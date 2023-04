En el octavo piso de un conocido hotel en Lima, con una vista espléndida al mar, me espera Herbert Morote, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien a sus 53 años se volvió escritor. Su carrera lo llevó a presidir empresas multinacionales en Perú, México, Europa y Estados Unidos. Desde 1990 reside en Madrid. Allí se dedicó a la literatura, que siempre lo persiguió. No lo hizo antes, afirma, por seguir el consejo de su padre: “Primero estudia una carrera porque de la literatura no podrás vivir”. Así lo hizo. Hace unos días llegó a la capital para presentar su reciente libro Pinceladas sobre mi padre, ¿se puede ser feliz?, todo depende. Una historia en la que tiene como protagonista principal a su progenitor; un ayacuchano tenaz que llegó a ser de la primera promoción de la Guardia Civil del Perú, creada por la Misión Española. Su padre David Morote participó en un golpe de Estado contra el militar, en ese entonces, presidente provisorio del Perú, Óscar R. Benavides; luego del fallido intento fue encarcelado y después liberado. La historia no se acaba ahí, va describiendo de una u otra manera la resiliencia de una familia que, frente a las dificultades políticas y económicas, logra surgir y estar a salvo. El libro ya se encuentra en la librería El Virrey, donde fue la presentación.

-¿Por qué escribir sobre su padre?

Es como una especie de celebración hacia él, a lo que significa. Creo que hay ciertos momentos en la vida que hay que recordar y revivir. Entonces, esta es una de las memorias que me hacen revivir un pasado agradable, sobre lo que quería decir de mi padre. Y, además, transmitir que en el Perú hay mucha gente como mi padre, que se mantiene en pie, a pesar de tantos problemas que uno tiene durante su vida. Recordar también que es de cuerda, de corazón. He escrito cosas que no son muy agradables sobre el Perú, pero hay cosas que son agradables y hablar sobre mi padre; es una de las cosas que me han hecho una persona como la que soy hoy.





-Su padre, según cuenta, quiso que usted fuera presidente del Perú. ¿Le atrajo esta idea?

Creo que los ayacuchanos tienen sueños así, grandiosos. Pero, claro, a los cinco años me decía eso, pero yo vi que mi padre estaba preso por una revolución, un golpe de Estado contra Benavides... Al anterior lo habían matado, a Sánchez Cerro y al anterior Leguía lo habían metido preso y murió en la cárcel de una manera horrible.





-¿Qué piensa de ser presidente?

Servicio de presidente, decían algunos. Me di cuenta de que no es para mí. Luego me han preguntado qué quería hacer yo, pero siempre preferí ser futbolista a ser presidente en el Perú. Los presidentes van a prisión. Ahora tenemos tres presidentes: Fujimori, Castillo y Toledo.





-¿Qué sentimiento le genera?

Ser presidente del Perú es un mal fario, porque hemos elegido a gente equivocada. No es que el presidente sea solamente el que lleva las culpas. Creo que esto se da porque no hay una conciencia política en el país, no hay partidos políticos, no hay líderes políticos. Tanaka lo dijo el otro día muy bien: no hay líderes políticos. Los partidos no tienen un vocero que llegue a la gente. Por ejemplo, en un par de años: ¿quiénes son los candidatos a la presidencia?, ¿dónde y dónde se ha elegido a esta gente?, ¿cuáles son los medios para que estos partidos elijan a alguien? No se distinguen los líderes políticos ni los partidos políticos, existen partiditos que se han registrado, pero no tenemos una conciencia política y social del país.





-¿Pero su padre intentó meterse en política?

Era fatal. Estuvo en varias revoluciones, sin querer queriendo. Mi madre resistía. Éramos una familia donde la integrábamos los hijos; cinco hermanos con un padre como capitán. Tener cinco hijos, con un trabajo honrado, era muy difícil, pero, en ese tiempo, la Guardia Civil tenía una imagen buena. La Guardia Civil era un cuerpo que tenía como divisa el honor en todos los cuarteles. Él decía (mi padre): “El honor es mi divisa”.





-¿Se ha perdido el honor?

Esa frase vino desde la de la Guardia Civil de España. Entonces, hubo un momento en el Perú donde había una institución como la Guardia Civil, que era admirada, querida por el pueblo, especialmente en las provincias. La Guardia Civil protegía a todos por igual. Alan García mezcló eso de la Guardia Civil con la Policía Nacional y la Guardia de Investigaciones, y ahora no hay ningún mensaje ni quien hable de honor en la Policía Nacional.





-¿Qué era la patria para su papá?

La patria para mi padre era prácticamente Ayacucho. Él se sintió siempre ayacuchano. A pesar de todo. Hablaba quechua con todo el que podía. Cuando se jubiló también lo hacía. Luego, cuando lo jubilaron, se fue a vivir a Chaclacayo, cerca de su primo Efraín Morote. Mi padre no sufrió la incursión de Sendero Luminoso, murió dos años antes. Fue horrible. Fue una pesadilla que nunca debió existir. Ahora hay que tener cuidado. Fue derrotado militarmente, pero el pensamiento también hay que atacarlo.





-¿Por qué escogió la literatura después de tantos años?

Siempre quise escribir, pero mi padre me recomendó que mejor me encargara primero de la parte económica y después ya me dedicase a escribir. Solamente hubo un lapso de 20 o 30 años en el cual me dediqué a tener una profesión que me permita vivir sin tener la angustia de que el libro sea vendido. Yo tuve suerte porque el libro que escribí primero se lo di a Mejía Baca, que había sido director de la Biblioteca Nacional. Cuando vio el libro me dijo: oye, debes seguir escribiendo, síguelo haciendo. Ya estoy preparando otro.





AUTOFICHA

- Herbet Morote tiene 88 años de edad y lleva en su haber 12 obras, entre ensayos y novelas. Después de haberse desempeñado como director de laboratorios reconocidos en Perú, México y EEE.UU., afirma que nunca es tarde para escribir. Es fundador de la Universidad de Lima.

- Nació el 31 de marzo de 1935 y fue el cuarto de cinco hermanos. A lo largo de su vida se casó dos veces, tiene 4 hijos de un primer matrimonio, uno falleció en un accidente y otro en la pandemia del COVID-19. Afirma que la pérdida de los hijos es lo más doloroso que un hombre viejo puede vivir.

- Tuvo participación en la fundación de la Biblioteca Virtual del Genocidio en Ayacucho; es una web creada en 2009 para mantener la memoria histórica de lo ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000, sobre el terrorismo que vivió el país, principalmente en Ayacucho.