasta “Mulan”, películas que inicialmente se suponía que marcarían el comienzo de un regreso al cine, pero no lograron reavivar la taquilla o fueron relegadas a servicios de transmisión cuando el coronavirus no mostró signos de complicidad. Esta es la nueva realidad a la que los estudios y las salas de cines están despertando (el coronavirus es un hecho de la vida para el futuro indefinido) y eso hace que la planificación sea muy difícil”, dijo Shawn Robbins, analista jefe de Box Office Pro, a la revista Variety.

El mismo medio se pregunta cuándo se estrenarán estas películas relegadas aunque sin una respuesta concreta.

"En un esfuerzo por adelantarse al virus, los estudios continúan reclamando tiempos aparentemente arbitrarios en el calendario de lanzamientos con la esperanza de que la pandemia desaparezca pronto. La temporada navideña parece ligera: “Wonder Woman 1984” el día de Navidad es el único éxito de taquilla que queda programado para 2020, y existe la posibilidad de que eso cambie pronto. El inicio de 2021, por su parte, se ve curiosamente apilado, con “The King’s Men”, “Ghostbusters: Afterlife”, “Cinderella” de Camila Cabello y la precuela de “The Many Saints of Newark” de “Los Soprano” entre los títulos de moda establecidos para el primer trimestre del año. “No Time to Die” está programado para abrir en abril, y “F9” está programado para llegar en mayo.

Todo eso, sin embargo, es teoría, ya que nada parece claro con esta pandemia.

