La principal premisa era divertirse. Para Carlos Carlín y Gabriel Iglesias, guionistas de “Historias virales”, y Juan Carlos Fisher, el director, la experiencia de la creación de una serie web ha sido única.

Especialmente para Fisher quien, acostumbrado al teatro a diferencia del resto del elenco que sí ha realizado trabajo audiovisual, encontró en las grabaciones por Zoom y celulares un gran reto creativo: “Somos un equipo de veinte personas que hemos estado detrás tratando de armar esto a distancia. Ha sido una experiencia increíble y satisfactoria”, comentó Fisher en conferencia de prensa.

Marcas del personaje

Las historias se gestaron en plena cuarentena así como las grabaciones, de tal manera que la construcción de los personajes (lo que implica la vestimenta, maquillaje, iluminación y escenografía) estuvo a cargo de los mismos actores.

Wendy Ramos, Carlos Carlín, Gisela Ponce de León, Jely Reátegui, Gabriel Iglesias y Rómulo Aseretto tuvieron que escoger su vestuario rebuscando en sus armario, aprender a maquillarse, adecuar la luz para cada escena y renovar los rincones de sus casas donde realizan las grabaciones para evitar repetir escenarios. Este esfuerzo se multiplicó por tres pues cada uno de los seis actores interpreta a tres personajes. Para Wendy Ramos la principal dificultad fue encontrar el vestuario para su personaje Susana quien es parte de una comunidad espiritual y era necesario utilizar vestimenta blanca.

En el caso de Jely Reátegui fue complicado aplicar el maquillaje en uno de sus personajes, habilidad que poco a poco fue perfeccionando. Para ella, la posibilidad de pertenecer a un proyecto como “Historias virales” tiene un significado especial: “Es un regalo poder trabajar en estas épocas raras”.

Para la actriz Jely Reátegui, una de los principales dificultades de tener que armar un personaje desde casa fue el momento del maquillaje. (Foto: "Historias virales")

Las dificultades en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas no podían pasar desapercibidas para los actores. Carlos Carlín fue el principal afectado: “Personalmente, odio los cables, no me divierte jalar el enchufe. Fue infernal”, relató Carlín mientras recordaba que lidiar con la imagen congelada, aplicaciones de edición y enviar archivos por ‘Wetransfer’ fueron su pequeño martirio durante las grabaciones.

Carlos Carlín tuvo que lidiar con la tecnología durante las grabaciones. (Foto: "Historias virales")

“Historias virales” reúne tres relatos distintos y divertidos que se desarrollan en paralelo. Tiene personajes entrañables que pertenecen, cada uno, a su propio e hilarante universo.

Más información

Los estrenos serán los viernes a las 6 p.m.

Cada episodio de la serie tiene una duración de 10 u 11 minutos.

Se transmitirán gratis desde la página www.historiasvirales.pe/. Son ocho capítulos en total.

Algunos personajes de “Historias virales” tendrán sus propias cuentas de redes sociales, para jugar así con el público, creando un efecto interactivo.

