No es casualidad que en los últimos días se haya hablado mucho de ‘ Historia de un matrimonio ’. La película de Noah Baumbach ha resultado ser una grata aparición, al igual que la trama sincera que plantea en sus dos horas y 16 minutos: el camino doloroso del divorcio entre un director de teatro y una actriz, una vorágine que saca a relucir conmovedoras y fieras reacciones entre Charlie (Adam Driver) y Nicole (Scarlet Johansson), los protagonistas.

En los primeros minutos, Baumbach nos ejercita en la fórmula de su guion. La palabra toma el largometraje para describir a la pareja, comprometiendo al espectador a entrar en el juego de descubrir quién de los dos es la víctima y quién el victimario. Tenemos a Nicole, que ha construido su vida en función de los proyectos de Charlie, su esposo. Por lo menos así lo cree ella y así se lo hace saber a su abogada. Al otro extremo está él, un tipo que parece no tener claras las exigencias matrimoniales que Nicole le ha susurrado siempre. Por supuesto que es una empresa inútil tomar posición, la honestidad de los actos no lo permite. Serán pues los abogados los crueles luchadores en esta disputa que tiene en el medio a un niño. Un gran acierto, además, es que el pequeño nunca es presentado como una víctima, logrando no distraer la atención hacia sus padres.

Con un soundtrack amable e inocente (atención a Charlie cantando “Being Alive”), planos que lucen diálogos y referencias simbólicas sutiles (como Charlie fantasma o la puerta del garage que se cierra), Historia de un matrimonio es una cinta desgarradora que confronta al amor con la felicidad. He ahí el dilema.

Dato:

- Es la favorita de los Globos de Oro con 6 nominaciones, incluida Mejor película de drama, Mejor actor en drama y Mejor actriz en drama y mejor guion.